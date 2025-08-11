Trong đoạn video giả mạo dài 11 giây, nhân vật có giọng nói và khẩu hình giống hệt Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa nói: “Đặc biệt không cần vốn vẫn có thể tham gia, nếu quý vị muốn thử sức an toàn, hãy chọn đúng người dẫn đường. Xin chào mọi người, tôi là Đại Nghĩa.”

Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa khẳng định đây là sản phẩm do kẻ gian dựng lên nhằm mục đích kêu gọi đầu tư lừa đảo, và bản thân anh không hề tham gia hay quảng bá bất kỳ hoạt động tài chính nào. Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa cho biết đoạn video này được cắt ghép từ một video cũ, trong đó anh chia sẻ về vấn đề ăn chay.

Hình ảnh trong clip của Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa. Ảnh: Chụp màn hình

Trước vụ việc, Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa lên tiếng cảnh báo khán giả cần tỉnh táo, cẩn trọng trước các nội dung giả mạo tràn lan trên mạng, tránh bị lừa và mất tiền oan. Anh khẳng định không biết “họ đang nhét vào miệng tôi những gì” và yêu cầu công chúng không nên tin tưởng vào các nội dung có dấu hiệu bất thường, không rõ nguồn gốc.

Sự việc khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bất ngờ vì mức độ giống thật của video dựng. Công nghệ AI hiện nay có thể tái tạo chính xác giọng nói, biểu cảm và khẩu hình của người nổi tiếng, khiến người xem rất khó phân biệt thật – giả. Nhiều bình luận thể hiện sự lo lắng: “Quá dã man và kinh khủng”, “Rất nhiều người bị lừa kiểu này rồi. Khán giả không thể nào phân biệt được”, “Đại Nghĩa không phải là nạn nhân duy nhất”.

Trước thực trạng lừa đảo bằng AI ngày càng phổ biến, người dùng mạng xã hội được khuyến cáo cần kiểm tra kỹ nguồn gốc nội dung, không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền theo lời kêu gọi từ các video lạ. Nếu phát hiện nội dung giả mạo, cần báo cáo đến nền tảng mạng xã hội để ngăn chặn kịp thời.

Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa là MC, diễn viên hài. Ảnh: FBNV

Đại Nghĩa sinh năm 1978 tại TP.HCM. Trước khi lấn sân sang mảng MC, anh từng là một diễn viên hài có tiếng trong giới nhờ lối diễn xuất hài hước, tự nhiên và gần gũi trên các sân khấu kịch dành cho thiếu nhi.

Sau hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, MC Đại Nghĩa hiện đang có trong tay khối tài sản lớn. Được biết, anh đang sở hữu căn biệt thự 4 tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại kết hợp với cổ điển. Căn nhà tọa lạc tại quận 7, TP.HCM và phải mất đến 2 năm mới có thể xây xong.

Có khối tài sản lớn nhưng Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa lại rất giản dị, bình dân và hạn chế phô trương nhà cửa, xe cộ trên mạng xã hội. Anh dùng một phần thu nhập của bản thân để làm từ thiện.

Từng được Trường Giang tiết lộ là MC giàu nhất Việt Nam, MC Đại Nghĩa phủ nhận và giải thích: "Chỉ cần gọi là nghệ sĩ Đại Nghĩa, diễn viên hay MC Đại Nghĩa là được rồi. Đừng gọi Nghĩa là MC giàu nhất Việt Nam, đó chỉ là câu nói vui của Trường Giang chọc Nghĩa trong một buổi họp báo thôi".