Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc: “Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ mà tôi vui như chính mình bảo vệ”

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc không muốn khen Tự Long thêm nữa

Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long hôm 29/11 tại Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam có sự hiện diện của người bạn thân Xuân Bắc. Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc bộc bạch rằng: “Nhìn Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ mà mình vui như mình bảo vệ vậy”.

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc đến chúc mừng bạn thân Tự Long trong buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ. Ảnh: NVCC

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc nói rằng, anh không muốn khen Tự Long thêm nữa vì tài năng, tâm huyết như thế nào chắc các khán giả đã biết. Anh chỉ cần được ôm người bạn thân của mình trong dấu mốc mới là đủ.

Thông tin từ Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho biết, nghiên cứu sinh Vũ Tự Long đã bảo vệ đề tài: Đặc điểm nghệ thuật chèo của Nhà hát Chèo Quân đội, chuyên ngành: Lý luận và lịch sử sân khấu, do GS.TS Đào Mạnh Hùng và TS. Trần Thị Minh Thu đồng hướng dẫn.

Nhà hát Chèo Quân đội là đơn vị nghệ thuật Chèo duy nhất trực thuộc Tổng cục Chính trị, phục vụ Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong quá trình hình thành và phát triển, Nhà hát Chèo Quân đội đã dàn dựng và biểu diễn nhiều vở diễn mang nét riêng làm nên đặc điểm nghệ thuật của Nhà hát.

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long bảo vệ đề tài "Đặc điểm nghệ thuật chèo của Nhà hát Chèo Quân đội". Ảnh: Viện VHNT.

Chính nhờ đặc điểm riêng biệt này, Nhà hát Chèo Quân đội đã vươn mình lớn mạnh, đưa sân khấu Chèo truyền thống có thêm một “chiếu chèo mới” - “chiếu chèo bộ đội” trực thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật chèo truyền thống của dân tộc.

Về phương diện thực tiễn, những năm gần đây Nhà hát Chèo Quân đội đứng trước nhiều yêu cầu mới: nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền trong quân đội ngày càng cao, cơ cấu khán giả và cách thưởng thức nghệ thuật cũng thay đổi; Nhà hát phải vừa giữ bản sắc Chèo truyền thống, vừa đổi mới hình thức thể hiện cho phù hợp môi trường quân đội và công chúng đương đại.

Nhiều vở diễn, vai diễn mang dấu ấn “chiếu chèo bộ đội” đã được dàn dựng, lưu diễn rộng rãi nhưng chưa được tổng kết, hệ thống hóa về phương diện nghệ thuật, khiến bản sắc riêng của Nhà hát có nguy cơ bị pha loãng trong bối cảnh chuyển giao thế hệ nghệ sĩ và cạnh tranh với các loại hình giải trí mới.

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long chụp ảnh cùng hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ. Ảnh: Viện VHNT

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cần có một công trình nghiên cứu chuyên sâu về đặc điểm nghệ thuật chèo của Nhà hát Chèo Quân đội, làm cơ sở khoa học cho công tác sáng tác, dàn dựng, đào tạo, quản lý và quảng bá của đơn vị hiện nay.

Mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu về nghệ thuật chèo, nhưng hiện vẫn chưa có chuyên luận nào đi sâu phân tích về đặc điểm nghệ thuật chèo của Nhà hát Chèo Quân đội. Chính vì vậy, nghiên cứu sinh Vũ Tự Long đã lựa chọn đề tài nghiên cứu Đặc điểm nghệ thuật chèo của Nhà hát Chèo Quân đội mong muốn tìm hiểu một cách đầy đủ hơn về những đóng góp của Nhà hát Chèo Quân đội đối với ngành chèo.

Đề tài luận án góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến đặc điểm nghệ thuật chèo của Nhà hát Chèo Quân đội, đồng thời góp phần đề xuất những hướng phát triển nghệ thuật chèo của Nhà hát Chèo Quân đội trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và sự phát triển của khoa học và công nghệ.

Trên cơ sở đó, luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu. Thông qua kết quả luận án, các nghệ sĩ sẽ có nhiều kinh nghiệm, đổi mới nhận thức cho công tác sáng tác, dàn dựng và biểu diễn.

Bố mẹ, vợ con đến chúc mừng Nghệ sĩ Nhân dân Vũ Tự Long. Ảnh: FBNV

Từ kết quả nghiên cứu của luận án, Nhà hát Chèo Quân đội đã khẳng định được những đặc điểm nổi bật của nghệ thuật chèo của Nhà hát Chèo Quân đội, đồng thời có những định hướng để tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị nghệ thuật chèo trong giai đoạn hiện nay.

Kết quả khoa học của đề tài, luận án đã khái quát được quá trình hình thành và phát triển của Nhà hát Chèo Quân đội, nhận diện và phân tích được những đặc điểm nghệ thuật chèo nổi bật của Nhà hát Chèo Quân đội.

Bên cạnh đó, luận án cũng chỉ ra được những đóng góp của nghệ thuật chèo Quân đội trong sự phát triển chung của nghệ thuật Chèo truyền thống Việt Nam và chỉ ra những định hướng để gìn giữ, phát huy đặc điểm nghệ thuật chèo của Nhà hát Chèo Quân đội trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Nghiên cứu sinh Vũ Tự Long đã trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng chấm luận án. Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của các phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, nghiên cứu sinh Vũ Tự Long đã trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng.

Kết quả 100% thành viên có mặt tại Hội đồng đã bỏ phiếu công nhận học vị Tiến sĩ Lý luận và lịch sử sân khấu cho nghiên cứu sinh Vũ Tự Long.