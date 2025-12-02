Nghệ An: "Sống khổ" bên trạm nghiền xi măng, 11 hộ dân chờ được di dời suốt 10 năm

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam: Làm du lịch trên đất nông nghiệp còn gặp vướng mắc
Nhiều nông dân làm nông nghiệp xanh, làm du lịch nông nghiệp ở Hải Phòng có các băn khoăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện...
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Dự án Trạm nghiền xi măng Sông Lam là một phần quan trọng trong tổng thể Dự án Nhà máy Xi măng Sông Lam. Sau nhiều năm triển khai, các hạng mục chính như trạm nghiền, hệ thống vận chuyển và cảng biển Nghi Thiết đã đi vào vận hành phục vụ sản xuất.
Để thực hiện dự án, ngay từ năm 2016, chủ trương di dời 9 hộ dân (đến nay là 11 hộ) sinh sống trong phạm vi ảnh hưởng Trạm nghiền xi măng đã được triển khai. Chính quyền địa phương cũng đã triển khai xây dựng một khu tái định cư với 18 lô đất ngay tại trên trục đường dẫn vào xóm Hải Thịnh.
Thế nhưng, khu vực tái định cư đã được quy hoạch đến nay vẫn bỏ không. Trong khi đó, những hộ dân thuộc diện di dời vẫn đang “mắc kẹt” và phải sống khổ bên trạm nghiền xi măng, nhà cửa xuống cấp nhưng không được sửa chữa hay xây mới.
Chị Lê Thị Hải (SN 1985, trú tại xóm Hải Thịnh) chia sẻ: “Gia đình chúng tôi thuộc diện di dời mà gần 10 năm nay vẫn chưa được đi. Dân chúng tôi sống ở đây bụi nhiều lắm. Công trình còn làm việc cả ngày lẫn đêm, tiếng ồn học sinh không học được. Ông bà cao tuổi cũng không ngủ được. Bụi nhiều quá, nhà nào cũng phải dùng bạt bọc lại”.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, khu vực dân cư ở xóm Hải Thịnh chỉ cách tường rào của trạm nghiền xi măng một khoảng không xa. Trước đó, dãy hàng rào cũng được che bằng lưới để ngăn bụi vào khu dân cư. Nhưng sau các cơn bão vừa qua lớp lá chắn mỏng manh này cũng đã bị xé nát. Người dân dùng bạt, lưới, tôn che kín cửa nhà để tự bảo vệ, ngăn bụi không vào mình.
Trong khi đó, tại khu đất tái định cư đã được xây dựng hạ tầng cơ bản như: Đường giao thông, đường điện hạ thế, hệ thống mương thoát nước. Tuy nhiên, do có đường điện cao thế chạy qua khu đất, nhiều hộ dân còn băn khoăn về vấn đề an toàn.
Vì vậy, bên cạnh việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, người dân cũng đề nghị cần sớm di dời đường điện cao thế trước khi đưa người dân chuyển đến nơi ở mới.
Dự án tái định cư phục vụ Trạm nghiền xi măng Sông Lam trước đây do Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nghi Lộc (cũ) phụ trách. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhiệm vụ này được bàn giao lại cho UBND xã Hải Lộc.
Từ đó, toàn bộ trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan đến bồi thường hỗ trợ GPMB và tái định cư cho 11 hộ bị ảnh hưởng đều do chính quyền cấp xã thực hiện. Nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến gì.
“Nguyện vọng của người dân chúng tôi là mong các cơ quan chức năng tạo điều kiện để được di dời khẩn cấp. Người dân chúng tôi cũng đã làm đơn nhiều lần rồi nhưng chưa có phương án, thời gian cụ thể”, chị Lê Thị Hải chia sẻ thêm.
Trong khi đó ông Nguyễn Văn Phong (SN 1967, trú tại xóm Hải Thịnh) có 2 người con thuộc diện di dời.
Ông Phong cho biết: "Sống trong môi trường bụi bặm trẻ con ở đây bị bệnh liên quan đến đường hô hấp nhiều lắm. Nhà nào cũng phải bịt kín mít, không dám mở cửa nhưng bụi vẫn vào. Người dân sống khổ lắm. Người dân ai cũng mong muốn sớm được ra khu tái định cư. Nhưng khu tái định cư làm xong nhiều năm nay vẫn chưa có chuyển biến gì, gia đình rất bức xúc. Đơn thư cũng đã làm nhiều nhưng chưa có hồi âm gì".
Tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp, vấn đề chậm di dời 11 hộ dân xóm Hải Thịnh luôn là nội dung được người dân phản ánh. HĐND tỉnh, UBND tỉnh cũng đã ghi nhận, trả lời sẽ giải quyết nhưng đến nay những kiến nghị này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo UBND xã Hải Lộc cho biết, việc 11 hộ dân chưa được di dời là do chưa có kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, kinh phí rất lớn vượt quá ngân sách của địa phương.
Đây cũng là lý do chính khiến người dân dù đã nhiều lần phản ánh sự việc, mong muốn sớm được tái định cư nhưng vẫn phải sống khổ với bụi, tiếng ồn mỗi ngày.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV). Trong kết luận cơ quan thanh tra đã chỉ ra hàng loạt vi phạm tại nhà băng này.