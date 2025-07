Chiều 13/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, bước đầu nghi phạm Trần Văn Quý (22 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, tạm trú xã Bến Lức, Tây Ninh) thú nhận hành vi phạm tội. Việc đối tượng ra tay sát hại chủ quán cà phê nhằm cướp tài sản đem bán, trả bớt tiền nợ nần do thua cờ bạc.

Công an đã thu hồi 1 điện thoại, 2 chiếc bông tai là vật chứng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Nghi phạm Trần Văn Quý giết người, cướp tài sản. Ảnh: CATN

Theo lời thú nhận, sáng 12/7, Quý mua một con dao ở trong tiệm ven lộ, sau đó chạy xe máy theo Quốc lộ 1 từ hướng xã Bình Đức (Tây Ninh) về phường Long An với mục đích tìm nơi nào vắng người, có tài sản để gây án.

Do tuyến giao thông lúc nào cũng đông người, nơi kinh doanh mua bán khó tiếp cận nên đối tượng chạy xuống phường Tân An ăn cơm rồi ngồi chơi khá lâu. Đến 15 giờ cùng ngày, Quý chạy xe máy tới khu vực quán cà phê của bà N.T.B ven Quốc lộ 1, phường Long An kêu nước uống và ra võng nằm nghỉ.

Đông người dân hiếu kỳ đứng xem công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Thiên Long

Lúc này nghi phạm quan sát toàn bộ trong quán chỉ thấy một mình bà B.

Ngay sau đó, Quý giả vờ tìm nhà vệ sinh, bà B. chỉ chỗ rồi đứng khuất bên trong. Lập tức đối tượng tiếp cận rồi rút con dao giấu trong người ra khống chế nạn nhân, đâm nhiều nhát vào bà B rồi kéo nạn nhân ra phía sau gần bồn nước.

Lục soát trong người bà B, đối tượng lấy 2 chiếc bông tai, rồi đi vào quầy bán nước lục tìm lấy thêm 1 điện thoại di động và 32 ngàn đồng. Sau đó, hung thủ ra xe nổ máy tẩu thoát về hướng Bến Lức. Đến sáng 13/7, Quý bị bắt.

“Do tôi tham gia chơi cờ bạc online dẫn đến nợ nần quá nhiều, không có khả năng trả nợ, chính vì vậy đã ra tay sát hại người phụ nữ lấy tài sản để đem bán”, nghi phạm thú tội.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 16 giờ ngày 12/7, ông S (chồng bà B) đi làm phụ hồ về nhà tại phường Long An, Tây Ninh, phát hiện vợ là bà N.T.B đã tử vong, trên người có nhiều thương tích.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, huy động lực lượng, truy tìm hung thủ và đã bắt giữ nghi phạm Trần Văn Quý cách hiện trường gây án hơn 10km.

Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Quý tội giết người, cướp tài sản.