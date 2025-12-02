Nghệ sĩ Ưu tú Ốc Thanh Vân: "Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân suốt ngày 'gài bẫy' tôi"

Bắn súng Việt Nam đặt mục tiêu 7 HCV SEA Games 33, liệu có khả thi?
Trong những năm qua, Bắn súng Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng trong thành tích chung của đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho SEA Games 33, đội tuyển Bắn súng quốc gia đang nỗ lực hoàn thiện mọi mặt về lực lượng, chuyên môn và tâm lý, hướng tới mục tiêu giành 7 Huy chương Vàng (HCV). Đây là chỉ tiêu cao, thể hiện quyết tâm lớn của ngành thể thao trước yêu cầu cạnh tranh ngày càng tăng trong khu vực.