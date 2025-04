Tăng cường lực lượng tổ chức bảo đảm giao thông

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm giao thông đường bộ được an toàn, thông suốt.

Theo đó, các đơn vị tiến hành Kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống biển báo hiệu giao thông, đặc biệt là các tuyến giao thông có lưu lượng lớn (đường cao tốc, QL.1, v.v…), các vị trí nút giao, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính nhỏ, tầm nhìn hạn chế, các bến phà, cầu phao đường bộ.

Hành khách tại bến xe Nước Ngầm.

Cùng đó, tăng cường lực lượng tổ chức bảo đảm giao thông, phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông khi cần thiết nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, bảo đảm trật tự trên tất cả các tuyến đường và các trạm thu phí, nhất là trên các trục chính ra, vào thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, các vị trí đang thi công thường xảy ra ùn tắc để có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố...



Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp dự án PPP thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí, đặc biệt trên các tuyến giao thông trọng điểm; có biện pháp ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn; có phương án bố trí nhân lực để phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức, điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc;

Ngoài ra, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ có phương án tăng cường nhân viên trực gác; Phối hợp với lực lượng chức năng có phương án phân luồng, điều tiết giao thông hợp lý, khi cần thiết mở cửa trạm để xử lý ùn tắc giao thông theo quy định; giải tỏa các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, đặc biệt trên các cửa ngõ ra, vào Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các địa điểm du lịch lớn;

Công ty TNHH Thu phí Tự động VETC, Công ty CP Giao thông số Việt Nam (VDTC) tăng cường kiểm tra, bảo đảm việc thu phí được ổn định, bố trí cán bộ trực 24/7, bảo đảm kịp thời xử lý các tình huống, sự cố (nếu có) tại các Trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ có bố trí hệ thống thu phí tự động không dừng do đơn vị mình quản lý vận hành.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao thông công chánh Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác phối hợp với lực lượng chức năng của ngành Công an, cơ quan có liên quan trong công tác kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện kinh doanh vận tải, người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải; công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông, kịp thời chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết, khắc phục các sự cố, tai nạn xảy ra.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên các tuyến đường để kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng xe dù, bến cóc, sang nhượng khách và các hành vi trái quy định.

Đề nghị các nhà xe không tăng giá vé.

Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm

Cục Đường bộ yêu cầu các bến xe khách xây dựng và tổ chức kế hoạch phục vụ vận tải khách, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan; có kế hoạch hoặc phối hợp với cơ quan chức năng để huy động phương tiện chuyển tải khách trong trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể để bố trí nhân viên tại bến xe để hướng dẫn, hỗ trợ, ưu tiên hành khách ra, vào bến được thuận tiện trong mua vé xe và sử dụng các dịch vụ khác tại bến; đẩy mạnh các hình thức bán, đặt vé xe khách trực tuyến và qua điện thoại; niêm yết công khai giá vé, dịch vụ vận chuyển.

Các bến xe tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu mua vé đồng thời có biện pháp phòng chống việc đầu cơ, buôn bán vé, không để tình trạng tăng giá vé trái quy định gây mất trật tự xã hội; Thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện ra, vào bến theo quy định;

Các quầy dịch vụ trong bến xe cam kết không tăng giá dịch vụ và luôn nâng cao công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và người dân về kế hoạch phục vụ; đồng thời cảnh báo, khuyến cáo về việc xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Các bến xe chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như: Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông; Thanh tra giao thông, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Xây dựng phương án xử lý đối với các tình huống gây mất an toàn, trong công tác phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông tại bến xe.

Đối với đơn vị kinh doanh vận tải bố trí nhân sự, tăng cường công tác theo dõi, sử dụng dữ liệu truyền về từ TBGSHT, từ camera trên các phương tiện của đơn vị để quản lý, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hành vi vi phạm gây mất an toàn giao thông của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe hoặc của bên thứ ba;

Không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan; Có các hình thức ưu tiên, ưu đãi cho những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, khuyết tật như: giá vé, chỗ ngồi, giờ xuất bến, về bến và các dịch vụ khác kèm theo;

Phổ biến, quán triệt đến các lái xe, nhân viên phục vụ trên xe về ý thức, nhận thức luôn cảnh giác, đề phòng, nhận diện các nguy cơ có thể xảy ra trong công tác phòng, chống khủng bố, gian lận thương mại, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng nguy hiểm, v.v… trước, trong và sau quá trình vận chuyển.