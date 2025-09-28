Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá lên tiếng về bài kiểm tra thể lực gây bất ngờ ở tuổi U60

Mới đây, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế chia sẻ về hoạt động kiểm tra thể thực tại nơi mình công tác.

Chị cho biết, là nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Quân đội, không chỉ gắn bó với sân khấu qua những vở diễn mà chị còn thường xuyên tham gia nhiều hoạt động rèn luyện thể lực.



Trong một buổi kiểm tra gần đây, nữ nghệ sĩ cho biết chị phải thực hiện động tác nâng tạ đơn 3kg bằng một tay và nâng tạ 6kg bằng hai tay. Thu Quế hoàn thành 40 lần liên tiếp và được đánh giá loại giỏi.

NSND Thu Quế nâng tạ kiểm tra thể lực. Ảnh: FBNV

Chị chia sẻ, dù bài kiểm tra kết quả tốt nhưng đây không phải là việc dễ dàng: “Tim đập, chân run lắm, không hề dễ dàng như mọi người nghĩ đâu”.

Nhiều đồng nghiệp và khán giả tỏ ý ngưỡng mộ khả năng và sức khỏe của NSND Thu Quế, đặc biệt ở độ tuổi U60, đồng thời khuyên chị nên giảm độ nặng của bài tập xuống cho phù hợp với lứa tuổi: "Nên giảm đi 10 cái. 40 cái hơi nhiều. Tuổi này chỉ nên làm ít hơn khả năng thì tốt hơn". Tuy nhiên NSND Thu Quế phản hồi rằng: "Ngày nào cũng được rèn luyện và cơ thể không bị về xương khớp thì vẫn OK mà".

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế sinh năm 1969 tại Hà Nội trong một gia đình trí thức. Là con gái gốc Hà thành nhưng từ lúc 3 tuổi, Thu Quế theo bố mẹ lên Việt Trì (Phú Thọ) sinh sống để tiện cho bố chị công tác. Bố của nữ nghệ sĩ là giảng viên trường Đại học Bách Khoa, phân hiệu ở Việt Trì.

Ở 14 tuổi, nữ nghệ sĩ trở về Hà Nội “đầu quân” cho đoàn kịch nói Quân khu II, bắt đầu những chuỗi ngày rèn luyện trong môi trường quân đội.

Đam mê ca hát từ nhỏ nhưng duyên số đưa NSND Thu Quế đến với kịch nói. Trong một lần đi thử vai cùng bạn, chị "lọt vào mắt xanh" của đoàn kịch Quân khu 2.

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế mang quân hàm Đại tá

NSND Thu Quế là một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Việt Nam. NSND Thu Quế được yêu mến bởi gương mặt thuần Việt, dịu dàng, thùy mị cùng diễn xuất chân thật duyên dáng.

NSND Thu Quế với vẻ đẹp ở tuổi U60. Ảnh: FBNV

Nhờ vậy, chị được các đạo diễn ưu ái và giao đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim. Tên tuổi của NSND Thu Quế gắn liền với hàng loạt bộ phim như: Cô gái mang tên dòng sông; Vị tướng tình báo và hai bà vợ; Dòng sông phẳng lặng; Hoa đất Mường...

Bền bỉ cống hiến cho nghệ thuật sân khấu lẫn truyền hình, Thu Quế là một trong những nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân từ năm 2016. Ngoài ra, chị cũng mang quân hàm Đại tá.

Những năm gần đây, NSND Thu Quế xuất hiện ít hơn trên màn ảnh, chủ yếu dành thời gian cho sân khấu kịch nói. Chị cho biết thời gian qua khá bận rộn nên không nhận nhiều vai trong phim truyền hình.

Tuy vậy, nếu gặp được kịch bản hay và có quỹ thời gian phù hợp, chị vẫn sẵn sàng tham gia. Thông thường, nữ nghệ sĩ lựa chọn những vai có thời lượng vừa phải, không xuất hiện quá nhiều nhưng vẫn để lại dấu ấn.

NSND Thu Quế để tóc bạc tự nhiên khiến cộng đồng mạng thích thú. Ảnh: FBNV

Trong thời gian gần đây, NSND Thu Quế cũng thường xuyên đảm nhận những vai diễn người già trên sân khấu. Mới nhất, chị cho biết việc nuôi tóc bạc tự nhiên đã giúp mình thành công hơn trong vai diễn Mợ bé – vợ địa chủ trong vở Sấm dậy đồng Chiêm: “Em nuôi tóc bạc cho vai diễn Mợ bé - vợ địa chủ của vở diễn Sấm dậy đồng Chiêm thành công quá các bác ạ”.

Ở tuổi U60, mỹ nhân Hà thành vẫn giữ nhan sắc tươi trẻ, thân hình quyến rũ đáng ngưỡng mộ.









