Nghệ An: "Sống khổ" bên trạm nghiền xi măng, 11 hộ dân chờ được di dời suốt 10 năm

Dân sống khổ vì bụi và tiếng ồn bên trạm nghiền xi măng

Dự án Trạm nghiền xi măng Sông Lam là một phần quan trọng trong tổng thể Dự án Nhà máy Xi măng Sông Lam. Sau nhiều năm triển khai, các hạng mục chính như trạm nghiền, hệ thống vận chuyển và cảng biển Nghi Thiết đã đi vào vận hành phục vụ sản xuất.

Để thực hiện dự án, ngay từ năm 2016, chủ trương di dời 9 hộ dân (đến nay là 11 hộ) sinh sống trong phạm vi ảnh hưởng Trạm nghiền xi măng đã được triển khai. Chính quyền địa phương cũng đã triển khai xây dựng một khu tái định cư với 18 lô đất ngay tại trên trục đường dẫn vào xóm Hải Thịnh.

Khu dân cư ở xóm Hải Thịnh, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An ở cách hàng rào khu vực dự án không xa nên chịu ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn. Ảnh: N.T

Thế nhưng, khu vực tái định cư đã được quy hoạch đến nay vẫn bỏ không. Trong khi đó, những hộ dân thuộc diện di dời vẫn đang “mắc kẹt” và phải sống khổ bên trạm nghiền xi măng, nhà cửa xuống cấp nhưng không được sửa chữa hay xây mới.

Chị Lê Thị Hải (SN 1985, trú tại xóm Hải Thịnh) chia sẻ: “Gia đình chúng tôi thuộc diện di dời mà gần 10 năm nay vẫn chưa được đi. Dân chúng tôi sống ở đây bụi nhiều lắm. Công trình còn làm việc cả ngày lẫn đêm, tiếng ồn học sinh không học được. Ông bà cao tuổi cũng không ngủ được. Bụi nhiều quá, nhà nào cũng phải dùng bạt bọc lại”.

Người dân xóm Hải Thịnh phải dùng bạt, tôn che kín cửa và khu vực quanh nhà để ngăn bụi. Ảnh: N.T

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, khu vực dân cư ở xóm Hải Thịnh chỉ cách tường rào của trạm nghiền xi măng một khoảng không xa. Trước đó, dãy hàng rào cũng được che bằng lưới để ngăn bụi vào khu dân cư. Nhưng sau các cơn bão vừa qua lớp lá chắn mỏng manh này cũng đã bị xé nát. Người dân dùng bạt, lưới, tôn che kín cửa nhà để tự bảo vệ, ngăn bụi không vào mình.

Khu tái định cư đang để không, dân mòn mỏi được di dời

Trong khi đó, tại khu đất tái định cư đã được xây dựng hạ tầng cơ bản như: Đường giao thông, đường điện hạ thế, hệ thống mương thoát nước. Tuy nhiên, do có đường điện cao thế chạy qua khu đất, nhiều hộ dân còn băn khoăn về vấn đề an toàn.

Vì vậy, bên cạnh việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, người dân cũng đề nghị cần sớm di dời đường điện cao thế trước khi đưa người dân chuyển đến nơi ở mới.

Tấm lưới mỏng manh ngăn bụi giữa dự án và khu dân cư đã bị xé toạc chưa được khắc phục.

Dự án tái định cư phục vụ Trạm nghiền xi măng Sông Lam trước đây do Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nghi Lộc (cũ) phụ trách. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhiệm vụ này được bàn giao lại cho UBND xã Hải Lộc.

Từ đó, toàn bộ trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan đến bồi thường hỗ trợ GPMB và tái định cư cho 11 hộ bị ảnh hưởng đều do chính quyền cấp xã thực hiện. Nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến gì.

“Nguyện vọng của người dân chúng tôi là mong các cơ quan chức năng tạo điều kiện để được di dời khẩn cấp. Người dân chúng tôi cũng đã làm đơn nhiều lần rồi nhưng chưa có phương án, thời gian cụ thể”, chị Lê Thị Hải chia sẻ thêm.

Chị Lê Thị Hải Yến chia sẻ những khốn khổ khi gia đình mình hàng ngày phải chịu đựng khi sống bên trạm nghiền xi măng. Ảnh: N.T

Trong khi đó ông Nguyễn Văn Phong (SN 1967, trú tại xóm Hải Thịnh) có 2 người con thuộc diện di dời.

Ông Phong cho biết: "Sống trong môi trường bụi bặm trẻ con ở đây bị bệnh liên quan đến đường hô hấp nhiều lắm. Nhà nào cũng phải bịt kín mít, không dám mở cửa nhưng bụi vẫn vào. Người dân sống khổ lắm. Người dân ai cũng mong muốn sớm được ra khu tái định cư. Nhưng khu tái định cư làm xong nhiều năm nay vẫn chưa có chuyển biến gì, gia đình rất bức xúc. Đơn thư cũng đã làm nhiều nhưng chưa có hồi âm gì".

Tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp, vấn đề chậm di dời 11 hộ dân xóm Hải Thịnh luôn là nội dung được người dân phản ánh. HĐND tỉnh, UBND tỉnh cũng đã ghi nhận, trả lời sẽ giải quyết nhưng đến nay những kiến nghị này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Trong khi người dân mòn mỏi chờ di dời thì dự án tái định cư xây xong lại đang để không. Ảnh: N.T

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo UBND xã Hải Lộc cho biết, việc 11 hộ dân chưa được di dời là do chưa có kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, kinh phí rất lớn vượt quá ngân sách của địa phương.

Đây cũng là lý do chính khiến người dân dù đã nhiều lần phản ánh sự việc, mong muốn sớm được tái định cư nhưng vẫn phải sống khổ với bụi, tiếng ồn mỗi ngày.