Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền – vợ của Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền làm Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

Chiều 11/9, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội Bạch Liên Hương trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cho Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền, chức Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cho Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Phòng – Trưởng đoàn 1.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội Bạch Liên Hương trao quyết định bổ nhiệm cho Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền và Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Phòng. Ảnh: NHCHN

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Trong một lần tham gia thi giọng hát thiếu nhi, Thu Huyền tình cờ gặp nhạc công Văn Hiệp của Nhà hát Chèo Hà Nội. Nghệ sĩ Văn Hiệp thấy Thu Huyền có giọng hát rất hay nên khuyên chị thi vào Nhà hát Chèo Hà Nội.

Năm 16 tuổi, Thu Huyền tham gia cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ Hà Nội với vai diễn Thị Mầu trong vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính. Vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc, giúp nữ nghệ sĩ nhận giải đặc biệt. Năm 1998, cũng với vai diễn Thị Mầu, Thu Huyền giành giải nhất cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ toàn quốc.

Ngoài vai Thị Mầu, nghệ sĩ chèo Thu Huyền thành công với nhiều vai diễn khác như vai Thị Phương trong vở Trương Viên, vai cô Son trong vở chèo cùng tên, Hoạn Thư trong vở Kiều, nàng Sita trong vở cùng tên. Nữ nghệ sĩ cũng ghi dấu ấn trong lòng công chúng với các tác phẩm dân ca quan họ như Xe chỉ luồn kim, Vào chùa, Đi cấy, Lúng liếng.

Đại diện tập thể Nhà hát Chèo Hà Nội chúc mừng các nghệ sĩ nhậm chức vụ mới. Ảnh: NHCHN

Với những cống hiến cho nghệ thuật chèo truyền thống, vào năm 32 tuổi, Thu Huyền được đặc cách phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú dù mới trải qua 13 năm tuổi nghề. Chị cũng là một trong những nữ nghệ sĩ được phong Nghệ sĩ Ưu tú trẻ nhất Việt Nam.

Năm 2017, Thu Huyền đảm nhận cương vị Phó Giám đốc nghệ thuật của Nhà hát Chèo Hà Nội. Đến tháng 8/2022, chị được giao nhiệm vụ điều hành Nhà hát Chèo Hà Nội thay Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh nghỉ hưu.

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền kết hôn với Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh vào năm 2004. Cả hai quen nhau 10 năm trước khi kết hôn. Mỗi người công tác ở một nhà hát khác nhau, đều ở vai trò quản lý.

Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Phòng làm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội ở tuổi 37

Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Phòng sinh năm 1988 tại Thái Bình. Năm 2008, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thái Bình, Quốc Phòng quyết tâm lên Thủ đô lập nghiệp và cơ duyên đã đưa Quốc Phòng đến với Nhà hát Chèo Hà Nội.

Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Phòng. Ảnh: FBNV

Những ngày đầu mới về Nhà hát, Quốc Phòng đã được lãnh đạo Nhà hát tin tưởng và tạo điều kiện giao cho các vai diễn chính. Lòng say nghề, ham học hỏi cùng với sự tận tình chỉ bảo của các cô chú, anh chị nghệ sĩ trong Nhà hát, Quốc Phòng sớm khẳng định được tài năng nghệ thuật của mình.

Năm 2009, tại Hội diễn sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra ở Quảng Ninh, với vai diễn Quang Trung trong vở “Ngọc Hân công chúa”, Quốc Phòng không chỉ giành HCV mà còn được Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao tặng Bằng khen nghệ sĩ xuất sắc của Hội diễn.

Ở tuổi 21, Quốc Phòng đã có chiếc HCV diễn xuất đầu tiên trong sự nghiệp và đây là điều không phải diễn viên trẻ nào cũng dễ dàng đạt được.

Sau vai diễn Hoàng đế Quang Trung, Quốc Phòng liên tiếp giành thêm nhiều HCV ở các kỳ hội diễn và Liên hoan sân khấu. Đó là vai Thi Sách vở “Vương nữ Mê Linh” – Cuộc thi nghệ thuật Chèo toàn quốc năm 2013; Vai Quang vở “Cánh chim trắng trong đêm” – Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp Thủ đô năm 2014; Vai Quốc Hào vở “Nàng Thứ phi họ Đặng” – Cuộc thi nghệ thuật sân khấu Chèo toàn quốc năm 2016; Vai Vũ tướng quân trong vở “Kiều Loan” năm 2019 và năm 2022, Quốc Phòng tiếp tục giành HCV vai Trần Thông trong vở “Trung trinh liệt nữ” – Liên hoan sân khấu Thủ đô năm 2022.

Gần đây nhất, Quốc Phòng vừa hoàn thành vai diễn Chí Phèo trong vở “Cánh diều làng Vũ Đại” – Nhà hát Chèo Hà Nội.

Không chỉ thành công với nghề, Quốc Phòng còn là nghệ sĩ năng nổ trong công tác đoàn thể, hoạt động từ thiện và nhiệt huyết, tận tâm trong việc “truyền lửa” nghề cho các diễn viên trẻ. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc, Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Phòng là Trưởng đoàn 1 – Nhà hát Chèo Hà Nội.

Năm 2022, Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Phòng vinh dự là một trong những gương mặt tiêu biểu của ngành Văn hóa Thủ đô được nhận Bằng khen “Người tốt việc tốt” của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.