Nghệ An: Xe tải bốc cháy ngùn ngụt khi đang chạy trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt

Chiều 2/11, một vụ cháy xe tải xảy ra trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, khiến toàn bộ hàng hóa và phần thùng xe bị hư hại nặng.

Thông tin từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông), vụ việc xảy ra vào khoảng 15h05’ cùng ngày tại km466+600.

Ngọn lửa lớn nhanh chóng bao trùm toàn bộ thùng xe tải thiêu rụi toàn bộ hàng hóa.

Thời điểm này, ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-845.xx đang lưu thông trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt theo hướng Bắc - Nam, tài xế H.V.C bất ngờ phát hiện hàng hóa trên xe bốc cháy.

Ngay lập tức, tài xế đã đánh lái vào làn khẩn cấp. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm và thiêu rụi phần thùng xe.

Vụ hỏa hoạn tạo nên một cột khói lớn.

Nhận được tin báo, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng giao thông, hỗ trợ công tác chữa cháy và đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi hàng hóa và phần thùng bị hư hại nặng.