Nga tiến vào Pokrovsk, quân Ukraine không còn bất kỳ hoạt động phản công nào

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra cao điểm chống khai thác IUU tại tỉnh An Giang
Trong 2 ngày 6 và 7/11, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Ủy viên Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực hiện cao điểm chống khai thác IUU tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Vùng Cảnh sát Biển 4, Vùng 5 Hải quân (Đặc khu Phú Quốc)…