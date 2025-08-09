Ngô Thanh Vân xúc động chào đón con đầu lòng

Chiều ngày 9/8, Ngô Thanh Vân thông báo trên trang cá nhân đã sinh con thành công. "Đả nữ màn ảnh Việt" đăng ảnh vượt cạn có chồng bên cạnh. Em bé cũng được cặp đôi hé lộ bức ảnh gia đình đầu tiên trên bàn sinh.



Ngô Thanh Vân xúc động chia sẻ:

"Cảm ơn Thượng đế, cảm ơn vũ trụ… vì món quà tuyệt vời nhất – con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo".

Trước đó những ngày cuối thai kỳ Ngô Thanh Vân khá nặng nề, cô từng chia sẻ mình mệt mỏi, khó thở về đêm và những thay đổi thể chất đáng kể. Trong suốt thai kỳ, ông xã Huy Trần luôn ở cạnh chăm sóc và nấu cho vợ những bữa ăn ngon, đủ chất. Khoảng vài tuần trước, Ngô Thanh Vân vẫn tham gia sự kiện với sắc vóc tươi tắn và tâm trạng vui vẻ dù đã ở cuối thai kỳ.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần kết hôn vào ngày 8/5/2022, sau hai năm hẹn hò. Hôn lễ diễn ra riêng tư, kín đáo với số lượng khách mời hạn chế và an ninh được thắt chặt.

Huy Trần sinh năm 1990 tại TP.HCM. Anh cùng gia đình sang Đức định cư khi 14 tuổi, tốt nghiệp ngành Xuất nhập khẩu tại trường Dr. P. Rahn & Partner. Năm 2018, anh trở về Việt Nam lập nghiệp, gây chú ý với vẻ ngoài điềm đạm, lịch lãm khi tham gia chương trình Người ấy là ai và năng động trong Cuộc đua kỳ thú 2018. Ngoài ra, anh còn làm người mẫu cho nhiều nhãn hàng lớn và xuất hiện trong một số MV ca nhạc.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000 do tạp chí Thế giới phụ nữ tổ chức. Trước khi thành công trong điện ảnh, cô hoạt động với vai trò ca sĩ, người mẫu. Nữ diễn viên được mệnh danh “đả nữ” sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), sau đó chuyển hướng sản xuất phim với nhiều tác phẩm gây chú ý như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang, Hai Phượng...

Nghô Thanh Vân và chồng. Ảnh: FBNV

Những ngày gần đây, "đả nữ" Ngô Thanh Vân đã chia sẻ câu chuyện đầy xúc động về hành trình tìm con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Nữ diễn viên cho biết, sau đám cưới, cô và ông xã Huy Trần dành một năm để mang thai tự nhiên nhưng không thành công. Cặp đôi sau đó quyết định thực hiện IVF – kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phổ biến hiện nay.

Tuy nhiên, hành trình này không hề dễ dàng. "Hai lần đầu không thành công khiến Vân suy sụp, không dễ như mình suy nghĩ", cô trải lòng. Theo Ngô Thanh Vân, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại, từ chất lượng trứng, tinh trùng đến phản ứng cơ thể – và không phải ai làm IVF cũng thành công ngay.

Sau hai lần thất bại, nữ diễn viên từng mang nhiều suy nghĩ tiêu cực, thậm chí cho rằng bản thân không thể làm mẹ. Hình ảnh “đả nữ” mạnh mẽ trên màn ảnh dường như trái ngược hoàn toàn với tâm trạng thật của cô ngoài đời lúc đó.

May mắn thay, nhờ một người bạn giới thiệu, cô đã tìm được bác sĩ phù hợp tại Hà Nội và thành công trong lần IVF thứ ba.

