Ngân hàng liên tục tung gói vay ưu đãi, cơ hội “vàng” giúp người trẻ an cư

Theo thống kê từ các tổ chức nghiên cứu thị trường cho thấy, những năm gần đây, nhu cầu sở hữu nhà ở tại Việt Nam không ngừng gia tăng, đặc biệt là trong nhóm khách hàng trẻ. Với tốc độ đô thị hóa nhanh, người trẻ ngày càng có xu hướng mong muốn an cư để ổn định cuộc sống và phát triển sự nghiệp.

Tuy nhiên, giá căn hộ tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM vẫn duy trì xu hướng tăng, mức giá trung bình dao động 60 - 80 triệu đồng/m². Để sở hữu một căn hộ 70m², người mua cần có 4 - 5 tỷ đồng, một con số không hề nhỏ đối với phần lớn người lao động. Điều này khiến nhu cầu vay vốn mua nhà trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Đến nay, nhiều ngân hàng thương mại đã chủ động tung ra thị trường các gói sản phẩm tín dụng với lãi suất ưu đãi, thời hạn vay dài, hạn mức phù hợp đồng thời linh hoạt về phương án trả nợ gốc lãi.

Điển hình tại Ngân hàng Phương Đông (OCB), nhà băng này hiện đang triển khai gói vay mua nhà với lãi suất chỉ từ 5,5%/năm, thời hạn vay lên đến 360 tháng và hạn mức vay tối đa 5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, OCB còn có nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng xuyên suốt quá trình vay vốn với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp sẽ giúp khách hàng xây dựng kế hoạch tài chính tối ưu, lựa chọn phương án trả nợ linh hoạt theo thu nhập thực tế, giảm áp lực tài chính.

Anh Minh (đang làm việc tại Hà Nội) chia sẻ, vợ chồng anh đã ấp ủ kế hoạch mua nhà từ lâu và hiện đang sử dụng gói vay ưu đãi tại OCB để hiện thực hóa mong muốn an cư lạc nghiệp. “Gia đình tôi dự định vay 2 tỷ đồng, chiếm hơn 50% giá trị căn hộ, với mức lãi suất ưu đãi. Trong bối cảnh giá bất động sản có thể tiếp tục tăng, đây là phương án hợp lý giúp chúng tôi sớm sở hữu nhà riêng”, anh Minh cho biết thêm.

Theo khảo sát khách hàng tháng 12/2024 của Trung tâm Nghiên cứu thị trường & am hiểu khách hàng One Mount Group cho thấy, tâm lý người mua nhà đang có dấu hiệu tích cực. Cụ thể, hơn 80% người được hỏi bày tỏ nhu cầu sở hữu nhà (tăng 15% so với cùng kỳ năm trước), trong đó, 50% khách hàng đang ở giai đoạn cân nhắc và tích cực chuẩn bị giao dịch trong giai đoạn năm 2025 - 2026.

“Với những tín hiệu tích cực từ thị trường tài chính, đây được xem là thời điểm lý tưởng để chúng ta mạnh dạn ra quyết định mua nhà. Việc triển khai các gói vay mua nhà hấp dẫn từ các ngân hàng không chỉ giúp người dân hiện thực hóa giấc mơ an cư mà còn góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản khởi sắc sau những giai đoạn đóng băng”. Chị Lan Hương (một nhà đầu tư cá nhân sinh sống và làm việc tại TP.HCM) chia sẻ.