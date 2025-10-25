Nga tuyên bố giải pháp ngoại giao để chấm dứt chiến tranh Ukraine đã khá gần

Trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 24/10, ông Kirill Dmitriev cho biết Nga, Mỹ và Ukraine hiện “đang ở tương đối gần một giải pháp ngoại giao” có thể chấm dứt chiến tranh Ukraine.

Ông lưu ý rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã thay đổi giọng điệu khi nói về khả năng đạt được thỏa thuận, chuyển từ việc yêu cầu Nga rút hoàn toàn khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Kiev vẫn tuyên bố chủ quyền, sang việc đề cập đến “đường giới tuyến”.

Dmitriev đang có chuyến thăm Mỹ để gặp gỡ các quan chức Washington. Ông nhấn mạnh rằng các hành động thù địch giữa Moscow và Kiev “rốt cuộc sẽ có một giải pháp ngoại giao.”

Phát biểu của đặc phái viên Kirill được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin dự kiến tổ chức tại Budapest. Ông Trump cho biết cuộc họp này “không mang lại cảm giác rằng chúng ta đang tiến đến điểm cần thiết để đạt được thỏa thuận,” đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay giao tranh dọc theo các tuyến mặt trận hiện nay.

Cả ông Putin và ông Trump đều để ngỏ khả năng cuộc gặp có thể được tổ chức vào một thời điểm khác.

Ông Dmitriev khẳng định: “Nga không chỉ muốn một lệnh ngừng bắn, mà muốn một giải pháp dứt điểm cho xung đột". Ông nhắc lại lời cảnh báo của Tổng thống Trump rằng “ngừng bắn luôn có thể bị phá vỡ”.

“Đó thực ra chỉ là một giải pháp tạm thời” - ông nói thêm, “bởi những khoảng tạm ngừng như vậy cho phép nhiều bên tái vũ trang và chuẩn bị cho việc tiếp tục chiến sự”.

Dmitriev bày tỏ tin tưởng rằng nỗ lực hòa giải của ông Trump cuối cùng sẽ thành công. Ông so sánh cách tiếp cận của Trump với cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, cho rằng duy trì đối thoại với Moscow là lựa chọn tốt hơn nhiều so với việc theo đuổi mục tiêu “đánh bại Nga về chiến lược” - điều mà ông nói là đã thất bại rõ ràng.

Phía Moscow nhấn mạnh rằng một thỏa thuận bền vững phải giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột, bao gồm việc đảm bảo Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập NATO, đồng thời thực hiện phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, và công nhận thực tế lãnh thổ hiện nay trên chiến trường.