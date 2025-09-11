Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Nhà nông
Thứ năm, ngày 11/09/2025 13:19 GMT+7
Tự hào nông dân Việt Nam 2025

Một người Huế chỉ xay xát gạo, làm củi từ trấu mà doanh thu hàng chục tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

+ aA -
Trần Hòe Thứ năm, ngày 11/09/2025 13:19 GMT+7
Bằng việc đầu tư cơ sở xay xát lúa gạo và sản xuất củi trấu, ông Ngô Viết Sáu, thôn Lang Xá Bàu, phường Thanh Thủy, TP Huế đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm. Ông Ngô Viết Sáu được bình chịn là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Thu lợi nhuận tiền tỷ từ xay xát lúa gạo, sản xuất củi trấu

Cơ sở xay xát lúa gạo và sản xuất củi trấu của nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 Ngô Viết Sáu được xây dựng khang trang trên khu đất rộng cả ngàn m2 ở thôn Lang Xá Bàu, phường Thanh Thủy, TP.Huế. Tại đây hàng ngày xe tải nhộn nhịp chở lúa về để xay xát và chở gạo, củi trấu đi các nơi tiêu thụ.

Hiện mỗi năm nông dân Việt Nam Xuất sắc năm 2025 Ngô Viết Sáu ở phường Thanh Thủy, TP.Huế thu mua khoảng 5.000- 6.000 tấn lúa để xay xát rồi cung cấp gạo ra thị trường. Ảnh: Trần Hòe. 
Biến ruộng sâu trũng thành trang trại nuôi cá, trai Hải Phòng tự trả lương 25 triệu/tháng

Cuộc trò chuyện giữa tôi với ông nông dân việt nam xuất sắc này nhiều lần gián đoạn bởi những cuộc gọi của khách hàng liên hệ đặt mua gạo, củi trấu từ cơ sở của ông.

“Tôi thu mua lúa khắp các tỉnh, thành khu vực miền Trung- Tây Nguyên về xay xát rồi cung cấp gạo ra thị trường. Củi trấu tôi cũng bán đi nhiều nơi, nhất là các nhà máy ở khu công nghiệp tại Hà Tĩnh”, ông Sáu cho biết.

Trước đây, ngoài sản xuất nông nghiệp, ông Sáu buôn bán nhỏ để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống. Kinh tế của người dân nơi đây đa phần phụ thuộc vào cây lúa nhưng việc tiêu thụ chủ yếu phụ thuộc vào thương lái nên nhiều khi được mùa nhưng không được giá.

Tình trạng này thôi thúc ông tìm giải pháp để đầu ra hạt lúa của nông dân địa phương được giá và ổn định hơn.

Đầu tư máy móc hiện đại nên sản phẩm gạo của cơ sở ông Ngô Viết Sáu ở phường Thanh Thủy, TP.Huế có chất lượng tốt, được thị trường ưa chuộng. Ảnh: Trần Hòe. 

Năm 2000, ông đầu tư cơ sở xay xát và tiến hành thu mua lúa của nông dân trong vùng.

Quy mô cơ sở xay xát ngày càng được mở rộng qua từng năm và lúa của người dân được ông thu mua với giá tốt bởi những lợi thế trong khâu vận chuyển. Đến năm 2010, cơ sở xay xát của ông đã mở rộng trên diện tích khoảng hơn 500 m2 và được đầu tư các máy móc, trang thiết bị hiện đại.

Xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai đang hướng tới mục tiêu là điểm sáng xây dựng nông thôn mới nâng cao

Nhờ không ngừng học hỏi, sáng tạo, sản phẩm gạo của cơ sở ông có chất lượng tốt, được thị trường ưa chuộng.

Hiện mỗi năm ông thu mua khoảng 5.000- 6.000 tấn lúa của nông dân tại Huế và các tỉnh, thành khu vực miền Trung- Tây Nguyên đưa về xay xát rồi cung cấp gạo ra thị trường. Sản phẩm gạo được bán đi khắp ba miền Bắc- Trung- Nam.

Bên cạnh thu mua các loại lúa của nông dân nhiều nơi để sản xuất gạo, ông còn phối hợp với hợp tác xã khai thác lợi thế về thổ nhưỡng của địa phương để sản xuất sản phẩm gạo thơm Thủy Thanh.

Hiện mỗi năm có khoảng 150 tấn gạo thơm Thủy Thanh được bán ra thị trường và được người tiêu dùng ưa chuộng.

Cơ sở của ông Ngô Viết Sáu hàng ngày  nhộn nhịp xe tải chở lúa về xay xát và chở gạo, củi trấu đi các nơi tiêu thụ. Ảnh: Trần Hòe. 

Chỉ tính riêng về sản xuất gạo, với việc cung cấp ra thị trường khoảng 3,5- 4.000 tấn gạo mỗi năm, cơ sở của ông có doanh thu khoảng 30 tỷ đồng và đạt lợi nhuận tiền tỷ.

Không dừng lại ở việc thu mua lúa để sản xuất gạo, nhằm tận dụng vỏ trấu tại cơ sở xay xát, từ năm 2012, ông đầu tư hệ thống máy móc hiện đại để sản xuất củi trấu. Mỗi năm ông sản xuất khoảng 1.000 tấn củi trấu bán ra thị trường, đưa lại doanh thu nhiều tỷ đồng và cho lợi nhuận khoảng 1,5 tỷ đồng.

Một cây cầu "xây xong đã lâu" mà dân xã này của tỉnh Đồng Tháp vẫn "mong được đi qua"

“Việc sản xuất củi trấu từ vỏ hạt lúa không chỉ đưa lại lợi nhuận tốt mà còn bảo vệ môi trường. Củi trấu sản xuất ra bao nhiêu tiêu thụ hết bấy nhiêu. Sản phẩm củi trấu tôi nhập nhiều nhất cho các nhà máy tại Khu công nghiệp Vũng Áng ở Hà Tĩnh”, ông Sáu chia sẻ.

“Bà đỡ” của những hoàn cảnh khó khăn

Hiện mỗi năm cơ sở xay xát và sản xuất củi trấu của ông tạo việc làm thường xuyên cho 12 người dân tại địa phương với thu nhập từ 7,5-15 triệu đồng/người. Được tạo việc làm với thu nhập ổn định ngay tại quê nhà nên nhiều người dân từ chỗ hoàn cảnh kinh tế khó khăn đã vươn lên thoát nghèo.

Từ năm 2012, ông Ngô Viết Sáu đầu tư hệ thống máy móc hiện đại để sản xuất củi trấu cung cấp cho thị trường. Ảnh: Trần Hòe. 
Biến ruộng sâu trũng thành trang trại nuôi cá, trai Hải Phòng tự trả lương 25 triệu/tháng

Làm kinh tế giỏi, lại luôn đi đầu trong việc tham gia các phong trào ở địa phương, nên ông Sáu được người dân trong vùng quý mến. Nhiều câu chuyện về ông được người dân nơi đây kể cho tôi bằng sự ngưỡng mộ.

Vào thời kỳ dịch Covid-19 bùng phát, ông đã tích cực hỗ trợ vật chất cho công tác phòng chống dịch. Ông hỗ trợ đồng bào vùng dịch ở miền Nam lượng lớn nhu yếu phẩm để vượt qua khó khăn trong dịch bệnh.

Hàng năm, vào dịp Tết, ông trích một phần lợi nhuận để tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Gia đình ông cũng luôn tích cực tham gia đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa tại địa phương.

Hiện mỗi năm cơ sở của ông Ngô Viết Sáu bán ra thị trường khoảng 3,5- 4.000 tấn gạo và khoảng 1.000 tấn củi trấu, đưa lại lợi nhuận hàng tỷ đồng. Ảnh: Trần Hòe. 
Đây là các danh nhân Việt Nam quê Thái Bình được các địa phương trong nước lập đền thờ phụng, có Thái sư, Trạng nguyên

Sống giản dị, gần gũi với bà con lối xóm và luôn sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khó, nên gia đình ông Ngô Viết Sáu, thôn Lang Xá Bàu, phường Thanh Thủy, TP Huế nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Với mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao và có nhiều đóng góp cho cộng đồng, những năm qua ông Sáu đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Năm 2025, ông được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc.

"Muốn thành công cần dám nghĩ dám làm, nhưng cũng phải tỉnh táo, phải nắm bắt được xu hướng của thị trường. Khi xây dựng thành công mô hình kinh tế hiệu quả, tôi luôn suy nghĩ đóng góp cho cộng đồng, nhất là giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn. Sự giàu có chẳng mang lại nhiều ý nghĩa khi chúng ta chỉ làm giàu cho riêng mình mà không đóng góp cho xã hội", ông Sáu tâm sự.

Tham khảo thêm

Đến Huế mà xem loài cá 'thủy quái' to như con heo xuất chuồng

Đến Huế mà xem loài cá "thủy quái" to như con heo xuất chuồng

Vô Huế mà đi chợ làng biển, trên trời, dưới cá ngon, ngay cái đầm nước lợ khổng lồ này

Vô Huế mà đi chợ làng biển, trên trời, dưới cá ngon, ngay cái đầm nước lợ khổng lồ này

Đào sâu dưới lòng đất tại nơi này ở Huế, bí ẩn về cổ vật, hiện vật xưa đồ sộ hiển lộ

Đào sâu dưới lòng đất tại nơi này ở Huế, bí ẩn về cổ vật, hiện vật xưa đồ sộ hiển lộ

Ở làng này của TP Huế có lăng mộ một chúa Nguyễn, bị nhà Tây Sơn phá, sau vua Gia Long xây lại

Ở làng này của TP Huế có lăng mộ một chúa Nguyễn, bị nhà Tây Sơn phá, sau vua Gia Long xây lại

Một làng cổ nổi tiếng ở Huế, cả làng lại nói 'đặc sệt' giọng Quảng Nam, đó là làng nào?

Một làng cổ nổi tiếng ở Huế, cả làng lại nói "đặc sệt" giọng Quảng Nam, đó là làng nào?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Đó là quan điểm của Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát tại cuộc họp trực tuyến do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì nhằm nghe ý kiến các bộ ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035.

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Nhà nông
Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Một xã của TP Hải Phòng, trước đây thuộc tỉnh Hải Dương cũ đang hút các nhà đầu tư

Nhà nông
Một xã của TP Hải Phòng, trước đây thuộc tỉnh Hải Dương cũ đang hút các nhà đầu tư

Thả 2 con vật này nuôi trong ao, nông dân Hải Phòng bắt lên bán toàn con to, thu nhập 250 triệu đồng/vụ

Nhà nông
Thả 2 con vật này nuôi trong ao, nông dân Hải Phòng bắt lên bán toàn con to, thu nhập 250 triệu đồng/vụ

Một thầy giáo rời bục giảng về nuôi con gì mà thành tỷ phú Cà Mau, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025?

Nhà nông
Một thầy giáo rời bục giảng về nuôi con gì mà thành tỷ phú Cà Mau, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025?

Đọc thêm

Xem phim, tôi mới hiểu vì sao anh họ hay sang nhà thì thầm với bố mình: Thật may mắn khi có người bố như vậy!
Gia đình

Xem phim, tôi mới hiểu vì sao anh họ hay sang nhà thì thầm với bố mình: Thật may mắn khi có người bố như vậy!

Gia đình

Tôi học được ở bố nhiều điều!

Nhân vật thọ 443 tuổi, sống từ thời nhà Đường đến nhà Nguyên là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhân vật thọ 443 tuổi, sống từ thời nhà Đường đến nhà Nguyên là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lịch sử cổ đại của Trung Quốc, từ vua quan quý tộc cho đến thần dân bách tính, ai ai cũng tìm kiếm phương pháp siêu thường để đạt được “trường sinh bất lão”. Tuy nhiên, dù cho vị trí xã hội của họ có khác biệt thế nào, kết quả cuối cùng cũng đều giống nhau: “trở về cát bụi”.

Võ Lê Quế Anh nghẹn ngào trong màn final walk tại Chung kết Miss Grand Vietnam 2025
Văn hóa - Giải trí

Võ Lê Quế Anh nghẹn ngào trong màn final walk tại Chung kết Miss Grand Vietnam 2025

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh xúc động chia sẻ về hành trình hơn một năm đương nhiệm "không trải nhiều hoa hồng" tại Chung kết Miss Grand Vietnam 2025.

Quách Gia, mưu sĩ số 1 của Tào Tháo dự đoán được thời cuộc ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Quách Gia, mưu sĩ số 1 của Tào Tháo dự đoán được thời cuộc ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Vào thời Tam Quốc, Tào Tháo có một người bạn tâm giao là Quách Gia, tuy không phải là nhà tiên tri, nhưng những dự đoán về tình hình thế cục của ông thường cực kỳ chính xác.

Tin tối (14/9): HLV HAGL tiết lộ bất ngờ về Trần Trung Kiên 1m92
Thể thao

Tin tối (14/9): HLV HAGL tiết lộ bất ngờ về Trần Trung Kiên 1m92

Thể thao

HLV HAGL tiết lộ bất ngờ về Trần Trung Kiên 1m92; M.U mất 3 trụ cột ở trận derby Manchester; Ronaldo được vinh danh; HLV Solskjaer dự khán trận đấu của Ipswich; Digne u đầu sau pha va chạm với đồng đội.

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này có tố chất lãnh đạo, tiền bạc và danh vọng theo suốt đời
Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này có tố chất lãnh đạo, tiền bạc và danh vọng theo suốt đời

Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này thường mang khí chất mạnh mẽ, thông minh và bản lĩnh. Họ dễ trở thành thủ lĩnh trong tập thể, sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

Sau nhiều giờ nỗ lực Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi đã khống chế đám cháy tại xưởng phế liệu
Tin tức

Sau nhiều giờ nỗ lực Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi đã khống chế đám cháy tại xưởng phế liệu

Tin tức

Đến khoảng 22 giờ, ngày 14/9, sau nhiều giờ nỗ lực, Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi đã khống chế được đám cháy tại xưởng phế liệu ở phường Đăk Cấm.

Vắng Công Phượng, Minh Vương toả sáng giúp Trường Tươi Đồng Nai hạ Becamex TP.HCM
Thể thao

Vắng Công Phượng, Minh Vương toả sáng giúp Trường Tươi Đồng Nai hạ Becamex TP.HCM

Thể thao

Minh Vương toả sáng bằng siêu phẩm đá phạt và một pha kiến tạo giúp Trường Tươi Đồng Nai hạ Becamex TP.HCM ở vòng loại cúp Quốc gia 2025/2026.

Ngoại binh toả sáng, Thể Công Viettel loại Hà Nội FC khỏi Cúp Quốc gia
Thể thao

Ngoại binh toả sáng, Thể Công Viettel loại Hà Nội FC khỏi Cúp Quốc gia

Thể thao

Ở cuộc chạm trán tại vòng loại Cúp quốc gia 2025/2026, Thể Công Viettel thi đấu lép vế nhưng nhờ phòng ngự kín kẽ cùng khoảnh khắc toả sáng của Pedro Henrique nên đội bóng ngành quân đội đã xuất sắc giành chiến thắng 1-0.

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025
Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Văn hóa - Giải trí

Người đẹp Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ Đắk Lắk trở thành chủ nhân của vương miện Miss Grand Vietnam 2025. Các Á hậu Miss Grand Vietnam 2025 lần lượt là: Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau) Lê Thị Thu Trà (Nghệ An), Đinh Y Quyên (Gia Lai); La Ngọc Phương Anh (An Giang).

IMF cảnh báo nóng về Ukraine
Điểm nóng

IMF cảnh báo nóng về Ukraine

Điểm nóng

Bloomberg đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tài chính ngày càng tăng, có thể cần thêm hàng tỷ đô la hỗ trợ từ bên ngoài để tài trợ cho cuộc xung đột với Nga.

Gây tai nạn với nữ sinh, tài xế xe bồn cố tình kéo lê nạn nhân để không phải bồi thường
Pháp luật

Gây tai nạn với nữ sinh, tài xế xe bồn cố tình kéo lê nạn nhân để không phải bồi thường

Pháp luật

Sau khi va chạm khiến nữ sinh đi xe máy điện ngã xuống đường, tài xế xe bồn Đinh Văn Long không dừng lại mà cố tình kéo lê nạn nhân, khai muốn nạn nhân tử vong để khỏi phải bồi thường.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025: Màn hô tên gắn với sáp nhập tỉnh thành gây chú ý
Văn hóa - Giải trí

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025: Màn hô tên gắn với sáp nhập tỉnh thành gây chú ý

Văn hóa - Giải trí

Nhiều thí sinh tại Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 chọn cách nói về quê hương sau sáp nhập tỉnh thành.

Ukraine tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga
Điểm nóng

Ukraine tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga

Điểm nóng

Lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) và Lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Kirishi, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, ở Tỉnh Leningrad vào đêm ngày 13-14/9.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài gọi trong tháng 8 Âm lịch, tiền tiết kiệm tăng lên gấp bội
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài gọi trong tháng 8 Âm lịch, tiền tiết kiệm tăng lên gấp bội

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này sẽ gặp may mắn trong tháng 8 Âm lịch, tài lộc đổ về như mưa, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

Cổ phiếu thép trở thành 'ngôi sao tuần', cổ phiếu HPG đưa tài sản tỷ phú Trần Đình Long 'bay cao'
Nhà đất

Cổ phiếu thép trở thành "ngôi sao tuần", cổ phiếu HPG đưa tài sản tỷ phú Trần Đình Long "bay cao"

Nhà đất

VN-Index hồi phục nhẹ sau tuần rung lắc, giữ vững ngưỡng 1.600 điểm. Nhóm thép trở thành tâm điểm với HPG áp sát đỉnh lịch sử, giúp tài sản tỷ phú Trần Đình Long và gia đình tăng hơn 2.100 tỷ đồng.

Giới trẻ một phường ngoài đê sông Hồng hào hứng học đu dây, trải nghiệm chữa cháy, cứu hộ cứu nạn
Ảnh

Giới trẻ một phường ngoài đê sông Hồng hào hứng học đu dây, trải nghiệm chữa cháy, cứu hộ cứu nạn

Ảnh

Phường Hồng Hà, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CA TP Hà Nội đã tổ chức hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân, lực lượng an ninh cơ sở, ngày 14/9.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế
Tin tức

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tin tức

Ban Chỉ đạo Trung ương vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cấp ủy, cơ quan trong toàn hệ thống chính trị khẩn trương rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Một vịnh biển ở Quảng Ninh đẹp như phim, có công trình gì mà hình hài đồ sộ như kiểu kiến trúc châu Âu?
Nhà nông

Một vịnh biển ở Quảng Ninh đẹp như phim, có công trình gì mà hình hài đồ sộ như kiểu kiến trúc châu Âu?

Nhà nông

Vịnh Cửa Lục-một vịnh biển ở tỉnh Quảng Ninh được xem là địa điểm hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội với tiềm năng về đất đai, rừng, biển, đường cao tốc, khu công nghiệp...

35 năm chờ đợi đội bóng đá chuyên nghiệp của người dân phía tây Hải Phòng
Thể thao

35 năm chờ đợi đội bóng đá chuyên nghiệp của người dân phía tây Hải Phòng

Thể thao

Là vùng đất có nhiều người dân yêu thích bóng đá, nhiều trẻ em có năng khiếu và có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải bóng đá chuyên nghiệp, nhưng đã 35 năm qua, tỉnh Hải Dương (trước đây) không có đội bóng đá chuyên nghiệp, cho đến khi Hải Dương hợp nhất với Hải Phòng.

Đây là 4 di tích, danh lam thắng cảnh vừa trở thành Di tích Quốc gia đặc biệt ở Nghệ An, Ninh Bình, Đồng Tháp
Nhà nông

Đây là 4 di tích, danh lam thắng cảnh vừa trở thành Di tích Quốc gia đặc biệt ở Nghệ An, Ninh Bình, Đồng Tháp

Nhà nông

4 di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Tiết lộ bất ngờ về số tiền Ukraine chi cho các hoạt động quân sự
Điểm nóng

Tiết lộ bất ngờ về số tiền Ukraine chi cho các hoạt động quân sự

Điểm nóng

Một ngày giao tranh khiến Ukraine thiệt hại 172 triệu đô la, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Andriy Gnatov nói với một phóng viên của Novini.LIVE.

Những ga tàu đẹp nhất Việt Nam khiến giới trẻ 'sốt xình xịch'
Xã hội

Những ga tàu đẹp nhất Việt Nam khiến giới trẻ "sốt xình xịch"

Xã hội

Du lịch bằng tàu hỏa đang được nhiều tín đồ xê dịch quan tâm trở lại. Trải nghiệm di chuyển trên đường ray mang đến nhịp điệu chậm rãi, cho phép du khách ngắm nhìn cảnh quan, nhịp sống con người dọc hành trình.

Phó Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh: Luật quy định thế nào?
Bạn đọc

Phó Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh: Luật quy định thế nào?

Bạn đọc

Các luật sư nhận định, trong vụ việc liên quan đến ông Đỗ Trọng Hưng, khi hết thời hạn tạm hoãn xuất cảnh, nếu có căn cứ cho thấy ông vi phạm, cơ quan điều tra sẽ áp dụng biện pháp tố tụng theo quy định; ngược lại, nếu không, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ được hủy bỏ.

20 tuổi đã cầm tiền tỷ, một anh giám đốc trẻ ở Bà Rịa-Vũng Tàu nay là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025
Nhà nông

20 tuổi đã cầm tiền tỷ, một anh giám đốc trẻ ở Bà Rịa-Vũng Tàu nay là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

Nhà nông

Nhờ trồng bưởi, hơn 10 năm trước anh Hồ Hoàng Kha, ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; nay là phường Tân Thành, TPHCM đã cầm tiền tỷ trong tay. Cơ duyên ấy đã gắn chặt anh với cây bưởi da xanh và trở thành Giám đốc HTX bưởi da xanh Sông Xoài.

'Thủ phủ' trồng cây ăn quả trên đất dốc, Sơn La đang tiến tới trung tâm chế biến rau quả hàng đầu Việt Nam
Nhà nông

"Thủ phủ" trồng cây ăn quả trên đất dốc, Sơn La đang tiến tới trung tâm chế biến rau quả hàng đầu Việt Nam

Nhà nông

Không chỉ là một câu chuyện chuyển đổi cây trồng đơn thuần, hành trình biến đất dốc thành những vườn cây ăn quả trù phú của tỉnh Sơn La là một cuộc cách mạng về tư duy, một chiến lược kinh tế nông nghiệp bài bản, đang từng bước đưa Sơn La trở thành trung tâm chế biến và xuất khẩu rau quả hàng đầu Việt Nam.

Dũng tướng duy nhất nào của nhà Nguyễn được thờ vọng tại Campuchia?
Đông Tây - Kim Cổ

Dũng tướng duy nhất nào của nhà Nguyễn được thờ vọng tại Campuchia?

Đông Tây - Kim Cổ

Hiếm có bậc khanh tướng nào của nhà Nguyễn như Nguyễn Hữu Cảnh được người dân từ Quảng Bình đến Cà Mau xây đền dựng miếu thờ vọng mấy trăm năm nay. Và cũng có lẽ, ông là bậc dũng tướng duy nhất của thời đại phong kiến được người dân thủ đô Campuchia lập đền thờ từ hơn 300 năm trước.

Nông dân Lào Cai mách nhau bí quyết nuôi cá lớn nhanh, ít bệnh, đâu còn lo mua phải cá giống trôi nổi, 'dặt dẹo'
Nhà nông

Nông dân Lào Cai mách nhau bí quyết nuôi cá lớn nhanh, ít bệnh, đâu còn lo mua phải cá giống trôi nổi, "dặt dẹo"

Nhà nông

Thay vì mua con giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc với nhiều rủi ro, nhiều hộ nuôi cá ở Lào Cai đã tìm đến trại giống của tỉnh để "chọn mặt gửi vàng". Nhờ con giống khỏe mạnh, được kiểm dịch rõ ràng, bà con không chỉ giảm thiểu hao hụt, mà còn thấy cá lớn nhanh, hiệu quả kinh tế nâng lên rõ rệt.

Thanh Hóa: Uống bia xong, Tống Duy Lộc cầm dao phay xông vào trụ sở công an xã 'gặp ai chém đó'
Tin tức

Thanh Hóa: Uống bia xong, Tống Duy Lộc cầm dao phay xông vào trụ sở công an xã 'gặp ai chém đó'

Tin tức

Sau chầu nhậu, Tống Duy Lộc (sinh năm 1993) đã cầm dao phay xông thẳng vào trụ sở Công an xã Hà Long (Thanh Hóa) với ý định "gặp ai chém người đó". Hành vi liều lĩnh, côn đồ của đối tượng đã khiến Phó Trưởng Công an xã bị chém trọng thương phải chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

Trung vệ Ukraine cao 1m93 gia nhập CLB từng 2 lần vô địch V.League
Thể thao

Trung vệ Ukraine cao 1m93 gia nhập CLB từng 2 lần vô địch V.League

Thể thao

Để chuẩn bị cho mùa giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026, CLB Long An đã chiêu mộ trung vệ cao 1m93 người Ukraine là Yevhen Martynenko. Đây là lần đầu tiên, Yevhen Martynenko đến châu Á thi đấu.

Tin đọc nhiều

1

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

2

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

3

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

4

Giá vàng cuối tuần giảm tiếp, Công ty SJC lên tiếng về chất lượng vàng miếng

Giá vàng cuối tuần giảm tiếp, Công ty SJC lên tiếng về chất lượng vàng miếng

5

Một xã của TP Hải Phòng, trước đây thuộc tỉnh Hải Dương cũ đang hút các nhà đầu tư

Một xã của TP Hải Phòng, trước đây thuộc tỉnh Hải Dương cũ đang hút các nhà đầu tư