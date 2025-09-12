Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 12/09/2025

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền – vợ của Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

Hà Tùng Long Thứ sáu, ngày 12/09/2025 07:59 GMT+7
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã bổ nhiệm Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền làm Giám đốc, Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Phòng làm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.
Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền làm Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

Chiều 11/9, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội Bạch Liên Hương trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cho Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền, chức Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cho Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Phòng – Trưởng đoàn 1.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội Bạch Liên Hương trao quyết định bổ nhiệm cho Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền và Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Phòng. Ảnh: NHCHN

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Trong một lần tham gia thi giọng hát thiếu nhi, Thu Huyền tình cờ gặp nhạc công Văn Hiệp của Nhà hát Chèo Hà Nội. Nghệ sĩ Văn Hiệp thấy Thu Huyền có giọng hát rất hay nên khuyên chị thi vào Nhà hát Chèo Hà Nội.

Năm 16 tuổi, Thu Huyền tham gia cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ Hà Nội với vai diễn Thị Mầu trong vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính. Vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc, giúp nữ nghệ sĩ nhận giải đặc biệt. Năm 1998, cũng với vai diễn Thị Mầu, Thu Huyền giành giải nhất cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ toàn quốc.

Ngoài vai Thị Mầu, nghệ sĩ chèo Thu Huyền thành công với nhiều vai diễn khác như vai Thị Phương trong vở Trương Viên, vai cô Son trong vở chèo cùng tên, Hoạn Thư trong vở Kiều, nàng Sita trong vở cùng tên. Nữ nghệ sĩ cũng ghi dấu ấn trong lòng công chúng với các tác phẩm dân ca quan họ như Xe chỉ luồn kim, Vào chùa, Đi cấy, Lúng liếng.

Đại diện tập thể Nhà hát Chèo Hà Nội chúc mừng các nghệ sĩ nhậm chức vụ mới. Ảnh: NHCHN

Với những cống hiến cho nghệ thuật chèo truyền thống, vào năm 32 tuổi, Thu Huyền được đặc cách phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú dù mới trải qua 13 năm tuổi nghề. Chị cũng là một trong những nữ nghệ sĩ được phong Nghệ sĩ Ưu tú trẻ nhất Việt Nam.

Năm 2017, Thu Huyền đảm nhận cương vị Phó Giám đốc nghệ thuật của Nhà hát Chèo Hà Nội. Đến tháng 8/2022, chị được giao nhiệm vụ điều hành Nhà hát Chèo Hà Nội thay Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh nghỉ hưu.

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền kết hôn với Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh vào năm 2004. Cả hai quen nhau 10 năm trước khi kết hôn. Mỗi người công tác ở một nhà hát khác nhau, đều ở vai trò quản lý.

Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Phòng làm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội ở tuổi 37

Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Phòng sinh năm 1988 tại Thái Bình. Năm 2008, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thái Bình, Quốc Phòng quyết tâm lên Thủ đô lập nghiệp và cơ duyên đã đưa Quốc Phòng đến với Nhà hát Chèo Hà Nội.

Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Phòng. Ảnh: FBNV

Những ngày đầu mới về Nhà hát, Quốc Phòng đã được lãnh đạo Nhà hát tin tưởng và tạo điều kiện giao cho các vai diễn chính. Lòng say nghề, ham học hỏi cùng với sự tận tình chỉ bảo của các cô chú, anh chị nghệ sĩ trong Nhà hát, Quốc Phòng sớm khẳng định được tài năng nghệ thuật của mình.

Năm 2009, tại Hội diễn sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra ở Quảng Ninh, với vai diễn Quang Trung trong vở “Ngọc Hân công chúa”, Quốc Phòng không chỉ giành HCV mà còn được Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao tặng Bằng khen nghệ sĩ xuất sắc của Hội diễn.

Ở tuổi 21, Quốc Phòng đã có chiếc HCV diễn xuất đầu tiên trong sự nghiệp và đây là điều không phải diễn viên trẻ nào cũng dễ dàng đạt được.

Sau vai diễn Hoàng đế Quang Trung, Quốc Phòng liên tiếp giành thêm nhiều HCV ở các kỳ hội diễn và Liên hoan sân khấu. Đó là vai Thi Sách vở “Vương nữ Mê Linh” – Cuộc thi nghệ thuật Chèo toàn quốc năm 2013; Vai Quang vở “Cánh chim trắng trong đêm” – Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp Thủ đô năm 2014; Vai Quốc Hào vở “Nàng Thứ phi họ Đặng” – Cuộc thi nghệ thuật sân khấu Chèo toàn quốc năm 2016; Vai Vũ tướng quân trong vở “Kiều Loan” năm 2019 và năm 2022, Quốc Phòng tiếp tục giành HCV vai Trần Thông trong vở “Trung trinh liệt nữ” – Liên hoan sân khấu Thủ đô năm 2022.

Gần đây nhất, Quốc Phòng vừa hoàn thành vai diễn Chí Phèo trong vở “Cánh diều làng Vũ Đại” – Nhà hát Chèo Hà Nội.

Không chỉ thành công với nghề, Quốc Phòng còn là nghệ sĩ năng nổ trong công tác đoàn thể, hoạt động từ thiện và nhiệt huyết, tận tâm trong việc “truyền lửa” nghề cho các diễn viên trẻ. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc, Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Phòng là Trưởng đoàn 1 – Nhà hát Chèo Hà Nội.

Năm 2022, Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Phòng vinh dự là một trong những gương mặt tiêu biểu của ngành Văn hóa Thủ đô được nhận Bằng khen “Người tốt việc tốt” của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Nghệ sĩ Thương Tín khác lạ sau thời gian về quê tĩnh dưỡng

Thương Tín xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ, trầm ngâm hơn sau thời gian dài về quê tĩnh dưỡng. Tình trạng mới nhất của ông được nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ.

Triệu Lệ Dĩnh im ắng giữa lúc dàn tiểu hoa 8X cạnh tranh quyết liệt

Văn hóa - Giải trí
Triệu Lệ Dĩnh im ắng giữa lúc dàn tiểu hoa 8X cạnh tranh quyết liệt

"Ông hoàng phòng vé" Hàn Quốc thất bại với “Twelve” dù quy tụ dàn sao hạng A

Văn hóa - Giải trí
'Ông hoàng phòng vé' Hàn Quốc thất bại với “Twelve” dù quy tụ dàn sao hạng A

Vụ diễn viên Giang Tổ Bình tố cáo bị xâm hại làm rúng động giới truyền thông Đài Loan

Văn hóa - Giải trí
Vụ diễn viên Giang Tổ Bình tố cáo bị xâm hại làm rúng động giới truyền thông Đài Loan

Vương Hạo Tín gặp chấn thương nặng khi quay phim

Văn hóa - Giải trí
Vương Hạo Tín gặp chấn thương nặng khi quay phim

Đọc thêm

Tình huống bất ngờ trong đêm thi trang phục dân tộc Miss Grand Vietnam 2025
Văn hóa - Giải trí

Tình huống bất ngờ trong đêm thi trang phục dân tộc Miss Grand Vietnam 2025

Văn hóa - Giải trí

Tổ chức ngoài trời, đêm thi trang phục dân tộc tại Miss Grand Vietnam 2025 gặp thách thức lớn khi cơn mưa nặng hạt trút xuống.

3 dự án bất động sản Bách Đạt An chậm tiến độ, Đà Nẵng cảnh báo nguy cơ thu hồi
Kinh tế

3 dự án bất động sản Bách Đạt An chậm tiến độ, Đà Nẵng cảnh báo nguy cơ thu hồi

Kinh tế

Ba dự án bất động sản của Công ty CP Bách Đạt An tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng nhiều năm chậm tiến độ, vướng bồi thường giải phóng mặt bằng và chưa hoàn thiện hạ tầng, khiến hơn 1.000 người mua đất chưa có sổ đỏ.

Doanh nhân Kenneth Atkinson: “Tôi là người Việt Nam, tên tôi là Phạm Kiên Sơn”
Sống vui

Doanh nhân Kenneth Atkinson: “Tôi là người Việt Nam, tên tôi là Phạm Kiên Sơn”

Sống vui

Việt Nam chính là quê hương thứ hai của doanh nhân Kenneth Atkinson người Anh, người đã sống hơn 30 năm tại TP.HCM với nhiều đóng góp cho quan hệ thương mại giữa 2 nước.

Đừng trồng sống đời, cây cây cảnh này là kỳ quan ngoạn mục, tựa thác nước xanh tràn đầy sức sống
Gia đình

Đừng trồng sống đời, cây cây cảnh này là kỳ quan ngoạn mục, tựa thác nước xanh tràn đầy sức sống

Gia đình

Cây cảnh này bị tên gọi mộc mạc làm giảm giá trị nhưng ai nhìn thấy lảm xanh tràn đầy sức sống, căng mọng và những chùm hoa lộng lẫy này sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hé lộ phương án xây cầu Cát Lái vào năm 2026, tổng mức đầu tư sơ bộ 18.800 tỷ đồng
Kinh tế

Hé lộ phương án xây cầu Cát Lái vào năm 2026, tổng mức đầu tư sơ bộ 18.800 tỷ đồng

Kinh tế

Tỉnh Đồng Nai đang đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho dự án cầu Cát Lái, một công trình chiến lược thay thế bến phà Cát Lái đã quá tải, kết nối trực tiếp với TP.HCM.

Phi công cừ khôi của Ukraine thiệt mạng khi chiến đấu trên tiêm kích Su-27
Điểm nóng

Phi công cừ khôi của Ukraine thiệt mạng khi chiến đấu trên tiêm kích Su-27

Điểm nóng

Thiếu tá Oleksandr Borovyk, phi công của Lữ đoàn Hàng không Chiến thuật số 39, đã tử nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên máy bay Su-27 ở khu vực Zaporizhzhya, dịch vụ báo chí của lữ đoàn đưa tin trên Facebook vào ngày 11/9.

Lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2025/2026: Dấu hỏi cho các đội Hạng Nhất
Thể thao

Lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2025/2026: Dấu hỏi cho các đội Hạng Nhất

Thể thao

Vòng loại Cúp Quốc gia – Chứng khoán LPBank 2025/2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày T6 (12/9). Tâm điểm chú ý có lẽ không nằm ở các CLB thuộc V.League, mà là các đội hạng Nhất sau những biến động rất lớn trước mùa giải mới. Với nhiều cái tên mới mẻ, Cúp Quốc gia mùa này hấp dẫn ở chỗ có rất nhiều ẩn số đang chờ được hé lộ, ngay từ vòng đầu tiên…

Cá Vền, cá đặc sản bơi lội dưới sông Lô ở tỉnh Phú Thọ là thứ cá gì mà khiến nhà giàu ham 'săn lùng'?
Ngon - Sạch - Lạ

Cá Vền, cá đặc sản bơi lội dưới sông Lô ở tỉnh Phú Thọ là thứ cá gì mà khiến nhà giàu ham "săn lùng"?

Ngon - Sạch - Lạ

Sáng sớm đạp xe dọc theo con đường thảm nhựa phẳng lừ trên đê sông Lô ông giáo Kính say sưa giới thiệu các món ăn chế biến từ cá vùng ngã ba sông Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ông bảo bây giờ đang mùa cá Vền để tôi giới thiệu loại chả cá Vền đặc sản của quê mình mà chưa nhiều người biết nhé.

Người dân một thôn ở Quảng Trị thi đua xây dựng nông thôn mới, mã QR được gắn đầu hẻm để làm gì?
Nhà nông

Người dân một thôn ở Quảng Trị thi đua xây dựng nông thôn mới, mã QR được gắn đầu hẻm để làm gì?

Nhà nông

Ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, đầu mỗi kiệt (ngõ/hẻm) đều được đánh số và gắn mã QR, thuận lợi để tìm nhà dân. Người dân trong thôn còn tích cực xây dựng nông thôn mới, đường làng ngõ xóm sạch đẹp.

Bé gái 10 tuổi nguy kịch vì sai lầm của người lớn, bác sĩ cảnh báo khẩn
Y tế

Bé gái 10 tuổi nguy kịch vì sai lầm của người lớn, bác sĩ cảnh báo khẩn

Y tế

Bệnh nhi vào viện trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc thuốc diệt chuột, có thể gây suy đa cơ quan và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Tài tử xứ Trung tử vong vì ngã lầu khiến dư luận bàng hoàng
Văn hóa - Giải trí

Tài tử xứ Trung tử vong vì ngã lầu khiến dư luận bàng hoàng

Văn hóa - Giải trí

Chiều tối Ngày 11/9/2025, công ty quản lý của nam diễn viên Vu Mông Lung xác nhận anh đã qua đời sau một tai nạn rơi từ tầng cao khiến công chúng và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng.

Giá xăng dầu hôm nay 12/9: Bất ngờ lao dốc sau chuỗi tăng
Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 12/9: Bất ngờ lao dốc sau chuỗi tăng

Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 12/9, thị trường dầu thô thế giới bất ngờ lao dốc sau hai ngày tăng liên tiếp. So với phiên ngày hôm qua, giá dầu thô "bốc hơi" 1,2-1,4 USD/thùng trên thị trường giao ngay.

'Đã quá muộn', phương Tây đưa ra một tuyên bố táo bạo về Nga
Điểm nóng

"Đã quá muộn", phương Tây đưa ra một tuyên bố táo bạo về Nga

Điểm nóng

Cuộc đối đầu với Nga sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho Phần Lan, Giáo sư Tuomas Malinen thuộc Đại học Helsinki chia sẻ trên mạng xã hội X.

Khu dân cư Đông Bắc Bằng Châu giảm vốn đầu tư hơn 250 tỷ đồng, gia hạn tiến độ đến 2026
Nhà đất

Khu dân cư Đông Bắc Bằng Châu giảm vốn đầu tư hơn 250 tỷ đồng, gia hạn tiến độ đến 2026

Nhà đất

UBND tỉnh Gia Lai vừa điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, giảm vốn đầu tư từ 700 tỷ đồng xuống còn hơn 441 tỷ đồng, đồng thời gia hạn tiến độ hoàn thành đến tháng 12/2026.

Nuôi cá tôm to bự dưới tán rừng ngập mặn ven biển tỉnh An Giang, có nhà thu nửa tỷ/năm
Môi trường xanh

Nuôi cá tôm to bự dưới tán rừng ngập mặn ven biển tỉnh An Giang, có nhà thu nửa tỷ/năm

Môi trường xanh

Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang mới (địa bàn tỉnh Kiên Giang trước sáp nhập) về phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, Chi bộ, Ban lãnh đạo ấp Kinh Mới, xã Sơn Kiên vận động người dân áp dụng mô hình nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng phòng hộ ven biển.

Hà Tĩnh mời thầu dự án khu đô thị mới 84 ha, vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng
Nhà đất

Hà Tĩnh mời thầu dự án khu đô thị mới 84 ha, vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng

Nhà đất

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hành hồ sơ mời thầu cho dự án Khu đô thị mới phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (nay là phường Sông Trí). Dự án có quy mô 84 ha, tổng vốn đầu tư 8.018 tỷ đồng, được góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hạ tầng đô thị về phía Nam Hà Tĩnh.

Phát triển lợi thế nuôi trồng thủy sản, nông dân Thanh Hóa làm giàu trên mảnh đất quê hương
Media

Phát triển lợi thế nuôi trồng thủy sản, nông dân Thanh Hóa làm giàu trên mảnh đất quê hương

Media

Từ những bãi bồi ven sông đến những vùng đầm phá rộng lớn, người nông dân Thanh Hóa đã biết cách biến lợi thế tự nhiên thành cơ hội thoát nghèo. Con tôm, con cua, con cá – những sản vật quen thuộc nay đã trở thành “đòn bẩy” giúp hàng nghìn hộ dân vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, bền vững.

Gắn mã định danh cho từng thửa đất để minh bạch quản lý đất đai
Nhà đất

Gắn mã định danh cho từng thửa đất để minh bạch quản lý đất đai

Nhà đất

Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới ban hành hướng dẫn chỉnh lý cơ sở dữ liệu theo mô hình chính quyền 2 cấp và xây dựng mã định danh thửa đất, nhằm quản lý minh bạch, đồng bộ trên toàn quốc.

Lời hàng tỷ/năm từ làm nước mắm-nghề cha truyền con nối, một bà chủ họ Trần ở Bình Định là Nông dân Việt Nam xuất sắc
Nhà nông

Lời hàng tỷ/năm từ làm nước mắm-nghề cha truyền con nối, một bà chủ họ Trần ở Bình Định là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông

Ở vùng biển Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai sau sáp nhập), bà Trần Thị Duyên, chủ cơ sở nước mắm Bà Duyên đã gắn bó với nghề làm nước mắm "cha truyền con nối". Cơ sở nước mắm truyền thống của bà tạo việc làm, thu nhập tốt cho hàng chục lao động, mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Bà Trần Thị Duyên là 1 trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.

HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra vấn đề lớn của U23 Việt Nam
Thể thao

HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra vấn đề lớn của U23 Việt Nam

Thể thao

HLV Hoàng Anh Tuấn cảnh báo U23 Việt Nam cần hoàn thiện lối chơi, ổn định đội hình cho VCK U23 châu Á 2026 dù đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại.

Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai năm 2025
Bạn đọc

Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai năm 2025

Bạn đọc

Luật Đất đai có hiệu lực từ 01/01/2025 quy định 8 trường hợp bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

Đối tượng nào được nâng phụ cấp ưu đãi nghề y tới 100% theo Nghị quyết của Bộ Chính trị?
Tin tức

Đối tượng nào được nâng phụ cấp ưu đãi nghề y tới 100% theo Nghị quyết của Bộ Chính trị?

Tin tức

Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị nêu rõ, thực hiện chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhân viên y tế trực tiếp làm chuyên môn tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng; nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề lên mức tối thiểu 70% và tới 100% đối với một số đối tượng cụ thể.

Cuộc chiến rác thải nhựa ở làng ven biển miền Trung: Khi biển xanh trở lại (Bài cuối)
Nhà nông

Cuộc chiến rác thải nhựa ở làng ven biển miền Trung: Khi biển xanh trở lại (Bài cuối)

Nhà nông

Ước mơ đưa Phú Trạch (Quảng Trị) phát triển bền vững ngày càng xanh, sạch, đẹp trước diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường của biến đổi khí hậu đang dần hiện hữu nhờ những nỗ lực của cộng đồng.

Người gìn giữ thanh âm khèn dân tộc Dao
Văn hóa - Giải trí

Người gìn giữ thanh âm khèn dân tộc Dao

Văn hóa - Giải trí

Giữa những dãy núi trùng điệp của vùng Tây Bắc, tiếng khèn nứa của đồng bào người Dao quần trắng vang lên như biểu tượng thiêng liêng của văn hóa truyền thống. Với cộng đồng người Dao, cây khèn không chỉ đơn thuần là một nhạc cụ dân tộc mà còn là linh hồn, cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chồng dùng dao đâm vợ tử vong vì bị đánh; người nhặt ve chai dùng đá đập chết nam thanh niên
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chồng dùng dao đâm vợ tử vong vì bị đánh; người nhặt ve chai dùng đá đập chết nam thanh niên

Pháp luật

Chồng dùng dao đâm vợ tử vong vì bị đánh; người nhặt ve chai dùng đá đập chết thanh niên chụp ảnh mình; tuyên án bác sĩ hiếp dâm nữ bệnh nhân tại phòng khám tư ở Đồng Nai... là những tin nóng 24 giờ qua.

Mức thu phí công đoàn mới nhất theo hướng dẫn của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Lao động việc làm

Mức thu phí công đoàn mới nhất theo hướng dẫn của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Lao động việc làm

75% tổng số tiền công đoàn phí được công đoàn cơ sở giữ lại. Việc đóng công đoàn phí được thực hiện cùng lúc với đóng BHXH tại cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước.

Trưởng Bộ môn Trường ĐH Y Hà Nội nói gì trước tin “3 năm mới có một bác sĩ nội trú lựa chọn”?
Xã hội

Trưởng Bộ môn Trường ĐH Y Hà Nội nói gì trước tin “3 năm mới có một bác sĩ nội trú lựa chọn”?

Xã hội

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Ngô Xuân Khoa – Trưởng Bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Hà Nội đã chính thức lên tiếng trước thông tin đang lan truyền trên mạng cho rằng 3 năm mới có một bác sĩ nội trú lựa chọn.

Ông Trump bất ngờ trở thành bạn thân của Tổng thống Belarus Lukashenko
Điểm nóng

Ông Trump bất ngờ trở thành bạn thân của Tổng thống Belarus Lukashenko

Điểm nóng

Mỹ đã nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Belarus, cho phép hãng hàng không quốc gia Belavia bảo dưỡng máy bay Boeing và mua phụ tùng thay thế, sau khi Tổng thống Alexander Lukashenko ra lệnh thả 52 tù nhân, bao gồm các nhân vật đối lập nổi tiếng và công dân nước ngoài.

Xem phim, tôi giải quyết được vấn đề rất nhạy cảm trong gia đình mình: Dạy con quan trọng nhất là cách tiếp cận!
Gia đình

Xem phim, tôi giải quyết được vấn đề rất nhạy cảm trong gia đình mình: Dạy con quan trọng nhất là cách tiếp cận!

Gia đình

Tôi đã băn khoăn mãi không biết dạy con vấn đề này như nào!

Đà Nẵng: Xe khách va chạm xe tải trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, 11 người được cứu nạn kịp thời
Tin tức

Đà Nẵng: Xe khách va chạm xe tải trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, 11 người được cứu nạn kịp thời

Tin tức

Tối 11/9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua hầm Mũi Trâu hướng về Huế (thuộc phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng), khiến nhiều người bị mắc kẹt trong xe khách.

