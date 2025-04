Ngày 22/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành công điện về tăng cường công tác quản lý, xử lý tình trạng lấn chiếm đất đai, ao hồ, đồng ruộng trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính, gây ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý nhà nước và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp.

Có tình trạng lợi dụng sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính lấn chiếm đất đai, xây công trình trái phép

Theo Công điện, thời gian qua, TP Hà Nội đã và đang tích cực triển khai sắp xếp đơn vị hành chính các cấp theo đúng tinh thần Kết luận số 126, 127, 128 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nghị quyết liên quan. Tuy nhiên, theo phản ánh của dư luận và qua kiểm tra thực tế, nhiều địa phương đã xảy ra tình trạng người dân, tổ chức lợi dụng thời điểm sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính để lấn chiếm đất đai, ao hồ, đồng ruộng, tự ý xây dựng công trình trái phép.

“Tình trạng này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệu lực quản lý Nhà nước, mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và gây bức xúc trong dư luận”, Công điện nêu rõ.

Huyện Thanh Trì xác nhận việc người dân tranh thủ thông tin hợp nhất để lợi dụng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho vi phạm phát sinh.

Cùng đó, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm ngay từ đầu các trường hợp vi phạm; tăng cường phối hợp các sở, ngành liên quan để giải quyết các vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền, không để kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê hiện trạng sử dụng đất, đặc biệt tại các khu vực công ích, đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng có nguy cơ bị lấn chiếm; kiểm tra chuyên đề tại các địa bàn có biến động về địa giới hành chính.

Đặc biệt, xử lý nghiêm các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, lấn chiếm đất công, xây dựng trái quy định và rà soát toàn bộ diện tích ao hồ, đất nông nghiệp, đề xuất xử lý đối với các trường hợp bị xâm chiếm, sử dụng sai mục đích; đề xuất phương án quản lý, khai thác hiệu quả diện tích ao hồ, đồng ruộng nhằm ngăn ngừa vi phạm tái diễn.

Công an chủ động đấu tranh với các hành vi tổ chức, tiếp tay cho việc chiếm dụng trái phép đất đai

Đối với Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu cần tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, chỉ đạo lực lượng thanh tra xây dựng phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất công, đất lấn chiếm, đặc biệt tại các địa bàn mới sáp nhập, đảm bảo không để phát sinh “điểm nóng”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao Công an TP chỉ đạo công an cấp xã tăng cường nắm bắt tình hình an ninh trật tự, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng; phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, cưỡng chế, xử lý vi phạm; chủ động đấu tranh với các hành vi tổ chức, tiếp tay cho việc chiếm dụng trái phép đất đai, gây mất an ninh trật tự; có biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm, trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, củng cố hồ sơ xử nghiêm theo quy định của pháp luật.



Mới đây, vào tháng 4/2025, người dân trên địa bàn xã Tả Thanh Oai và xã Đại Áng (huyện Thanh Trì) phản ánh về tình trạng xuất hiện nhiều xe tải chở bùn, đất thải từ các dự án trên địa bàn TP về địa phương để san lấp ruộng, xây nhà xưởng kiên cố, kho bãi, sân chơi thể thao... Về việc này, sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì đã yêu cầu các địa phương thông báo tạm dừng hoạt động của các chủ đầu tư để khắc phục hậu quả, trả lại hiện trường ban đầu; yêu cầu dỡ bỏ toàn bộ hàng rào tôn chưa đúng quy định.



Theo UBND huyện Thanh Trì, người dân tranh thủ thông tin hợp nhất các xã để xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Một bộ phận cán bộ thời điểm này có tư tưởng buông xuôi. UBND huyện Thanh Trì đã liên tục có văn bản chấn chỉnh, đốc thúc các đơn vị liên quan thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ trong việc quản lý đất nông nghiệp và trật tự xây dựng.



Trước đó, ngày 5/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đã ký Công điện số 02 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; yêu cầu các địa phương chủ động kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lợi dụng thời gian các cơ quan đang tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy để lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp, vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm pháp luật môi trường.