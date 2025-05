Nghi phạm giết người ở Quảng Trị bật khóc khi bị bắt cách hiện trường gây án 250km

Chiều 22/5, trung tá Hồ Sỹ Đông – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam và Công an phường Điện Ngọc (TX.Điện Bàn, Quảng Nam) đã bắt được đối tượng Võ Thế Hùng (SN 1982, trú tại thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Nghi phạm vụ giết người ở Quảng Trị - Võ Thế Hùng bị bắt. Ảnh: CAQT.

Nghi phạm vụ giết người Võ Thế Hùng bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở phường Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây cách hiện trường gây án khoảng 250km.

Trung tá Hồ Sỹ Đông cho biết, khi bị bắt, đối tượng Võ Thế Hùng không chống cự mà bật khóc.

Hiện nay, Công an tỉnh Quảng Trị đang hoàn thành các thủ tục để di lý nghi phạm Võ Thế Hùng từ Quảng Nam về Quảng Trị để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án giết người.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vào sáng 21/5, có một người đến nhà nghi phạm Võ Thế Hùng thu tiền điện nhưng đối tượng này không trả.

Sau đó, người này đến nhà ông N.T.T (SN 1963, cùng thôn, cạnh nhà của Hùng) để thu tiền điện.

Ở nhà, nghi phạm Võ Thế Hùng nghĩ rằng ông T là người chỉ nhà và xúi giục người thu tiền điện đến nhà mình. Bực tức vô cớ nên Hùng qua nhà ông T và xảy ra cãi nhau.

Sau đó, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, Hùng về nhà lấy dao đâm ông T một nhát vào vùng ngực bên trái khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm Hùng chạy về nhà, vứt dao sau vườn rồi bỏ trốn.