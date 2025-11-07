Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 07/11/2025 19:16 GMT+7

Nga tiến vào Pokrovsk, quân Ukraine không còn bất kỳ hoạt động phản công nào

V.N (Theo Strana, Pravda) Thứ sáu, ngày 07/11/2025 19:16 GMT+7
hôm 6/11, quân đội Nga đã tiến vào vùng ngoại ô phía tây bắc, đông bắc và phía bắc của Pokrovsk thuộc khu vực Donetsk - Julian Roepke, phóng viên quân sự của tờ báo Bild của Đức đưa tin. Theo quan sát của ông, Lực lượng vũ trang Ukraine hiện chỉ đang tự vệ.
Hình ảnh được cho là binh sĩ Ukraine ra hàng. Ảnh cắt từ video của Pravda.

Julian Roepke viết: "Tại sao không có bất kỳ hoạt động giám sát định vị địa lý nào ở Pokrovsk hoặc vùng phụ cận cho thấy bất kỳ chiến dịch phản công thành công nào của Ukraine đang diễn ra ở bất kỳ đâu trong khu vực? Không. Việc treo cờ trên một tòa nhà chưa bao giờ nằm dưới sự kiểm soát của Nga không được coi là một chiến dịch phản công thành công" - Roepke viết.

Trước đó một ngày, Roepke đã nghi ngờ tuyên bố của Lực lượng vũ trang Ukraine rằng họ đã giải phóng trung tâm Pokrovsk .

Trong khi đó, nghị sĩ Ukraine Maryana Bezuhla tin rằng Nga đã đánh lạc hướng quân Ukraine ở khu vực Dobropillya và Pokrovsk để đột phá vào khu vực Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia.

Đầu hàng

Theo các nguồn tin của Nga, các binh sĩ Ukraine bị bao vây gần Pokrovsk (Nga gọi là Krasnoarmeysk) được cho là đã đầu hàng sau khi mọi nỗ lực phá vỡ vòng vây của Nga đều thất bại. Những binh sĩ Ukraine còn lại bị mắc kẹt trong thành phố buộc phải đầu hàng khi các đơn vị Nga siết chặt kiểm soát xung quanh.

Theo kênh Telegram Shot, các nhóm binh sĩ Ukraine lớn nhất tập trung ở khu trung tâm quận Central của Krasnoarmeysk và khu Prigorodny. Pháo binh, súng cối và các đơn vị máy bay không người lái của Nga được cho là tiếp tục tấn công khu vực bị bao vây, khiến lực lượng bị kẹt không còn đường thoát.

“Chỉ trong 24 giờ qua đã có hơn 10 nỗ lực đột phá thất bại. Tất cả các binh sĩ bị bắt đều khai rằng chỉ huy của họ đã bỏ rơi họ và không còn liên lạc” - nguồn tin cho biết, đồng thời nói thêm rằng nhiều người trong số các binh sĩ đầu hàng là tân binh mới được huy động.

Thành phố phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của Nga

Trước đó, các nguồn tin Nga tuyên bố lực lượng của họ đã kiểm soát khoảng 80% Krasnoarmeysk. Thành phố này, từng là một căn cứ lớn của Ukraine ở vùng Donetsk, đã bị tấn công liên tục trong nhiều tuần qua, với báo cáo cho thấy thiệt hại nặng nề ở cả hai phía.

Các cuộc thẩm vấn những binh sĩ bị bắt được cho là cho thấy tình trạng hỗn loạn trong hàng ngũ Ukraine và sự đứt gãy trong liên lạc với chỉ huy cấp cao. Các nhà phân tích quân sự Nga nhận định sự sụp đổ của tuyến phòng thủ tại Krasnoarmeysk có thể đánh dấu bước ngoặt trong trận chiến ở khu vực này của mặt trận.

Tầm quan trọng chiến lược

Krasnoarmeysk, nằm ở phía tây bắc Donetsk, là trung tâm hậu cần quan trọng cho các hoạt động của Ukraine trong khu vực. Việc thành phố này rơi vào tay Nga sẽ làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến tiếp tế và phòng thủ của Ukraine ở phía tây.

Khi giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng ven, các đơn vị Nga được cho là đang củng cố vị trí trong những quận đã chiếm được, trong khi tàn quân Ukraine hoặc đầu hàng, hoặc tìm cách rút lui dưới làn hỏa lực dày đặc.

