Cảnh sát vào cuộc vụ cô gái bị cướp giật điện thoại giữa phố ở Hà Nội

Pháp luật

Pháp luật

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh tại Bắc Ninh và TP Hà Nội.