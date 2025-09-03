Nga, Mỹ khởi động lại 'bàn cờ' đàm phán Ukraine, Kiev từ chối nhượng bộ, quyết không lùi một tấc đất

Một ông nông dân Lạng Sơn hơn 40 năm chưng cất thứ tinh dầu quý từ loại cây ra hoa lạ mắt, thơm khắp rừng
Hơn 40 năm gắn bó với những cánh hoa hồi, ông Nông Văn Tú (sinh năm 1960, thôn Nà Hấy, xã Bình Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng từ lò chưng cất tinh dầu hồi thủ công bằng khói củi. Giờ đây, sản phẩm tinh dầu hồi đã được cấp chứng nhận OCOP, mở ra hướng đi triển vọng nâng cao kinh tế gia đình và góp phần thúc đẩy giá trị cây hồi cho người dân địa phương.