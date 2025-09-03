Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 03/09/2025 18:53 GMT+7

Nga, Mỹ khởi động lại 'bàn cờ' đàm phán Ukraine, Kiev từ chối nhượng bộ, quyết không lùi một tấc đất

+ aA -
Phương Đăng (theo Trtworld) Thứ tư, ngày 03/09/2025 18:53 GMT+7
Nga và Mỹ đang phối hợp để mở lại vòng đàm phán song phương tiếp theo trong bối cảnh căng thẳng xung quanh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn leo thang, hãng tin nhà nước RIA của Nga đưa tin hôm thứ Tư (3/9) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.
Bình luận 0

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh Trtworld

Tuy nhiên, triển vọng tiến triển ngoại giao vẫn còn mờ mịt, khi bà Zakharova nói với RIA rằng Kiev và các đồng minh của họ bác bỏ mọi khả năng thỏa hiệp trong việc giải quyết xung đột.

Nga gắn đàm phán với việc công nhận lãnh thổ đã chiếm

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố, Moscow kỳ vọng các cuộc đàm phán với Ukraine sẽ tiếp tục, nhưng “thực tế lãnh thổ mới” phải được công nhận, đồng thời cần hình thành một hệ thống bảo đảm an ninh mới.

“Để hòa bình được bền vững, những thực tế lãnh thổ mới này… phải được công nhận và chính thức hóa bằng các điều khoản pháp lý quốc tế”, ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Kompas (Indonesia), theo bản ghi được Bộ Ngoại giao Nga công bố.

Ông cũng cho rằng “một hệ thống bảo đảm an ninh mới cho cả Nga và Ukraine phải được hình thành, như một phần không thể tách rời trong cấu trúc an ninh chung, bình đẳng và không chia cắt của lục địa Á-Âu".

Ám chỉ sự phản đối của Moscow trước khả năng Ukraine gia nhập NATO, ông Lavrov nói rằng “Ukraine nên được bảo đảm vị thế trung lập, không liên minh và phi hạt nhân”.

Ukraine và NATO phản bác

Phía Ukraine khẳng định, Nga không có quyền quyết định việc Kiev có thể gia nhập liên minh nào hay không. NATO cũng tuyên bố Nga không có quyền phủ quyết đối với tư cách thành viên của liên minh – vốn được thành lập năm 1949 nhằm đối phó với mối đe dọa từ Liên Xô.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hồi giữa tháng 8 và sau đó gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng nhiều lãnh đạo châu Âu và NATO tại Nhà Trắng nhằm thúc đẩy chấm dứt chiến tranh. Hôm thứ Ba, ông Trump tuyên bố rằng ông “rất thất vọng” về nhà lãnh đạo Nga.

Ông Trump từng kỳ vọng một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Zelensky và Putin sẽ diễn ra sau thượng đỉnh Alaska. Tuy nhiên, ông Zelensky cho rằng, Nga đang làm mọi cách để ngăn cản cuộc gặp, trong khi phía Nga tuyên bố, chương trình nghị sự cho một cuộc gặp như vậy chưa sẵn sàng.

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ rằng, các trưởng đoàn đàm phán của Nga và Ukraine vẫn đang duy trì liên lạc trực tiếp.

