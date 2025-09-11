Thu lợi nhuận tiền tỷ từ xay xát lúa gạo, sản xuất củi trấu

Cơ sở xay xát lúa gạo và sản xuất củi trấu của nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 Ngô Viết Sáu được xây dựng khang trang trên khu đất rộng cả ngàn m2 ở thôn Lang Xá Bàu, phường Thanh Thủy, TP.Huế. Tại đây hàng ngày xe tải nhộn nhịp chở lúa về để xay xát và chở gạo, củi trấu đi các nơi tiêu thụ.

Hiện mỗi năm nông dân Việt Nam Xuất sắc năm 2025 Ngô Viết Sáu ở phường Thanh Thủy, TP.Huế thu mua khoảng 5.000- 6.000 tấn lúa để xay xát rồi cung cấp gạo ra thị trường. Ảnh: Trần Hòe.

Cuộc trò chuyện giữa tôi với ông nông dân việt nam xuất sắc này nhiều lần gián đoạn bởi những cuộc gọi của khách hàng liên hệ đặt mua gạo, củi trấu từ cơ sở của ông.

“Tôi thu mua lúa khắp các tỉnh, thành khu vực miền Trung- Tây Nguyên về xay xát rồi cung cấp gạo ra thị trường. Củi trấu tôi cũng bán đi nhiều nơi, nhất là các nhà máy ở khu công nghiệp tại Hà Tĩnh”, ông Sáu cho biết.

Trước đây, ngoài sản xuất nông nghiệp, ông Sáu buôn bán nhỏ để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống. Kinh tế của người dân nơi đây đa phần phụ thuộc vào cây lúa nhưng việc tiêu thụ chủ yếu phụ thuộc vào thương lái nên nhiều khi được mùa nhưng không được giá.

Tình trạng này thôi thúc ông tìm giải pháp để đầu ra hạt lúa của nông dân địa phương được giá và ổn định hơn.

Đầu tư máy móc hiện đại nên sản phẩm gạo của cơ sở ông Ngô Viết Sáu ở phường Thanh Thủy, TP.Huế có chất lượng tốt, được thị trường ưa chuộng. Ảnh: Trần Hòe.

Năm 2000, ông đầu tư cơ sở xay xát và tiến hành thu mua lúa của nông dân trong vùng.

Quy mô cơ sở xay xát ngày càng được mở rộng qua từng năm và lúa của người dân được ông thu mua với giá tốt bởi những lợi thế trong khâu vận chuyển. Đến năm 2010, cơ sở xay xát của ông đã mở rộng trên diện tích khoảng hơn 500 m2 và được đầu tư các máy móc, trang thiết bị hiện đại.

Nhờ không ngừng học hỏi, sáng tạo, sản phẩm gạo của cơ sở ông có chất lượng tốt, được thị trường ưa chuộng.

Hiện mỗi năm ông thu mua khoảng 5.000- 6.000 tấn lúa của nông dân tại Huế và các tỉnh, thành khu vực miền Trung- Tây Nguyên đưa về xay xát rồi cung cấp gạo ra thị trường. Sản phẩm gạo được bán đi khắp ba miền Bắc- Trung- Nam.

Bên cạnh thu mua các loại lúa của nông dân nhiều nơi để sản xuất gạo, ông còn phối hợp với hợp tác xã khai thác lợi thế về thổ nhưỡng của địa phương để sản xuất sản phẩm gạo thơm Thủy Thanh.

Hiện mỗi năm có khoảng 150 tấn gạo thơm Thủy Thanh được bán ra thị trường và được người tiêu dùng ưa chuộng.

Cơ sở của ông Ngô Viết Sáu hàng ngày nhộn nhịp xe tải chở lúa về xay xát và chở gạo, củi trấu đi các nơi tiêu thụ. Ảnh: Trần Hòe.

Chỉ tính riêng về sản xuất gạo, với việc cung cấp ra thị trường khoảng 3,5- 4.000 tấn gạo mỗi năm, cơ sở của ông có doanh thu khoảng 30 tỷ đồng và đạt lợi nhuận tiền tỷ.

Không dừng lại ở việc thu mua lúa để sản xuất gạo, nhằm tận dụng vỏ trấu tại cơ sở xay xát, từ năm 2012, ông đầu tư hệ thống máy móc hiện đại để sản xuất củi trấu. Mỗi năm ông sản xuất khoảng 1.000 tấn củi trấu bán ra thị trường, đưa lại doanh thu nhiều tỷ đồng và cho lợi nhuận khoảng 1,5 tỷ đồng.

“Việc sản xuất củi trấu từ vỏ hạt lúa không chỉ đưa lại lợi nhuận tốt mà còn bảo vệ môi trường. Củi trấu sản xuất ra bao nhiêu tiêu thụ hết bấy nhiêu. Sản phẩm củi trấu tôi nhập nhiều nhất cho các nhà máy tại Khu công nghiệp Vũng Áng ở Hà Tĩnh”, ông Sáu chia sẻ.

“Bà đỡ” của những hoàn cảnh khó khăn

Hiện mỗi năm cơ sở xay xát và sản xuất củi trấu của ông tạo việc làm thường xuyên cho 12 người dân tại địa phương với thu nhập từ 7,5-15 triệu đồng/người. Được tạo việc làm với thu nhập ổn định ngay tại quê nhà nên nhiều người dân từ chỗ hoàn cảnh kinh tế khó khăn đã vươn lên thoát nghèo.

Từ năm 2012, ông Ngô Viết Sáu đầu tư hệ thống máy móc hiện đại để sản xuất củi trấu cung cấp cho thị trường. Ảnh: Trần Hòe.

Làm kinh tế giỏi, lại luôn đi đầu trong việc tham gia các phong trào ở địa phương, nên ông Sáu được người dân trong vùng quý mến. Nhiều câu chuyện về ông được người dân nơi đây kể cho tôi bằng sự ngưỡng mộ.

Vào thời kỳ dịch Covid-19 bùng phát, ông đã tích cực hỗ trợ vật chất cho công tác phòng chống dịch. Ông hỗ trợ đồng bào vùng dịch ở miền Nam lượng lớn nhu yếu phẩm để vượt qua khó khăn trong dịch bệnh.

Hàng năm, vào dịp Tết, ông trích một phần lợi nhuận để tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Gia đình ông cũng luôn tích cực tham gia đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa tại địa phương.



Hiện mỗi năm cơ sở của ông Ngô Viết Sáu bán ra thị trường khoảng 3,5- 4.000 tấn gạo và khoảng 1.000 tấn củi trấu, đưa lại lợi nhuận hàng tỷ đồng. Ảnh: Trần Hòe.

Sống giản dị, gần gũi với bà con lối xóm và luôn sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khó, nên gia đình ông Ngô Viết Sáu, thôn Lang Xá Bàu, phường Thanh Thủy, TP Huế nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Với mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao và có nhiều đóng góp cho cộng đồng, những năm qua ông Sáu đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Năm 2025, ông được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc.

"Muốn thành công cần dám nghĩ dám làm, nhưng cũng phải tỉnh táo, phải nắm bắt được xu hướng của thị trường. Khi xây dựng thành công mô hình kinh tế hiệu quả, tôi luôn suy nghĩ đóng góp cho cộng đồng, nhất là giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn. Sự giàu có chẳng mang lại nhiều ý nghĩa khi chúng ta chỉ làm giàu cho riêng mình mà không đóng góp cho xã hội", ông Sáu tâm sự.