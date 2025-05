Vietcombank trụ vững ngôi quán quân, MB vươn lên TOP 2

Dữ liệu tổng hợp Báo cáo tài chính quý I/2025 của 26 ngân hàng cho thấy, phần lớn bức tranh đều khá tích cực, có sự phân hóa rõ rệt ngay trong quý đầu tiên của năm với 20 nhà băng tăng trưởng, 1 nhà băng đi ngang. Kết quả, 26 ngân hàng thống kê ghi nhận lãi trước thuế 81.917 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ ở mức 72.122 tỷ đồng.

Dù thứ tự nhiều nhà băng có thay đổi tại bảng xếp hạng lợi nhuận quý này nhưng "ông lớn" Vietcombank vẫn soán ngôi quán quân khi thu về 10.859 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 1% so với cùng k nhờ việc cắt giảm gần 50% chi phí dự phòng.

Ngoài ra, mảng kinh doanh ngoài lãi đem lại kết quả khả quan hỗ trợ cho lợi nhuận trước thuế của Vietcombank.

Theo ngay sau đó, MB vượt lên từ vị trí số 5 với lợi nhuận 8.386 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở vị trí số ba là BIDV với lợi nhuận 7.413 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Trong quý I, ngân hàng ghi nhận tăng trưởng đột biến từ hoạt động kinh doanh khác, mang về khoản lãi 1.216 tỷ đồng, tăng 143% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, từ vị trí số 2 ở quý I/2024, Techcombank hiện đứng vị trí thứ 4 trong kỳ báo cáo tài chính quý I/2025 với lợi nhuận quý này đạt 7.246 tỷ đồng, "đi lùi" 7% so với cùng kỳ. Trong quý I, thu nhập lãi thuần dường như đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó các hoạt động kinh doanh ngoài lãi của Techcombank không đạt kết quả khả quan với mức giảm 12,1%, chủ yếu do lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 15,8%, còn 1.828 tỷ đồng.

VietinBank đứng vị trí thứ 5, với lợi nhuận 6.582 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận VietinBank duy trì đà tăng trưởng trong quý I nhờ thu nhập lãi thuần và thu nhập đột biến từ hoạt động kinh doanh khác, chứng khoán kinh doanh.

Ngoài ra, 5/10 ngân hàng có lợi nhuận lớn nhất quý I/2025 là: HDBank, VPBank, ACB, SHB, SeABank. Trong đó, nếu xét về tăng trưởng, HDBank ghi nhận tăng trưởng tốt nhất khi tăng 33% so với cùng kỳ, sau đó là VPBank tăng 20% và SHB tăng 10%. Còn ACB giảm nhẹ 6% còn 4.600 tỷ đồng.

Xét chung về tăng trưởng của 26 ngân hàng Dân Việt thống kê, VietBank là nhà băng dẫn đầu về tăng trưởng với mức tăng 240% lên 248 tỷ đồng. Báo cáo tài chính cho biết, trong quý I/2025, thu nhập lãi thuần của VietBank đạt gần 703 tỷ đồng, tăng đến 56% so với cùng kỳ năm trước. Các nguồn thu ngoài lãi lại không chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu thu nhập của nhà băng này.

Còn lãi từ dịch vụ giảm 10% so với quý cùng kỳ; lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 2%, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 49%. Tuy nhiên, kết quả này mới chỉ bằng 14% kế hoạch cả năm đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Ngoài ra, SeABank với lợi nhuận 4.350 tỷ đồng, tăng 189% cà ABBank báo lãi 400 tỷ đồng, tương ứng tăng 125% là các ngân hàng góp mặt trong nhóm ngân hàng tăng trưởng 3 con số.

Nhìn chung, thu nhập lãi thuần tăng so với cùng kỳ và chi phí dự phòng giảm là nguyên nhân chính hỗ trợ cho lợi nhuận của ngân hàng.Trong khi đó, các nguồn thu khác như ngoại hối, dịch vụ trong quý I tăng trưởng không quá mạnh hoặc đi lùi ở một số ngân hàng.

Kỳ vọng lợi nhuận của các ngân hàng tăng trưởng 17,7% trong năm 2025

Bước vào năm 2025, các nhà kinh tế cho rằng, hệ thống ngân hàng Việt Nam đối diện với nhiều cơ hội và thách thức. Trong bối cảnh nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi, các ngân hàng thương mại (NHTM) đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16%, góp phần thúc đẩy GDP đạt mức trên 8%.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, ngành ngân hàng cần giải quyết các vấn đề về nợ xấu, cải thiện cơ chế cho vay và đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo các chuyên gia phân tích MBS dự báo, đà hồi phục của lợi nhuận ròng trong quý IV/2024 là tín hiệu tích cực cho triển vọng năm 2025.

"Chúng tôi kỳ vọng tổng thu nhập hoạt động của các ngân hàng chúng tôi theo dõi sẽ tăng 17,1% so với cùng kỳ", các chuyên gia cho biết.

MBS đưa ra quan điểm, mặc dù thu nhập ngoài lãi dự kiến phục hồi mạnh trong 2025, tỷ trọng của thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập vẫn duy trì ở 22% do thu nhập lãi thuần tăng trưởng nhanh hơn. Do NIM không tăng mạnh trong 2025, tăng trưởng tín dụng được đẩy nhanh sẽ thúc đẩy NII tăng trưởng tốt hơn so với 2024.

Tăng trưởng thu nhập ngoài lãi sẽ được hỗ trợ bởi sự hồi phục mạnh mẽ của thu nhập từ phí, nhờ vào tăng trưởng tín dụng bán lẻ cao hơn và thu nhập từ việc tiếp tục đẩy mạnh thu hồi nợ.

Một số ngân hàng như HDB, VIB, TCB và OCB, vốn chịu ảnh hưởng mạnh đến thu nhập ngoài lãi trong 2024 do thu nhập từ phí và mảng ngân hàng bán lẻ thấp, dự kiến sẽ có sự phục hồi mạnh hơn về thu nhập ngoài lãi trong 2025.

Tuy nhiên, do chi phí trích lập dự phòng được ước tính tăng 16,9% so với cùng kỳ và CIR đi ngang, MBS kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng theo dõi sẽ tăng 17,7% so với cùng kỳ trong năm 2025 (dự báo trước đó: 20,2%).

Các nhà phân tích lý giải, nguyên nhân điều chỉnh chủ yếu do lo ngại về mức trích lập dự phòng cao trong năm nay. Cụ thể, lợi nhuận ròng của các ngân hàng quốc doanh và ngân hàng tư nhân dự báo tăng lần lượt 14,7% và 19,8% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, áp lực tăng lãi suất cho vay của các ngân hàng quốc doanh cao hơn so với các ngân hàng tư nhân, do vai trò ổn định vĩ mô khiến các ngân hàng này thận trọng hơn trong việc đẩy mạnh tín dụng vào phân khúc bán lẻ, qua đó hạn chế mức tăng của NIM.