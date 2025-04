Vụ bảo vệ bến xe Đồng Nai gí súng vào hành khách: Công an xác định đó là súng bắn điện

Ngày 3/4, Công an phường Bình Đa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả giữa bảo vệ bến xe khách Đồng Nai và hành khách đến trụ sở làm việc, đồng thời lập hồ sơ, xử lý vụ việc.

Bảo vệ bến xe Đồng Nai gí súng vào hành khách

Qua điều tra ban đầu, lúc 19h ngày 30/3, anh Hoàng Quang H (SN 1988, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển ô tô bán tải vào bến xe Đồng Nai để chở hàng cho anh Hoàng Quang Th (SN 1984, anh trai của H).

Hiện trường vụ ẩu đả tại Bến xe Đồng Nai. Ảnh: CACC

Tại đây, Trần Minh T (SN 1983, là nhân viên bảo vệ) đến thu phí 40 nghìn đồng thì anh Th và anh H thắc mắc dẫn đến xô xát, sự việc khiến bảo vệ T rách áo.

T đã chạy vào phòng bảo vệ lấy 1 cây súng chạy ra đuổi theo gí súng vào người của anh Th. Vụ việc này đã được người dân quay clip, sau đó đăng lên mạng xã hội gây bức xúc.

Khẩu súng mà nam bảo vệ sử dụng dí vào khách là loại súng bắn điện. Ảnh: CACC.

Công an phường Bình Đa xác định, khẩu súng mà bảo vệ bến xe Đồng Nai sử dụng là loại súng bắn điện (công cụ hỗ trợ) do Công an tỉnh Đồng Nai cấp phép cho Công ty Cổ phần bến xe và dịch vụ vận tải Đồng Nai để sử dụng.

Hiện, Công an phường Bình Đa đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.