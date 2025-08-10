



Một số bị can trong vụ án thởi điểm bị bắt. Ảnh: CA

TAND TP.HCM cho biết, dự kiến ngày 11/8 sẽ mở phiên tòa xét xử một vụ án liên quan đến 5 cựu cán bộ hải quan Chi cục Hải quan Chơn Thành (Bình Phước cũ), bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Các bị cáo bị cáo buộc đã nhận tiền để "bảo kê" cho một đường dây buôn lậu sợi polyester quy mô lớn từ Trung Quốc.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 11 đến 13/8.

Lâm Văn Tới (38 tuổi), cựu Đội trưởng Đội nghiệp vụ, cùng với 4 cựu cán bộ dưới quyền là Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, và Nguyễn Tiến Dũng sẽ phải ra trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, Lâm Văn Tới là người đã trực tiếp nhận tiền, chỉ đạo cấp dưới bỏ qua việc kiểm tra theo quy định, tạo điều kiện cho các container hàng lậu được thông quan trót lọt.

Bên cạnh các cán bộ hải quan, hai đối tượng được xác định là chủ mưu trong đường dây buôn lậu này cũng sẽ bị đưa ra xét xử là Bạch Tấn Cường (45 tuổi), Phó giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Tân Phong Vận và Võ Thanh Tuấn (38 tuổi), Giám đốc Công ty Long Tân Vina. Cả hai bị truy tố về tội "Buôn lậu" và "Đưa hối lộ". Ngoài ra, 6 bị cáo khác cũng bị cáo buộc là đồng phạm của Cường về tội "Buôn lậu".

Cáo trạng cho biết, khoảng giữa năm 2022, Cường và Tuấn được hai người Trung Quốc tên A Thủy và A Bình thuê nhập khẩu sợi polyester với tiền công 53 triệu đồng mỗi container. Để thực hiện hành vi này, hai đối tượng đã thành lập nhiều công ty "ma", sử dụng các pháp nhân này để nhập khẩu hàng hóa qua Chi cục Hải quan Chơn Thành.

Nhóm này đã chỉ đạo nhân viên làm giả hóa đơn, chứng từ ngoại thương, thay đổi thông tin chi tiết của hàng hóa từ sợi polyester sang mặt hàng sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, loại hàng có mức thuế chống bán phá giá bằng 0%, đồng thời giảm trọng lượng thực tế của hàng.

Để bảo đảm hàng hóa được thông quan dễ dàng, Cường và Tuấn đã liên hệ và thỏa thuận với Lâm Văn Tới. Tới đồng ý nhận "bảo kê" với giá 3,5 triệu đồng cho mỗi container, bất kể lô hàng đó thuộc luồng vàng (kiểm tra hồ sơ giấy) hay luồng đỏ (kiểm tra cả hồ sơ và hàng hóa thực tế).

Đặc biệt, đối với các lô hàng thuộc luồng đỏ, Tới đã chỉ đạo các công chức cấp dưới lập khống phiếu kiểm tra, mặc dù trên thực tế không hề tiến hành kiểm hóa theo quy định. Các container này sau khi bốc dỡ tại Cảng Cát Lái sẽ được đưa thẳng về kho mà không cần đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành để kiểm tra.

Số tiền "bảo kê" thu được, Tới chia lại cho các cán bộ dưới quyền 2 triệu đồng cho mỗi container. Cơ quan công tố xác định, từ tháng 10/2022 đến tháng 8/2023, Tới đã nhận tổng cộng 266 triệu đồng từ Cường và Tuấn, trong đó hưởng lợi cá nhân 102 triệu đồng.