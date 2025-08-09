Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Văn hóa - Giải trí
Thứ bảy, ngày 09/08/2025 14:46 GMT+7

Ngô Thanh Vân xúc động chào đón con đầu lòng

+ aA -
Hà Thúy Phương Thứ bảy, ngày 09/08/2025 14:46 GMT+7
Ngô Thanh Vân và Huy Trần hạnh phúc chào đón con đầu lòng. Niềm vui vỡ òa, đánh dấu một chương mới trong cuộc sống của "đả nữ" màn ảnh.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chiều ngày 9/8, Ngô Thanh Vân thông báo trên trang cá nhân đã sinh con thành công. "Đả nữ màn ảnh Việt" đăng ảnh vượt cạn có chồng bên cạnh. Em bé cũng được cặp đôi hé lộ bức ảnh gia đình đầu tiên trên bàn sinh.

Ngô Thanh Vân xúc động chia sẻ:

"Cảm ơn Thượng đế, cảm ơn vũ trụ… vì món quà tuyệt vời nhất – con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo".

Trước đó những ngày cuối thai kỳ Ngô Thanh Vân khá nặng nề, cô từng chia sẻ mình mệt mỏi, khó thở về đêm và những thay đổi thể chất đáng kể. Trong suốt thai kỳ, ông xã Huy Trần luôn ở cạnh chăm sóc và nấu cho vợ những bữa ăn ngon, đủ chất. Khoảng vài tuần trước, Ngô Thanh Vân vẫn tham gia sự kiện với sắc vóc tươi tắn và tâm trạng vui vẻ dù đã ở cuối thai kỳ.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần kết hôn vào ngày 8/5/2022, sau hai năm hẹn hò. Hôn lễ diễn ra riêng tư, kín đáo với số lượng khách mời hạn chế và an ninh được thắt chặt.

Huy Trần sinh năm 1990 tại TP.HCM. Anh cùng gia đình sang Đức định cư khi 14 tuổi, tốt nghiệp ngành Xuất nhập khẩu tại trường Dr. P. Rahn & Partner. Năm 2018, anh trở về Việt Nam lập nghiệp, gây chú ý với vẻ ngoài điềm đạm, lịch lãm khi tham gia chương trình Người ấy là ai và năng động trong Cuộc đua kỳ thú 2018. Ngoài ra, anh còn làm người mẫu cho nhiều nhãn hàng lớn và xuất hiện trong một số MV ca nhạc.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000 do tạp chí Thế giới phụ nữ tổ chức. Trước khi thành công trong điện ảnh, cô hoạt động với vai trò ca sĩ, người mẫu. Nữ diễn viên được mệnh danh “đả nữ” sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), sau đó chuyển hướng sản xuất phim với nhiều tác phẩm gây chú ý như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang, Hai Phượng...

Nghô Thanh Vân và chồng. Ảnh: FBNV

Những ngày gần đây, "đả nữ" Ngô Thanh Vân đã chia sẻ câu chuyện đầy xúc động về hành trình tìm con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Nữ diễn viên cho biết, sau đám cưới, cô và ông xã Huy Trần dành một năm để mang thai tự nhiên nhưng không thành công. Cặp đôi sau đó quyết định thực hiện IVF – kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phổ biến hiện nay.

Tuy nhiên, hành trình này không hề dễ dàng. "Hai lần đầu không thành công khiến Vân suy sụp, không dễ như mình suy nghĩ", cô trải lòng. Theo Ngô Thanh Vân, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại, từ chất lượng trứng, tinh trùng đến phản ứng cơ thể – và không phải ai làm IVF cũng thành công ngay.

Sau hai lần thất bại, nữ diễn viên từng mang nhiều suy nghĩ tiêu cực, thậm chí cho rằng bản thân không thể làm mẹ. Hình ảnh “đả nữ” mạnh mẽ trên màn ảnh dường như trái ngược hoàn toàn với tâm trạng thật của cô ngoài đời lúc đó.

May mắn thay, nhờ một người bạn giới thiệu, cô đã tìm được bác sĩ phù hợp tại Hà Nội và thành công trong lần IVF thứ ba.

Tham khảo thêm

Hai Trung tá công an là diễn viên nổi tiếng trên phim truyền hình Việt

Hai Trung tá công an là diễn viên nổi tiếng trên phim truyền hình Việt

'Ông vua phòng vé' khiến bạn diễn ấn tượng với cách sử dụng vũ khí

"Ông vua phòng vé" khiến bạn diễn ấn tượng với cách sử dụng vũ khí

Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc: 'Tôi từng tắt thở trên tay mẹ lúc 8 tháng'

Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc: "Tôi từng tắt thở trên tay mẹ lúc 8 tháng"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

BTV điển trai của VTV hiện là Phó Giám đốc, có bà xã xinh đẹp, trẻ trung

Sở hữu ngoại hình điển trai, phong cách dẫn chương trình điềm đạm, Quốc Khánh từng là một trong những BTV hot nhất tại VTV.

Tình trạng của Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ
65

Văn hóa - Giải trí
Tình trạng của Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ

Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc: "Tôi từng tắt thở trên tay mẹ lúc 8 tháng"

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc: 'Tôi từng tắt thở trên tay mẹ lúc 8 tháng'

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý xúc động khi Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc và con trai tới thăm nhà

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý xúc động khi Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc và con trai tới thăm nhà

Nghệ sĩ Nhân dân là giám đốc bức xúc tin đồn về mối quan hệ với giới LGBT

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Nhân dân là giám đốc bức xúc tin đồn về mối quan hệ với giới LGBT

Đọc thêm

Giám đốc Học viện Tài chính nhắn nhủ điều quan trọng khi sinh viên ra làm nghề tài chính
Xã hội

Giám đốc Học viện Tài chính nhắn nhủ điều quan trọng khi sinh viên ra làm nghề tài chính

Xã hội

NGƯT. PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính đã nhắn nhủ 5 điều tới tân cử nhân trong buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2025.

Đấu giá đất ở Đồng Hới: Có lô được trả hơn 73 triệu đồng/m², cao gấp 3,7 lần giá khởi điểm
Nhà đất

Đấu giá đất ở Đồng Hới: Có lô được trả hơn 73 triệu đồng/m², cao gấp 3,7 lần giá khởi điểm

Nhà đất

Ngày 9/8, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên đấu giá đất đối với 18 thửa đất thuộc Khu đất 7C, Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (thuộc phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ).

'Vạn ngôn thư' và kế sách tái lập triều Trần
Đông Tây - Kim Cổ

"Vạn ngôn thư" và kế sách tái lập triều Trần

Đông Tây - Kim Cổ

Lê Cảnh Tuân sinh năm 1350 (Canh Dần) người làng Mộ Trạch, huyện Đường An, trấn Hải Dương, nay thuộc xã Tân Hồng (Bình Giang, Hải Dương).

Âm nhạc mang theo những niệm lành
Văn hóa - Giải trí

Âm nhạc mang theo những niệm lành

Văn hóa - Giải trí

Công chúng yêu âm nhạc chữa lành tại Việt Nam đang đón chờ một buổi hòa nhạc lần đầu tiên được tổ chức bài bản và chuyên nghiệp, như một cột mốc mở đầu cho hành trình đưa âm nhạc chạm đến những rung động sâu thẳm của tâm hồn tại Sound Healing Concert 2025.

Một vùng đất cổ ở Thanh Hóa, làng có tới 10 di tích được xếp hạng, nhà cổ, giếng cổ, làng khoa bảng, đất trạng
Nhà nông

Một vùng đất cổ ở Thanh Hóa, làng có tới 10 di tích được xếp hạng, nhà cổ, giếng cổ, làng khoa bảng, đất trạng

Nhà nông

Trước khi sáp nhập, Hoằng Lộc là vùng đất cổ ở tỉnh Thanh Hóa, nơi giao lưu, hội tụ của nhiều sắc thái văn hóa độc đáo. Làng có 10 di tích đã được xếp hạng với phong phú, đa dạng các loại hình như di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc, di tích tâm linh... cùng nhiều nhà cổ, giếng cổ được lưu giữ.

Đà Nẵng: Gã trai sinh năm 1999 mặc sắc phục công an, dùng 11 sổ đỏ giả để lừa tiền
Pháp luật

Đà Nẵng: Gã trai sinh năm 1999 mặc sắc phục công an, dùng 11 sổ đỏ giả để lừa tiền

Pháp luật

Nguyễn Thành Phúc giả danh công an, sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt hơn 780 triệu đồng của nhiều người, trong đó có vụ giả trang phục lực lượng An ninh nhân dân để chiếm đoạt 180 triệu đồng của một người đang tranh chấp kiện dân sự.

Rò rỉ thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, ông Trump trao chiến thắng cực lớn cho Nga?
Thế giới

Rò rỉ thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, ông Trump trao chiến thắng cực lớn cho Nga?

Thế giới

Một nguồn tin tin cậy tiết lộ với Bloomberg rằng, Nga và Mỹ đang tìm cách đạt được một thỏa thuận hòa bình trong đó sẽ buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky từ bỏ toàn bộ vùng Donbass ở phía Đông, bán đảo Crimea và một phần các tỉnh Lugansk, Donetsk – nơi chiến sự vẫn đang diễn ra.

Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia tại chặng 2 SEA V.League 2025
Thể thao

Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia tại chặng 2 SEA V.League 2025

Thể thao

Vào lúc 16h chiều nay (9/8), ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận thứ 2 của chặng 2 SEA V.League 2025, gặp ĐT bóng chuyền nữ Indonesia.

Đầu tư nước ngoài vào TP.HCM tăng gần 46%
Chuyển động Sài Gòn

Đầu tư nước ngoài vào TP.HCM tăng gần 46%

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thu hút được khoảng 6,197 tỷ USD vốn đầu tư từ nước ngoài từ tháng 1 đến 7 vừa qua, tăng 45,67% so với cùng kỳ năm 2024, theo báo cáo của UBND TP.HCM.

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo mới về thu ngân sách năm 2025
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo mới về thu ngân sách năm 2025

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có ý kiến chỉ đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn Thành phố về việc triển khai giải pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước từ nay đến cuối năm 2025.

Chốn tĩnh lặng giữa kỳ quan: Bãi biển bí mật đẹp mê hồn từng bị lãng quên giữa vịnh Hạ Long
Xã hội

Chốn tĩnh lặng giữa kỳ quan: Bãi biển bí mật đẹp mê hồn từng bị lãng quên giữa vịnh Hạ Long

Xã hội

Giữa một vịnh Hạ Long đã quá quen thuộc với hàng vạn lượt khách mỗi ngày, vẫn tồn tại một “dải lụa trắng” nổi lên giữa biển, chỉ lộ diện khi thủy triều rút.

Hai Trung tá công an là diễn viên nổi tiếng trên phim truyền hình Việt
Văn hóa - Giải trí

Hai Trung tá công an là diễn viên nổi tiếng trên phim truyền hình Việt

Văn hóa - Giải trí

Hai diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ ngoài đời là những Trung tá công an, mang đến sự bất ngờ và ngưỡng mộ về sự đa tài.

Dự Đại hội xã Khâu Vai, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc: Đưa ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
Nhà nông

Dự Đại hội xã Khâu Vai, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc: Đưa ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Nhà nông

Sáng 9-8, đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã tới dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Khâu Vai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tọa đàm 'Tiếng nói từ nghị trường: Giải pháp đột phá cho giảm nghèo đa chiều'
Video

Tọa đàm "Tiếng nói từ nghị trường: Giải pháp đột phá cho giảm nghèo đa chiều"

Video

Việt Nam áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, nhìn nhận cả thu nhập lẫn các yếu tố giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin... Tại tọa đàm “Tiếng nói từ nghị trường: Giải pháp đột phá cho giảm nghèo đa chiều”, do Báo NTNN/Dân Việt tổ chức, các Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bàn giải pháp đột phá, thúc đẩy giảm nghèo bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp kiểm tra tiến độ dự án tải điện 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp kiểm tra tiến độ dự án tải điện 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên

Tin tức

Sáng 9/8, tại tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án Đường dây tải điện 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Loại cây ngoại lai 'đẻ nhanh phát khiếp' này đang phủ kín kênh mương 1 xã của tỉnh Vĩnh Long mới
Nhà nông

Loại cây ngoại lai "đẻ nhanh phát khiếp" này đang phủ kín kênh mương 1 xã của tỉnh Vĩnh Long mới

Nhà nông

Dọc các tuyến kênh nội đồng tại xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long (trước sáp nhập 3 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, xã Châu Thành là một phần diện tích huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), nhiều khu vực lục bình ken dày đặc, ngoài khả năng kiểm soát của người dân. Ông Thạch Ngân (ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành) cho biết: 2 năm gần đây, lục bình phủ kín tuyến kênh làm tắc nghẽn dòng chảy, cản trở việc dẫn nước phục vụ 6ha lúa của gia đình

Vành đai 3 TP.HCM hoàn thành 50%, hé lộ thời gian thông xe toàn dự án
Chuyển động Sài Gòn

Vành đai 3 TP.HCM hoàn thành 50%, hé lộ thời gian thông xe toàn dự án

Chuyển động Sài Gòn

Vành đai 3 TP.HCM đang được tăng tốc triển khai, đảm bảo mốc tiến độ thông xe từng đoạn tuyến trong năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

FECON khởi công dự án FECON IP Hiệp Hòa: Động lực mới phát triển công nghiệp bền vững tại miền Bắc
Doanh nghiệp

FECON khởi công dự án FECON IP Hiệp Hòa: Động lực mới phát triển công nghiệp bền vững tại miền Bắc

Doanh nghiệp

Ngày 9/8, tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần FECON Invest tổ chức lễ khởi công Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, tên thương mại FECON IP Hiệp Hòa.

Nhân vật nào trong Tây Du Ký thực sự tồn tại?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhân vật nào trong Tây Du Ký thực sự tồn tại?

Đông Tây - Kim Cổ

Ít có người xem nào từng hình dung "nhân vật thủy quái" trong Tây Du Ký này không chỉ là trí tưởng tượng.

Huế thành lập thêm khu dự trữ thiên nhiên hơn 40.000 ha để bảo vệ nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm
Nhà nông

Huế thành lập thêm khu dự trữ thiên nhiên hơn 40.000 ha để bảo vệ nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm

Nhà nông

TP.Huế thành lập thêm khu dự trữ thiên nhiên để bảo vệ các loài động vật hoang dã quý hiếm như sao la, mang lớn, mang Trường Sơn, vượn đen má vàng, voọc chà vá chân nâu, cu li nhỏ, gấu ngựa...

Một doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa (mới) thu giữ 100m lưới bọn xấu dùng bẫy 'chim tiền tỷ'
Nhà nông

Một doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa (mới) thu giữ 100m lưới bọn xấu dùng bẫy "chim tiền tỷ"

Nhà nông

Ngày 7-8, Đội Chống săn bắt chim yến của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) đã giải cứu nhiều cá thể chim yến và các loài chim tự nhiên khác; thu giữ hơn 100m lưới tàng hình mà các đối tượng sử dụng để bẫy chim tại khu vực gần cầu Sông Cái (xã Diên Điền).

Ông Trump ép CEO Intel từ chức ngay lập tức
Thế giới

Ông Trump ép CEO Intel từ chức ngay lập tức

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/8 yêu cầu Giám đốc điều hành (CEO) mới của hãng sản xuất chip Intel, ông Lip-Bu Tan, từ chức “ngay lập tức” sau khi một thượng nghị sĩ Cộng hòa cảnh báo về mối liên hệ của ông với các công ty ở Trung Quốc, lo ngại ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.

Cảnh báo nguy cơ tàu chở hàng xuất khẩu bị tấn công tại khu vực Biển Đỏ
Nhà nông

Cảnh báo nguy cơ tàu chở hàng xuất khẩu bị tấn công tại khu vực Biển Đỏ

Nhà nông

Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam vừa dẫn thông tin cho biết, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa có công văn gửi các doanh nghiệp, hiệp hội cảnh báo nguy cơ tàu hàng bị tấn công tại khu vực Biển Đỏ.

Thép xanh Nam Định chiêu mộ thủ môn Brazil cao 1m98, giá 800.000 euro, Trần Nguyên Mạnh bị “ra rìa”?
Thể thao

Thép xanh Nam Định chiêu mộ thủ môn Brazil cao 1m98, giá 800.000 euro, Trần Nguyên Mạnh bị “ra rìa”?

Thể thao

Theo tiết lộ, Thép xanh Nam Định đã tiến rất gần tới chữ ký của thủ môn Caique. Đây là thủ môn mang quốc tịch Brazil, có chiều cao lên tới 1m98 và hiện được Transfermarkt định giá lên tới 800.000 euro.

Để thâm nhập vào thị trường Nhật Bản và Trung Quốc, doanh nghiệp cần làm gì?
Chuyển động Sài Gòn

Để thâm nhập vào thị trường Nhật Bản và Trung Quốc, doanh nghiệp cần làm gì?

Chuyển động Sài Gòn

Doanh nghiệp Việt cần vững chắc nội lực (tài chính, kho, nhà xưởng), cải thiện năng lực marketing và có tư duy hội nhập để gia nhập thị trường Nhật Bản, Trung Quốc cũng như những sân chơi toàn cầu khác.

TP.HCM xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh sử dụng nhân viên nữ kích dục
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh sử dụng nhân viên nữ kích dục

Chuyển động Sài Gòn

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, nhiều quán bar, beer club biến tướng vũ trường; nhà hàng kinh doanh karaoke không phép sử dụng tiếp viên nữ mặc trang phục khiêu dâm; cơ sở chăm sóc sức khỏe spa, gội đầu, hớt tóc thanh nữ để nữ nhân viên xoa bóp kích dục khách nam …

Cảnh sát cơ động Kỵ binh Việt Nam tham gia Đại nhạc hội Cảnh sát Thế giới đem đến sự mới lạ và thích thú
Ảnh

Cảnh sát cơ động Kỵ binh Việt Nam tham gia Đại nhạc hội Cảnh sát Thế giới đem đến sự mới lạ và thích thú

Ảnh

Sáng 9/8, phố đi bộ hồ Gươm rực rỡ sắc màu, âm thanh khi Đại nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 khai mạc, thu hút đông đảo người dân và du khách. Đội Cảnh sát Cơ động kỵ binh Việt Nam tham dự chương trình màn đến sự thích thú và khác lạ.

Điều gì xảy ra khi bạn mặc áo ngực không đúng kích cỡ?
Xã hội

Điều gì xảy ra khi bạn mặc áo ngực không đúng kích cỡ?

Xã hội

Một nghiên cứu tại Anh thông tin, việc mặc áo ngực sai kích cỡ không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn để lại nhiều hệ quả lâu dài cho sức khỏe, bao gồm đau lưng, trầy xước da và tư thế xấu.

TP.HCM: 3 người đàn ông và 1 phụ nữ ẩu đả, gây náo loạn trên đường
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: 3 người đàn ông và 1 phụ nữ ẩu đả, gây náo loạn trên đường

Chuyển động Sài Gòn

Mạng xã hội lan truyền clip 2 ô tô đậu chắn giữa đường Nguyễn Hữu Hào (phường Khánh Hội, TP.HCM) rồi 4 người đuổi đánh nhau, gây ùn ứ giao thông qua khu vực.

Ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội trên đường Phan Đăng Lưu, TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội trên đường Phan Đăng Lưu, TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 9/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại đường Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu, khiến một chiếc ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

2

Loại rau dân dã giúp ngủ ngon, giúp giải độc, bảo vệ mắt, xào tỏi thơm phức, giòn tan, ngon hơn cả thịt

Loại rau dân dã giúp ngủ ngon, giúp giải độc, bảo vệ mắt, xào tỏi thơm phức, giòn tan, ngon hơn cả thịt

3

Loại rau "ăn già không ăn non", giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

Loại rau 'ăn già không ăn non', giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

4

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

5

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời, "cây không đụng lá, cá không chạm đuôi" mà thu tiền tỷ

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời, 'cây không đụng lá, cá không chạm đuôi' mà thu tiền tỷ