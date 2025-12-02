Nghệ sĩ Ưu tú Ốc Thanh Vân: "Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân suốt ngày 'gài bẫy' tôi"

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân vừa ép buộc, vừa nài nỉ Ốc Thanh Vân tiếp quản sân khấu kịch

Chia sẻ với Dân Việt, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nói rằng, người mà chị muốn trao lại quyền tiếp quản sân khấu kịch Hồng Vân không phải là con trai Khôi Nguyên mà là Ốc Thanh Vân.

“Hiện giờ tôi vừa van xin, vừa nài nỉ, vừa trấn áp… Ốc Thanh Vân phải tiếp quản Sân khấu kịch Hồng Vân cho tôi nhưng Ốc vẫn đang 50/50. Ốc Thanh Vân cũng là người đa đoan, nhiều việc phải lo toan lắm, con lại còn nhỏ. Hy vọng là vở “Nguyệt hạ” vừa đoạt Huy chương Vàng, vai diễn của Ốc Thanh Vân trong vở cũng đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI năm 2025 sẽ khiến Ốc thay đổi suy nghĩ, chấp nhận tiếp quản sân khấu giúp tôi”, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân bày tỏ.

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân và Ốc Thanh Vân khoe Huy chương Vàng tại Bế mạc Liên hoan Quốc tế Sân khấu thứ nghiệm lần thứ VI. Ảnh: HTL

Nữ nghệ sĩ lí giải rằng, con trai chị là Khôi Nguyên (tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên) vốn học đạo diễn ở Mỹ. Và khi về Việt Nam, thấy mẹ vất vả với nhiều công việc ở sân khấu nên đỡ đần mẹ chứ không thực sự đam mê lĩnh vực này lắm.

“Tôi nhận thấy Khôi Nguyên có thể theo được nghề sân khấu của mẹ nhưng thực ra sân khấu khó hơn điện ảnh mà con lại học điện ảnh. Tôi cũng mong, sau việc đoạt Huy chương Bạc với vai Romeo trong vở “Nguyệt hạ” lần này, con sẽ suy nghĩ lại.

Thực ra, khi mang vở “Nguyệt hạ” đi dự Liên hoan Sân khấu Quốc tế thử nghiệm lần thứ VI năm 2025, tôi chỉ nghĩ Ốc Thanh Vân và Bùi Công Danh sẽ được giải thưởng. Các diễn viên khác, trong đó có Khôi Nguyên được tham gia vở này vì trong vở có nhiều đoạn hội thoại sử dụng tiếng Anh, Khôi Nguyên mới học ở Mỹ về nên tận dụng luôn”, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân chia sẻ thêm.

Ốc Thanh Vân bên chiếc Huy chương Vàng cho vai diễn trong vở "Nguyệt hạ" tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu thứ nghiệm lần thứ VI. Ảnh: FBNV

Ốc Thanh Vân nhận thấy mình có quá nhiều điểm giống Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân

Trao đổi với Dân Việt, Nghệ sĩ Ưu tú Ốc Thanh Vân cũng bày tỏ rằng: “Người phụ nữ ấy (ý nói Nghệ sĩ Hồng Vân -PV) bây giờ “gài” tôi suốt, “gài” tôi vào con đường giảng dạy và tiếp quản Sân khấu kịch Hồng Vân. Trước đây, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia giảng dạy, chỉ nghĩ sẽ đi diễn thôi. Nhưng bây giờ chị Hồng Vân “gài” liên tục.

Chị ấy nói, tôi làm tốt được vở “Nguyệt hạ” thì sẽ làm được nhiều việc khác. Nhiều hôm tập vở ở sân khấu, không có chị Hồng Vân thì có Ốc Thanh Vân cầm mic ngồi nói oang oang ở dưới. Nhiều người nói phong thái của tôi giống y đúc chị Hồng Vân.

Nhiều lúc trong vô thức, khi đứng trên sân khấu, tôi cũng nhận thấy mình có nhiều nét giống chị Hồng Vân lắm lắm, chỉ là phiên bản gầy hơn thôi. Cho nên tôi nghĩ, khi mình làm việc ở một nơi nào đó lâu quá, gắn bó với người nào đó lâu quá thì sẽ thấy họ ở trong mình, mình cũng ở trong họ”.

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân và Ốc Thanh Vân diện đồ đôi khi ra Ninh Bình nhận giải. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Ưu tú Ốc Thanh Vân cũng nói thêm rằng, ở thời điểm hiện tại, cô chưa dám nghĩ đến việc tiếp quản Sân khấu kịch Hồng Vân vì nó quá lớn. Cô muốn mình làm điều gì trong khả năng của mình để có thể dốc sức, dốc lòng.

“Tôi sợ, nếu tiếp quản sân khấu, tôi sẽ không làm được gì khác vì tôi vẫn còn 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, phải lo lắng nhiều thứ. Tuy nhiên, tôi nghĩ ở thời điểm này, tôi sẽ làm nhiều thứ hơn để chị Hồng Vân bớt vất vả đi chút. Tôi không dám ôm hết nhưng sẽ gánh đỡ cho chị Hồng Vân nhiều hơn”, Ốc Thanh Vân bộc bạch.

Nữ nghệ sĩ nói rằng, trong quãng thời gian sang định cư ở Úc cùng gia đình, cô đã có chuyến trở về rất đặc biệt, đó trở về để nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. “Từ thời điểm đó, tôi nhận ra sứ mệnh của mình không dừng lại ở việc được ghi nhận mà phải bằng sự cống hiến với những hành động cụ thể. Đến khi cả nhà quay trở lại Việt Nam thì tôi trở lại với công việc quen thuộc đó là diễn kịch ở Sân khấu kịch Hồng Vân. Tính đến thời điểm này, tôi đã gắn bó với nơi này 20 năm rồi. Tôi xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình.

Ốc Thanh Vân trong vở "Nguyệt hạ". Ảnh: FBNV

Tại sao lại có “Nguyệt hạ” lần này là tại vì tôi muốn làm một điều gì đó cho ngôi nhà thứ hai của mình, làm điều gì đó cho nghề của mình, cho người yêu thương của mình là Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân. Thời điểm này là thời điểm phù hợp để tôi làm những điều gì đó khác đi.

Diễn kịch ở sân khấu thì tôi đã diễn rất nhiều năm nhưng với “Nguyệt hạ” là dốc toàn bộ tâm trí, sức lực, thời gian và thậm chí là cả tiền bạc. Tôi cảm thấy được ôm ấp, yêu thương của mọi người trong ê-kíp. Từ những người lớn cho đến những người trẻ. Tôi cảm thấy hạnh phúc và yêu thương sân khấu – nơi tôi vĩnh viễn thuộc về, dù có đi bất cứ nơi đâu”, Ốc Thanh Vân tâm sự.

