Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá lên tiếng về bài kiểm tra thể lực gây bất ngờ ở tuổi U60

Xử phạt và tước giấy chứng nhận ATTP doanh nghiệp "hô biến" rau trôi nổi tuồn vào trường học, siêu thị
Loạt phóng sự điều tra của Dân Việt đã phơi bày thủ đoạn cấu kết giữa tiểu thương, hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm hợp thức rau trôi nổi, thậm chí cả rau củ Trung Quốc, thành “rau an toàn” tuồn vào bếp ăn trường học, siêu thị, thu hút hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng số. Các cơ quan chức năng TP. Hà Nội nhanh chóng vào cuộc; Công ty TNHH SX Thương mại và Dịch vụ Liên Anh bị xử phạt hành chính 92 triệu đồng và tước giấy chứng nhận ATTP.