"Đả nữ màn ảnh Việt" Ngô Thanh Vân đã có những chia sẻ nhìn lại hơn 1.000 ngày tìm con - được cô coi là những ngày tháng dài nhất trong cuộc đời mình:

Giây phút kề da của Ngô Thanh Vân và con gái. Ảnh: FBNV

"Hai năm tìm kiếm con là 730 ngày, cộng thêm 271 ngày mang con trong bụng. Vậy là tròn 1.001 ngày mẹ chờ đợi để được nhìn thấy con. Đó là 1.001 ngày dài nhất, nhiều thử thách nhất trong cuộc đời mẹ. Bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu đổi thay của cơ thể… đã có lúc mẹ tưởng mình không thể đi tiếp.

Nhưng rồi hôm nay, khi nghe tiếng khóc đầu tiên của con, mọi đau đớn, mệt mỏi đều tan biến. Mẹ nhìn thấy con một cách trọn vẹn, khỏe mạnh, cất tiếng khóc trong vòng tay ba mẹ.

Ngô Thanh Vân mong con ra đời. Ảnh: FBNV

Một niềm hạnh phúc dâng trào, nghẹn lại, không thể diễn tả thành lời. Ba mẹ đã khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc khi chào đón con đến với thế giới muôn màu này.

Cảm ơn con đã chọn ba mẹ, đã đến để hoàn thiện cuộc đời này của ba mẹ. Từ hôm nay, mình sẽ cùng nhau bắt đầu một hành trình mới, con nhé. Mẹ yêu con…" - Ngô Thanh Vân bày tỏ trên trang cá nhân.

Ngô Thanh Vân từng trải qua 1.000 ngày tìm con. Ảnh: FBNV

Trước đó, "đả nữ" Ngô Thanh Vân đã chia sẻ câu chuyện đầy xúc động về hành trình tìm con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Nữ diễn viên cho biết, sau đám cưới, cô và ông xã Huy Trần dành một năm để mang thai tự nhiên nhưng không thành công. Cặp đôi sau đó quyết định thực hiện IVF – kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phổ biến hiện nay.

Tuy nhiên, hành trình này không hề dễ dàng. "Hai lần đầu không thành công khiến Vân suy sụp, không dễ như mình suy nghĩ", cô trải lòng. Theo Ngô Thanh Vân, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại, từ chất lượng trứng, tinh trùng đến phản ứng cơ thể và không phải ai làm IVF cũng thành công ngay.

Sau hai lần thất bại, nữ diễn viên từng mang nhiều suy nghĩ tiêu cực, thậm chí cho rằng bản thân không thể làm mẹ. Hình ảnh “đả nữ” mạnh mẽ trên màn ảnh dường như trái ngược hoàn toàn với tâm trạng thật của cô ngoài đời lúc đó.



Ngô Thanh Vân thừa nhận từng có thời điểm rơi vào trạng thái bất lực, lặng lẽ khóc sau mỗi lần nhận kết quả không như ý từ bác sĩ. Chính vì vậy, khoảnh khắc được làm mẹ hôm nay càng khiến cô thêm trân trọng.

Ngô Thanh Vân hạnh phúc khi con ra đời. Ảnh: FBNV

Từ khi mang thai, "đả nữ" gần như rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung dưỡng thai. Huy Trần luôn đồng hành cùng bà xã trong suốt hành trình cô mang thai, tận tay chuẩn bị thực đơn dinh dưỡng, nấu ăn và sắm sửa từng món đồ nhỏ.

"Suốt 3 năm qua, những gì chúng tôi khát khao nhất cuối cùng đã thành hiện thực. Tôi mong ngóng từng ngày, từng giờ để được gặp con", anh từng nói.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần kết hôn vào ngày 8/5/2022, sau hai năm hẹn hò. Hôn lễ diễn ra riêng tư, kín đáo với số lượng khách mời hạn chế và an ninh được thắt chặt.

Huy Trần sinh năm 1990 tại TP.HCM. Anh cùng gia đình sang Đức định cư khi 14 tuổi, tốt nghiệp ngành Xuất nhập khẩu tại trường Dr. P. Rahn & Partner. Năm 2018, anh trở về Việt Nam lập nghiệp, gây chú ý với vẻ ngoài điềm đạm, lịch lãm khi tham gia chương trình Người ấy là ai và năng động trong Cuộc đua kỳ thú 2018. Ngoài ra, anh còn làm người mẫu cho nhiều nhãn hàng lớn và xuất hiện trong một số MV ca nhạc.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000 do tạp chí Thế giới phụ nữ tổ chức. Trước khi thành công trong điện ảnh, cô hoạt động với vai trò ca sĩ, người mẫu. Nữ diễn viên được mệnh danh “đả nữ” sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), sau đó chuyển hướng sản xuất phim với nhiều tác phẩm gây chú ý như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang, Hai Phượng...