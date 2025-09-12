Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn sinh viên khối STEM Bách khoa Hà Nội vay vốn ưu đãi

Tại buổi hướng dẫn thủ tục vay ưu đãi sáng 11/9, đại diện Ngân hàng CSXH đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn và giải đáp về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc đối tượng được thụ hưởng.

PGS. TS. Phạm Thanh Huyền - Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, buổi hướng dẫn của đại diện Ngân hàng CSXH được đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội, cùng các sinh viên đón nhận và đánh giá là vô cùng hữu ích.

Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức buổi hướng dẫn thủ tục vay ưu đãi của ngân hàng cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo bà Huyền, ngay sau khi Quyết định được ban hành, Đại học Bách khoa Hà Nội đã phối hợp với Ngân hàng CSXH tổ chức truyền thông rộng rãi. “Đến thời điểm này, nhiều sinh viên khối STEM của Nhà trường đã gửi đơn để được xét vay vốn”, bà Huyền thông tin.

Theo PGS. TS. Phạm Thanh Huyền, tỷ lệ sinh viên học STEM của Đại học Bách khoa Hà Nội chiếm hơn 90%, do đó, lượng sinh viên đăng ký vay vốn rất lớn. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cạnh tranh trong sinh viên để được vay vốn, đòi hỏi các em học sinh phải nỗ lực hơn nữa để đạt đủ điều kiện. “Điều này cũng tạo động lực cho các em phấn đấu vươn lên trong học tập”, bà Huyền thông tin.

Buổi hướng dẫn của đại diện Ngân hàng CSXH được đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội, cùng các sinh viên đón nhận và đánh giá là vô cùng hữu ích.

Cũng theo bà Huyền, trước đây, đối tượng vay vốn chỉ là trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, nay được mở rộng thêm nhiều đối tượng mới. Cộng với việc lãi suất vay thấp hơn trước đây… Đây là chính sách rất ưu việt, thể hiện tính nhân văn, chăm lo cho thế hệ tương lai được vững bước trên con đường học tập.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định 29/2025/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán để trang trải học phí, sinh hoạt phí và chi phí học tập khác trong thời gian theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán.

Cũng theo Quyết định 29/2025/QĐ-TTg, thời hạn cho vay bao gồm: thời hạn giải ngân vốn vay, thời gian kể từ ngày người học kết thúc khóa học đến khi bắt đầu trả khoản nợ vay đầu tiên và thời hạn trả nợ.

PGS. TS. Phạm Thanh Huyền - Trưởng Ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: Tỷ lệ sinh viên học STEM của Đại học Bách khoa Hà Nội chiếm hơn 90%, do đó, lượng sinh viên đăng ký vay vốn rất lớn.

Về phương thức cho vay, Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của người học là người đứng tên vay vốn và giao dịch với Ngân hàng CSXH. Trường hợp hộ gia đình không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không có khả năng lao động hoặc không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, người học trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng CSXH.

Về điều kiện vay vốn, Quyết định 29/2025/QĐ-TTg quy định: Đối tượng vay vốn là công dân Việt Nam đang theo học tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Sinh viên năm nhất cần có học lực khá trở lên trong cả ba năm THPT hoặc điểm trung bình từ 8 ở các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học lớp 12. Sinh viên từ năm hai trở đi phải đạt loại giỏi trong năm học trước. Với học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh, điều kiện là có quyết định công nhận trúng tuyển từ cơ sở đào tạo.

Các tiêu chí này cho thấy chương trình tín dụng tập trung vào những người học có năng lực học tập tốt, nhằm bảo đảm đồng vốn ưu đãi được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả.

Đại diện Ngân hàng CSXH đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn và giải đáp về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc đối tượng được thụ hưởng

Khoản vay được thiết kế để trang trải toàn bộ học phí (sau khi trừ học bổng và hỗ trợ khác) cùng với sinh hoạt phí và chi phí học tập tối đa 5 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, khoản vay đến 500 triệu đồng/người học không yêu cầu tài sản bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều gia đình có con em theo học các ngành STEM. Trường hợp vay vượt mức này, khách hàng phải thực hiện bảo đảm tài sản theo quy định.

Mức lãi suất cho vay ưu đãi là 4,8%/năm; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Thời hạn vay bao gồm cả giai đoạn giải ngân, thời gian ân hạn sau khi kết thúc khóa học và thời gian trả nợ.

Theo các chuyên gia, đây là chính sách tín dụng có ý nghĩa kép: vừa hỗ trợ tài chính cho người học, vừa định hướng đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc tạo điều kiện để nhiều sinh viên tiếp cận các ngành STEM được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.