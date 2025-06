Cuộc tập trận hải quân BALTOPS 2025 của NATO, một phần của chuỗi cuộc tập trận đã diễn ra ở Biển Baltic kể từ năm 1972, sẽ bắt đầu vào ngày 3/6 - theo tờ Bild.

"Lần này, NATO sẽ không đơn độc" - tờ báo lưu ý, đồng thời cho biết thêm rằng vào thứ Ba, "Nga đã tiến hành các cuộc tập trận trong khu vực, sớm hơn một tháng so với thông thường". Bild chỉ ra rằng lực lượng của Nga và lực lượng NATO "có thể tiến gần nhau một cách nguy hiểm".

"Những gì đang diễn ra ở Biển Baltic đe dọa sẽ dẫn đến leo thang hơn nữa", Moritz Brake, thành viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh, Chiến lược và Tích hợp Tiên tiến (CASSIS) cảnh báo.

Ông không tin rằng Nga sẽ tấn công trong cuộc tập trận. Nhưng sự khiêu khích vẫn có thể xảy ra. Cụ thể, các tàu của NATO có thể bị ngăn không cho tiếp tục hành trình và máy bay Nga có thể áp sát các tàu của NATO.

Brake cho biết: “Đây là thử thách về sự cảnh giác: NATO sẽ phản ứng nhanh như thế nào, trong khi Nga cũng muốn gửi đi thông điệp: Các người yếu đuối, các người dễ bị tổn thương”.

Johannes Peters, người đứng đầu Trung tâm Chiến lược và An ninh Hàng hải tại Viện Chính sách An ninh thuộc Đại học Kiel, tin rằng Nga "sẽ lợi dụng các cuộc tập trận để tiến hành trinh sát và do thám đối phương".

"Nga đang cử các đơn vị của riêng mình đến khu vực này vì mục đích đó, tuy nhiên, điều này là hợp pháp" - ông nói thêm. Theo chuyên gia này, Nga đang chứng minh "sức mạnh và khả năng hành động của mình".

Hạm đội Baltic của Nga đã thông báo hôm 27/5 rằng hạm đội đã bắt đầu các cuộc tập trận để thực hành các cách bảo vệ căn cứ, phối hợp với các lực lượng của Hạm đội phương Bắc và với sự hỗ trợ của Lực lượng Hàng không Vũ trụ, các quân khu Moscow và Leningrad.