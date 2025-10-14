Tin mới nhất về mức tăng lương tối thiểu năm 2026, người lao động không thể bỏ qua thông tin này!

Mức tăng lương tối thiểu năm 2026 thế nào?

Sau khi Hội đồng tiền lương quốc gia họp đồng ý đề xuất tăng lương 7,2% thì Bộ Nội vụ đã dự thảo Nghị định tiền lương tối thiểu để áp dụng cho năm 2026. Dự kiến Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh mức tăng lương tối thiểu năm 2026 trong tháng 10/2025.

Theo đó, dự thảo quy định mức lương tối thiểu tháng được chia theo 4 vùng, cụ thể: Vùng I: 5.310.000 đồng/tháng; Vùng II: 4.730.000 đồng/tháng; Vùng III: 4.140.000 đồng/tháng;Vùng IV: 3.700.000 đồng/tháng.

So với mức hiện hành, mức lương tối thiểu trên tăng từ 250.000 – 350.000 đồng, tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%.

Tùy thuộc từng vùng, mức tăng lương tối thiểu vùng tuyệt đối sẽ có sự khác biệt. Ảnh: CP

Cùng với việc đề xuất tăng lương tối thiểu theo vùng, Bộ Nội vụ cũng đề xuất tăng lương tối thiểu theo giờ. Mức tăng cụ thể như sau: Vùng I: 25.500 đồng/giờ, Vùng II: 22.700 đồng/giờ, Vùng III: 20.000 đồng/giờ, Vùng IV: 17.800 đồng/giờ.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất xem xét lại các vùng tính lương tối thiểu. Lý do là bởi từ sau 1/7/2025 cả nước đã sắp xếp lại các đơn vị hành chính, vì thế, phải quy định danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu theo đơn vị hành chính cấp xã mới.

Mức tăng lương tối thiểu năm 2026 áp dụng cho các vùng thay đổi thế nào?

Cụ thể, dự thảo Nghị định về mức lương tối thiểu năm 2026 quy định lại danh mục địa bàn áp dụng mới, kế thừa danh mục hiện hành nhưng có sự rà soát, cập nhật theo đề nghị của UBND cấp tỉnh. Cụ thể:

- Sửa tên địa bàn: Phường Hoàng Văn Thụ (tỉnh Lạng Sơn) được đổi thành phường Kỳ Lừa theo Nghị quyết 1672/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025.

- Điều chỉnh từ vùng II lên vùng I: gồm nhiều phường, xã thuộc thành phố Hải Phòng như:

- Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Trần Liễu, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu và các xã Nam An Phụ, Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú, Cẩm Giang, Cẩm Giàng,

- Tuệ Tĩnh, Mao Điền, Kẻ Sặt, Bình Giang, Đường An, Thượng Hồng, Gia Lộc, Yết Kiêu, Gia Phúc, Trường Tân, Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Đại Sơn, Chí Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Phú Thái, Lai Khê, An Thành, Kim Thành.

- Điều chỉnh từ vùng III lên vùng II: Các phường Hoàng Mai, Tân Minh (Nghệ An); Đông Hà, Nam Đông Hà (Quảng Trị); Phan Rang, Đông Hải, Ninh Chử, Bảo An, Đô Vinh và các xã Thuận Bắc, Công Hải (Khánh Hòa); các xã Thanh Hà, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Hà Đông, Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu, Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Nam Thanh Miện, Hải Hưng (Hải Phòng).

- Điều chỉnh từ vùng IV lên vùng III: phường Quảng Trị và các xã Đồng Lê, Vĩnh Linh, Cửa Tùng, Bến Quan, Cửa Việt, Gio Linh, Cam Lộ, Khe Sanh, Lao Bảo, Triệu Phong, Hướng Hiệp, Diên Sanh (Quảng Trị); các xã Ninh Sơn, Lâm Sơn, Anh Dũng, Mỹ Sơn, Thuận Nam, Cà Ná, Phước Hà (Khánh Hòa).

- Điều chỉnh giảm: từ vùng I xuống vùng IV đối với xã Kỳ Thượng, Lương Minh (Quảng Ninh); từ vùng III xuống vùng IV đối với các xã Thượng Trạch, Trường Sơn, Kim Ngân (Quảng Trị).

Trước đó, Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định, định kỳ hàng năm Hội đồng tiền lương quốc gia gồm 3 bên (VCCI, Bộ Nội vụ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam) sẽ họp để xem xét, đề xuất mức tăng lương cụ thể cho năm tiếp theo.

Mức lương tối thiểu được doanh nghiệp chi trả, đảm bảo không thấp hơn mức sống tối thiểu của người lao động. Đây là mức lương để doanh nghiệp và người lao động làm căn cứ đàm phán tiền lương thực trả.

Theo lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hiện nay, đa phần các doanh nghiệp đã trả lương cho người lao động cao hơn tiền lương tối thiểu vùng (khoảng 80%). Số còn lại là trả bằng hoặc thấp hơn mức này. Vì thế việc tăng lương tối thiểu chỉ thực sự có lợi với nhóm lương thấp hơn lương tối thiểu vùng và giúp làm tăng nền tiền lương để doanh nghiệp đóng BHXH. Về lâu dài tăng tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là tăng tiền đóng, khi tăng đóng thì về già lao động có thể được hưởng mức tiền lương hưu cao hơn.

Nếu được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, thông qua, mức lương tối thiểu vùng sẽ được chính thức áp dụng từ 1/6/2026 thay cho mức lương cũ đang thực hiện, hiện nay.