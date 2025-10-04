Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh, Quốc Khánh, Thanh Ngoan… được tôn vinh là nghệ sĩ tiêu biểu của sân khấu Việt Nam

Tôn vinh gần 200 văn nghệ sĩ tiêu biểu của nghệ thuật sân khấu giai đoạn 1975-2025

Tối 3/10 tại Nhà hát Phạm Thị Trân (Ninh Bình), Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Sân khấu Việt Nam. Chương trình đã tôn vinh gần 200 văn nghệ sĩ tiêu biểu của nghệ thuật sân khấu giai đoạn 1975-2025.

Các thế hệ nghệ sĩ gặp gỡ nhau trong Ngày sân khấu Việt Nam. Ảnh: FBNV

Đây được xem như một ngày hội của nhiều thế hệ nghệ sĩ đã hoạt động và gắn bó với nghệ thuật sân khấu Việt Nam lâu năm, được xem là những “cây đa, cây đề” của làng sân khấu như: Nghệ sĩ Nhân dân Diễm Lộc, Nghệ sĩ Nhân dân Doãn Châu, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Chức, Nghệ sĩ Nhân dân Đức Trung, nhà văn Ngô Thảo, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tú, Nghệ sĩ Nhân dân Tâm Chính, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoài, Nghệ sĩ Nhân dân Vũ Ngoạn Hợp, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Nhượng…

Các nghệ sĩ thuộc lớp thế hệ kế cận như: Nghệ sĩ Ưu tú Minh Vượng, Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương “Em bé Hà Nội”, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh, Nghệ sĩ Nhân dân Minh Thu, Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Duy Ánh, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Ngoan, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh, Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ, Nghệ sĩ Ưu tú Thúy Phương, Nghệ sĩ Ưu tú Quế Hằng, Nghệ sĩ Nhân dân Minh Hòa, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hà, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu, Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Nghệ sĩ Ưu tú Sĩ Tiến, Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Tuấn Minh, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyệt Hằng, Nghệ sĩ Ưu tú Thùy Dương (Hải Phòng)…

Các nghệ sĩ Kịch Quân đội chụp cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Ngọc và Phương Dung. Ảnh: FBNV

Nhiều nghệ sĩ đã không giấu được nước mắt, mừng mừng tủi tủi khi gặp lại nhau trong Ngày Giỗ Tổ Nghề Sân khấu. Nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ cũng có dịp được gặp gỡ, trò chuyện và bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền bối trưởng thượng.

Trước đó, vào 15h, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng tổ chức lế tế Tổ Nghề tại miếu thờ Ưu bà Phạm Thị Trân - nữ nghệ sĩ thời nhà Đinh, được tôn vinh là bà tổ của nghệ thuật hát chèo và là tổ nghề đầu tiên của ngành sân khấu Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: LT

Phát biểu khai mạc chương trình, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi – Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhấn mạnh: “Ngày Giỗ Tổ sân khấu (ngày 12/8 âm lịch hàng năm) là ngày truyền thống của những người làm nghệ thuật sân khấu, để bày tỏ lòng biết ơn tới tiên tổ, đến các bậc tiền nhâ, đã vượt qua mọi định kiến của xã hội mà sáng tạo nên một loại hình nghệ thuật sân khấu độc đáo, có giá trị làm giàu cho bản sắc văn hóa và để tri ân khán giả đã đồng hành cùng với các văn nghệ sĩ, bảo tồn, phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống cách mạng Việt Nam.

Trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay, Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng long trọng tổ chức tri ân và tôn vinh văn nghệ sĩ tiêu biểu đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển nền nghệ thuật sân khấu cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2025.

Đồng chí Trần Song Tùng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: LT

Bên cạnh đó, Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng ghi nhận, động viên, khích lệ và tôn vinh một số nghệ sĩ trẻ đang nuôi dưỡng, thắp sáng ngọn lửa khát khao sáng tạo để tiếp tục cống hiến tài năng, trí tuệ của mình cho nghệ thuât sân khấu và đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc”.

Phát biểu chào mừng sự kiện, đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình bày tỏ, sân khấu Việt Nam có truyền thống lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của nhân dân ta.

Trải qua 50 năm, nghệ thuật sân khấu nước nhà đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Hàng nghìn tác phẩm, vở diễn có giá trị nghệ thuật và tư tưởng sâu sắc đã ra đời. Nhiều nghệ sĩ tài năng tỏa sáng, để lại dấu ấn trong lòng khán giả, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, khích lệ toàn dân hăng hái tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, việc tổ chức sự kiện hôm nay tại Nhà hát mang tên Ưu bà Phạm Thị Trân - Tổ nghề sân khấu Việt Nam mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng.

Các văn nghệ sĩ gạo cội của nghệ thuật sân khấu Việt Nam lên nhận hoa và cúp tôn vinh. Ảnh: LT

Đồng chí Trần Song Tùng cho rằng, ngày nay, bên cạnh những cơ hội lớn của thời đại số, sân khấu Việt Nam cũng đang đứng trước nhiều thách thức: sự thay đổi thị hiếu khán giả, sự cạnh tranh của các loại hình giải trí mới, sự thiếu hụt lớp nghệ sĩ kế cận...

Nghệ sĩ Nhân dân U80 vừa mất vợ chưa lâu, nay phải đối diện với nguy cơ mù vĩnh viễn

“Tất cả đòi hỏi chúng ta phải có những đổi mới mạnh mẽ, gắn nghệ thuật sân khấu với giáo dục, du lịch, truyền thông; đồng thời quan tâm đào tạo, đãi ngộ nghệ sĩ, tạo môi trường thuận lợi để họ yên tâm sáng tạo và cống hiến” - đồng chí Trần Song Tùng nhấn mạnh.

Tại sự kiện, BTC đã tôn vinh hơn 200 nghệ sĩ sân khấu thuộc nhiều thế hệ, từ những tên tuổi lớn đã góp phần làm nên diện mạo nền sân khấu Việt Nam đến những nghệ sĩ trẻ đang miệt mài tiếp nối, làm giàu thêm giá trị nghệ thuật dân tộc.

Đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao cúp tôn vinh cho các nghệ sĩ. Ảnh: LT

Tiêu biểu như các nghệ sĩ đạt Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật: Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ, tác giả Nguyễn Đăng Thanh, nhà văn Ngô Thảo, tác giả Chu Thơm, nhà viết kịch Lê Quý Hiền, tác giả Xuân Cải, nhà nghiên cứu Hà Diệp, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái; các Nghệ sĩ Nhân dân Diễm Lộc, Đức Trung, Đỗ Doãn Châu, Tâm Chính Mẫn Thu, Phi Nga, Thanh Trầm, Lê Chức, Mai Tư, Hoàng Cúc, Thanh Tú, Thanh Ngoan, Trung Anh, …

Tại chương trình, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi đã đại diện Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao 200 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình để ủng hộ, sẻ chia với đồng bào gặp thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra vừa qua.

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi đại diện Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao 200 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Ảnh: LT

Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã nghỉ hưu nhưng vẫn phải làm Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Trong khuôn khổ của chương trình, các tiết mục ca hát, múa, kịch… mang đậm sắc màu văn hóa 3 miền Bắc – Trung – Nam cũng đã mang đến nhiều tiếng cười và nhiều cảm xúc lắng đọng.

Tham gia biểu diễn trong chương trình là nhiều gương mặt nghệ sĩ được khán giả yêu mến, như: Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân, Nghệ sĩ Nhân dân Kiều Oanh, Nghệ sĩ Ưu tú Thái Sơn, Nghệ sĩ Ưu tú Như Huỳnh, Lê Thơm, Trang Nhung, Xuân Nghị, Quỳnh Lê, Chuông vàng vọng cổ Mỹ Nhung, các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam…

