Thiếu tá Cảnh sát giao thông bám trên nắp capo ô tô lao vun vút trên đường ở Nghệ An: Lập hồ sơ xử lý tài xế

Ngày 20/10, đoạn clip ghi lại cảnh một chiến sĩ Cảnh sát giao thông thuộc Tổ số 4, địa bàn phường Trường Vinh (Nghệ An) phải bám chặt trên nắp capo của chiếc ô tô con trong khi chiếc ô tô đang di chuyển nhanh. Ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Clip cảnh sát giao thông bám trên nóc capo ô tô đang di chuyển.

Theo hình ảnh từ clip dài hơn 10 giây, dù đang ở vị trí nguy hiểm trên nắp capo, cán bộ Cảnh sát giao thông vẫn cố gắng bám vào xe để tránh bị ngã xuống đường.

Việc tài xế tiếp tục di chuyển không chỉ gây nguy cơ gây thương tích nghiêm trọng cho cán bộ làm nhiệm vụ mà còn đe dọa an toàn của người dân đang lưu thông trên tuyến đường.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường và các cán bộ trong tổ công tác lập tức truy đuổi chiếc xe. Chiếc ô tô chỉ chịu dừng khi gặp đoạn đường đông người và bị chặn lại. Sự việc diễn ra trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Trường Vinh, Nghệ An.

Lãnh đạo Tổ Cảnh sát giao thông số 4 đã xác nhận vụ việc và cho biết tài xế điều khiển chiếc xe đã bị đưa về trụ sở công an.

Còn cán bộ CSGT là Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ, cán bộ Đội CSGT số 4, Tổ địa bàn thành phố Vinh cũ. Thời điểm đó, Thiếu tá Thọ và đồng đội đang làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc giờ tan tầm.

Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.