Thứ năm, ngày 27/11/2025 08:30 GMT+7

Thanh Trì (Hà Nội): Nhiều nhà xưởng xây dựng trái phép vi phạm hành lang đê điều

Quang Minh Thứ năm, ngày 27/11/2025 08:30 GMT+7
Đê hữu Hồng thuộc địa bàn Đồng Tây, xã Thanh Trì, đang tồn tại nhiều hành vi vi phạm pháp luật về đê điều. Chính quyền địa phương nhiều lần kiểm tra và xử lý, nhưng hàng loạt công trình vi phạm vẫn tồn tại.
Tháng 7/2025 vừa qua, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi UBND xã Thanh Trì (TP.Hà Nội) đề nghị quyết liệt ngăn chặn, xử lý dứt điểm vi phạm pháp luật về đê điều tại khu vực Đồng Tây, xã Thanh Trì. Tuy nhiên, đến nay hiện trạng vẫn chưa được cải thiện nhiều.

Nhiều nhà xưởng, kho bãi được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và đất công thuộc xã Thanh Trì, vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đê điều. Ảnh: Quang Minh.

Nhiều công trình quy lớn xây dựng trái phép vi phạm đê điều

Văn bản nêu rõ, hiện nay tại khu vực bãi sông, tương ứng từ K79+400 đến K79+700 đê hữu Hồng thuộc địa bàn Đồng Tây, xã Thanh Trì, đang tồn tại nhiều hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, bao gồm: đổ chất thải, san gạt tạo mặt bằng; xây dựng công trình trái phép (nhà kho, nhà xưởng, lán trại, hàng rào); tập kết vật liệu với quy mô và khối lượng đặc biệt lớn (nhiều công trình kiên cố có diện tích từ 100m², chiều cao xây dựng lên đến 7m). Đây là những vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực đê điều.

Các hành vi nêu trên chủ yếu phát sinh từ năm 2022 đến nay, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình đê điều, khả năng thoát lũ của tuyến sông Hồng, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh môi trường, mất an ninh trật tự và mất an toàn phòng cháy chữa cháy trong khu vực.

Trước tình trạng trên, Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội đã có nhiều văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì (nay thuộc địa bàn quản lý của Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì) có biện pháp ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi vi phạm đang tồn tại tại khu vực này.

Những dãy nhà xưởng quy mô lớn, tấp nập xe ô tô ra vào chở hàng hóa mỗi ngày. Ảnh: Quang Minh.

Tuy nhiên, đến nay, qua kiểm tra thực tế hiện trường cho thấy các vi phạm tại khu vực nêu trên vẫn đang tồn tại, chưa được thực hiện biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm và chưa khôi phục lại hiện trạng ban đầu của khu vực bãi sông.

Chưa xử lý dứt điểm công trình đe dọa an toàn đê điều và hành lang thoát lũ

Tháng 4/2025 vừa qua, Sở NNMT Hà Nội tiếp tục có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đê điều tại khu vực Đồng Tây.

Trong văn bản, Sở đề nghị xã Thanh Trì đảm bảo an toàn đê điều, thoát lũ của tuyến sông Hồng; tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, trật tự xây dựng và công tác quản lý đê điều tại khu vực bãi sông.

Sở cũng đề nghị địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; Chỉ thị số 13/CT-TU ngày 02/3/2022 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội; cùng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/3/2021 về công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi trên địa bàn Hà Nội.

Nhiều nhà xưởng, nhà kho kiên cố mọc lên trên đất công, đất nông nghiệp. Ảnh: Quang Minh.

Đồng thời, tiến hành kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hồ sơ; kiên quyết xử lý dứt điểm, triệt để các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng và đê điều tại khu vực Đồng Tây, xã Thanh Trì theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; buộc các tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu của khu vực bãi sông; xem xét xử lý hình sự đối với các trường hợp vi phạm có dấu hiệu tội phạm (nếu có).

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên Dân Việt ngày 23/11 cho thấy, tại khu vực đất nông nghiệp Đồng Tây vẫn xuất hiện nhiều công trình nhà xưởng, nhà kho được xây dựng bằng khung thép, mái tôn kiên cố, bên trong chứa hàng hóa. Ngoài ra, khu vực này còn tập kết thiết bị thi công, vật liệu xây dựng như cát, sỏi; nhiều xe tải đậu ngay phía trước các nhà xưởng rộng lớn.

Trao đổi thêm với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Lăng – Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Thanh Trì xác nhận các nhà xưởng nói trên được dựng trên đất công. Trước đây, UBND xã Yên Mỹ cũ đã tạm giao cho người dân quản lý nhằm tránh để đất hoang hóa gây lãng phí và phát sinh vấn đề môi trường.

UBND xã Thanh Trì xác định có 21 công trình vi phạm, trong đó 9 kho xưởng nằm trong hành lang thoát lũ sông Hồng. Ảnh: Quang Minh.

Khu đất có diện tích khoảng 24ha, trong đó khoảng 3ha được xây dựng theo đề án làm khu tập kết vật liệu xây dựng; một khu vực nhà xưởng đã ký hợp đồng thuê đất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.

UBND xã Thanh Trì đã rà soát và xác định có 21 công trình vi phạm pháp luật; trong đó, 9 điểm xây dựng kho, xưởng nằm trong hành lang thoát lũ sông Hồng, vi phạm pháp luật về đê điều và xâm phạm không gian thoát lũ. Các công trình này được xây dựng chủ yếu từ năm 2020.

UBND xã Thanh Trì đã ban hành Kế hoạch số 35 ngày 31/7/2025 về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và môi trường; đồng thời ban hành Quyết định số 240 ngày 31/7/2025 về việc thành lập Tổ kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý đất đai, môi trường và trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thanh Trì.

Về hướng xử lý đối với các công trình vi phạm, ông Nguyễn Văn Lăng – Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Thanh Trì cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, rà soát và mời các tổ chức, hộ dân liên quan lên làm việc.

“Chúng tôi đang rà soát lại, những vị trí đất sử dụng sai mục đích, không hiệu quả sẽ được tổ chức đấu thầu lại, nộp ngân sách Nhà nước theo quy định”, ông Lăng thông tin.

Chính quyền sở tại từng kiểm tra, lập biên bản và xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm, nhưng đến nay những công trình này vẫn tồn tại. Ảnh: Quang Minh.

Theo tìm hiểu của PV, Điều 7 Luật Đê điều năm 2006 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 60/2020/QH14) quy định các hành vi bị nghiêm cấm, gồm: xây dựng công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều và lòng sông (không bao gồm bãi nổi, bãi cù lao); đổ chất thải trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông; để vật liệu trên đê…

Ngoài ra, Điều 12 Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm như: sử dụng đất không đúng mục đích; không thực hiện đúng quy định khi thực hiện quyền sử dụng đất; không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước…

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ năm 2018 đến năm 2023, trên các tuyến đê thuộc địa bàn 21 tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt, tổng số vụ vi phạm pháp luật về đê điều là 2.384 vụ.
Bộ đã xử lý được 1.369 vụ (đạt 57,42%), còn tồn đọng 1.015 vụ, chiếm 42,57% (số vụ vi phạm còn tồn đọng tại thời điểm 31/12/2017 là 6.888 vụ; lũy kế tồn đọng vụ việc chưa xử lý cả 2 giai đoạn tồn đến 31/12/2023 là 7.903 vụ). Theo đánh giá của Bộ, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành các chỉ thị về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều (Chỉ thị 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019), số vụ vi phạm pháp luật về đê điều có xu hướng giảm, tuy nhiên, mức độ và quy mô một số vi phạm lại nghiêm trọng hơn.

