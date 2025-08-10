Video Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ bất ngờ xuất hiện khiến khán giả xúc động

Video đăng tải được quay từ phía sau lưng, Huỳnh Anh Tuấn đeo khẩu trang nhưng cũng đủ để người hâm mộ nhận ra anh. Trong video, Huỳnh Anh Tuấn đi lại khá bình thường, bước đi mạnh mẽ, dứt khoát không cần một sự hỗ trợ nào.

Một số khán giả nhận ra tay bên phải của Huỳnh Anh Tuấn chưa được hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, phần lớn khán giả mừng cho nam tài tử đã có sự hồi phục nhanh chóng sau cơn đột quỵ.

Video đầu tiên của Huỳnh Anh Tuấn sau thời gian điều trị đột quỵ. Ảnh: FBNV

Trước hình ảnh của Huỳnh Anh Tuấn, nhiều khán giả xúc động và để lại nhiều lời nhắn khích lê nam diễn viên mau chóng bình phục hoàn toàn:

"Nhìn vậy cũng được 80% rồi bạn. Tướng đi cũng bình thường. Mừng cho chú quá!"; " Chú gầy đi nhiều quá ạ! Cầu mong chú khoẻ mạnh hơn nữa, mong phước lành đến với chú"; "Gắng không cho phép mình suy nghĩ tiêu cực, nghỉ ngơi nhiều và thư giãn yên tĩnh là chìa khoá cho sự chữa lành. Anh đã vượt qua rồi đó, thời gian này là chậm lai chờ cho bình phục thôi. Không sao anh Tuấn nhé! Cầu xin ơn trên ban cho anh nghị lực và vượt qua mọi khó khăn, sớm được bình phục 100/100"; "Thấy chú con xúc động quá ạ! Nhìn chú ốm đi nhiều, chúc chú mau khỏe"...

Tối 5/8, trang cá nhân của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ hình ảnh mới của nam diễn viên cùng lời chú thích: "Sau cơn mưa trời đã hừng sáng". Dù bức ảnh được chụp từ phía sau, không rõ mặt Huỳnh Anh Tuấn, nhiều khán giả bày tỏ niềm vui mừng, chúc anh sớm bình phục và trở lại với công việc.

Huỳnh Anh Tuấn thời gian trước khi đột quỵ. Ảnh: FBNV

Trước đó, các video Huỳnh Anh Tuấn nấu ăn cũng được đăng tải lên kênh của diễn viên này. Tuy nhiên, ê-kíp khẳng định đây đều là những clip được quay từ trước khi nam diễn viên bị đột quỵ. Do chưa hồi phục, anh không thể quay lời bình, quản lý là người đọc lời bình thay thế cho anh.

Một số ngày gần đây, quản lý của Huỳnh Anh Tuấn phải tự quay clip nấu ăn thay thế cho nam diễn viên để khán giả xem trong thời gian nam diễn viên xuất hiện trở lại.

Quản lý của Huỳnh Anh Tuấn cũng tiết lộ thêm nam diễn viên dự kiến sẽ ở Cần Thơ một tháng để tập phục hồi chức năng. Hiện tại, do chưa hoàn toàn hồi phục nên bác sĩ đề nghị anh nghỉ ngơi, tránh làm việc để không ảnh hưởng tới hơi thở, giọng nói.

“Sức khỏe của anh Tuấn hiện phục hồi rất tốt. Các bác sĩ nói anh sẽ sớm trở lại thôi. Nhưng theo quan điểm của em, anh phải mất ít nhất 2 tháng nữa mới gặp gỡ mọi người được. Em hỏi ý anh rồi, là có muốn xuất hiện lại chưa, anh lắc đầu. Anh không muốn gặp mọi người với diện mạo chưa chỉn chu nên ê-kíp tôn trọng quan điểm của anh. Tất cả việc chúng em đang làm đều xuất phát từ mong muốn của anh Tuấn” - quản lý diễn viên Huỳnh Anh Tuấn cho biết.

Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, quê tại Vĩnh Long. Anh được nhiều khán giả biết đến qua các dự án phim ảnh, nổi bật như Em và Michael, Đất khách, Những đứa con thành phố, Công tử Bạc Liêu, Hương phù sa hay Cao thủ ẩn danh... Năm 2024, nam diễn viên góp mặt trong phim điện ảnh Domino: Lối thoát cuối cùng của đạo diễn Nguyễn Phúc Huy Cương, đóng chung với Thuận Nguyễn.

Những năm gần đây, Huỳnh Anh Tuấn phát triển kênh cá nhân. Anh thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội, giao lưu với người hâm mộ. Diễn viên đăng tải nhiều clip ghi lại những khoảnh khắc đời thường hay nấu ăn, thu hút sự quan tâm của khán giả. Tài tử nhận được nhiều lời khen nhờ tính cách thân thiện, hài hước.

Thông tin Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ được quản lý của nam diễn viên xác nhận với truyền thông ngày 16/7. Quản lý nói anh gặp biến cố sức khỏe khoảng một tuần trước, cấp cứu trong đêm tại bệnh viện ở Vũng Tàu (TPHCM), tình trạng tiên lượng xấu. Anh qua cơn nguy kịch sau khi chuyển viện điều trị tại Đại học Y dược TPHCM.