Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện kiểm sát vào cuộc xác minh vụ bé gái 13 tuổi bị lũ cuốn tử vong ở Tuy Phong

Xử lý theo quy định pháp luật

Cùng thời điểm, một đoàn công tác liên ngành đã kiểm tra hiện trường tại trang trại của Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú, nơi được cho là liên quan đến khu vực nước lũ đổ về – nhằm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện kiểm sát làm việc với người thận bé gái 13 tuổi bị lũ cuốn tử vong ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CACC

Trước đó, trưa cùng ngày, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trong kiểm tra tình hình mưa lũ tại xã Tuy Phong. Tại đây, ông Hồ Văn Mười đã chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xác định trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, chiều 1/11, trên địa bàn xã Tuy Phong xảy ra mưa lớn kéo dài. Lượng nước từ dọc núi Đá Ông đổ xuống kênh liên hồ Suối Măng – Cây Cà, cùng nước từ suối Tân Lai dâng cao, khiến lưu lượng nước đổ về khu vực thôn 2 tăng mạnh, chảy xiết.

Trong lúc di chuyển, em Lê Nguyễn Bích Th. không may bị nước lũ cuốn trôi. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến 5 giờ 30 phút sáng 2/11, lực lượng cứu hộ cùng người dân đã tìm thấy thi thể em cách vị trí bị nạn khoảng 200m.

Nước lũ đã gây thiệt hại nặng nế cho người dân xã Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: PV

Hồ nước có giấy phép xây dựng hay không?

Thông tin ban đầu từ ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết, hồ chưa nước trên có diện tích 1.400 m2 của Công ty Trang Trại Việt đặt tại thôn 1 (do ông Trần Quang Tính ngụ TP.HCM là Giám đốc và được UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ cấp giấy phép xây dựng số 117/GPXD xây dựng trang trại.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, theo thông tin ban đầu thì vị trí hồ gặp sự cố còn khoảng bốn hồ nhưng diện tích nhỏ hơn.

Ngành chức năng đang khắc phục hậu quả. Ảnh: PV

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, với dung tích nước, diện tích mặt nước thì hồ này được xem tương đối lớn. Theo giấy phép được cấp, Trang trại Việt này không có cấp phép hồ nước.

Cũng theo Sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, trong giấy phép được cấp không có hạng mục hồ nước. Các hạng mục khác, bao gồm nhà cửa ao chuồng là có nằm trong phép, nhưng không thể hiện nội dung cấp phép để xây hồ chứa...