Ngày 19/8, nguồn tin từ Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC cho biết, “ông lớn” trong lĩnh vực đầu tư toàn cầu này đang xem xét việc bỏ ra 200 triệu USD để mua trái phiếu bền vững có thời hạn 5 năm từ phía ngân hàng Việt.

Nếu quyết định đầu tư mới nhất này được lãnh đạo IFC thông qua, ngân hàng VPBank sẽ phát hành thông qua 1 đợt phát hành riêng lẻ.

Ngân hàng VPBank gần đây liên tục đón dòng vốn ngoại từ các định chế tài chính quốc tế. Nguồn: VPBank

Trái phiếu bền vững (sustainable bond), loại trái phiếu được các định chế tài chính quốc tế quan tâm nhiều hiện nay, là trái phiếu mà tiền thu được từ phát hành sẽ được sử dụng để tài trợ hoặc tái tài trợ các dự án “xanh", dự án bảo vệ môi trường như bảo tồn hệ sinh thái, xử lý nước thải và quản lý chất thải...

Theo tiết lộ từ IFC, khoản đầu tư dự kiến này sẽ nhắm vào những hoạt động nói trên. Ngoài ra, thành viên của Ngân hàng Thế giới, thông qua ngân hàng VPBank, cũng muốn tài trợ thêm vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và các doanh nghiệp SME do phụ nữ quản lý, điều hành.

Hiện nay, cổ đông chiến lược của VPBank chính là ngân hàng SMBC, một định chế tài chính quốc tế hàng đầu Nhật Bản. Để trở thành cổ đông chiến lược của ngân hàng nội này, SMBC đã chi ra gần 1,5 tỷ USD để mua 15% cổ phần của VPBank vào năm 2023. Bên cạnh đó, Sumitomo Mitsui Financial Group của Nhật Bản – tập đoàn mẹ của SMBC – cũng đang sở hữu 49% cổ phần của công ty tài chính FE Credit thuộc hệ sinh thái của ngân hàng VPBank.

Thời gian qua, VPBank liên tiếp đón dòng vốn ngoại từ các định chế tài chính quốc tế. Cuối tháng 7 vừa qua, ngân hàng này ký kết khoản vay hợp vốn trị giá lên tới 350 triệu USD; trong đó ngân hàng SMBC đóng vai trò điều phối và đồng thu xếp chính.

Các định chế cho vay gồm SMBC, British International Investment (BII), Export Finance Australia (EFA), Development Finance Institute Canada (FinDev Canada) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

BII là tổ chức tài chính hỗ trợ phát triển của Chính phủ Vương quốc Anh; EFA là tổ chức tài chính thuộc chính phủ Úc chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu và các dự án liên quan đến xuất khẩu; còn FinDev Canada (thuộc Chính phủ Canada) là tổ chức tài chính hỗ trợ phát triển thông qua khu vực tư nhân.