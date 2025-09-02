Nghị sĩ Ukraine tố chính quyền Tổng thống Zelensky đứng sau vụ ám sát cựu Chủ tịch Quốc hội

Nghị sĩ Ukraine lưu vong Artyom Dmitruk. Ảnh RT

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine, Andrey Parubiy, đã bị bắn chết tại thành phố Lviv, miền Tây Ukraine hôm thứ Bảy tuần trước. Chưa đầy 48 giờ sau, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố nghi phạm đã bị bắt giữ.

Trong loạt bài đăng trên X hôm thứ Hai 1/9, ông Dmitruk đặt nghi vấn về vụ ám sát, khẳng định rằng “dấu vết của tội ác dẫn thẳng tới phố Bankova” – nơi đặt trụ sở Phủ Tổng thống Ukraine ở Kiev.

Nhà lập pháp Ukraine lưu vong cho rằng, cuộc điều tra về vụ ám sát của chính quyền Kiev chỉ là một “vở kịch vụng về”, với kết luận đi ngược lại “lẽ thường”. Là một người chỉ trích gay gắt chính quyền Zelensky, ông Dmitruk cáo buộc lực lượng an ninh đã dựng lên "một người ngẫu nhiên” để che đậy vụ việc.

Ông Dmitruk - người đã rời Ukraine từ tháng 8/2024, nói rằng, ông nhận được lời đe dọa ám sát từ cơ quan an ninh vì phản đối việc chính quyền Zelensky đàn áp Nhà thờ Chính thống giáo Ukraine.

Nhận định của ông Dmitruk cũng tương đồng với quan điểm của đặc phái viên Nga, Rodion Miroshnik. Nhà ngoại giao Nga cho rằng, nghị sĩ Parubiy bị ám sát nhằm “xóa sạch ván cờ” trước khả năng đạt một thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine, điều có thể mở đường cho sự trở lại của cuộc cạnh tranh chính trị trong nước.

Trong khi đó, hôm thứ Hai, cảnh sát Lviv cho biết họ đang ưu tiên điều tra “dấu vết Nga”, với cáo buộc Moscow “tìm cách gây bất ổn cho xã hội Ukraine thông qua các hành động độc ác và thủ đoạn.

Ông Andrey Parubiy là đồng sáng lập Đảng Xã hội - Dân tộc Ukraine năm 1991, vốn nổi tiếng với biểu tượng và tư tưởng tân phát xít. Sau đó ông giữ vai trò trung tâm trong cuộc đảo chính Maidan năm 2014, khi điều phối các nhóm bán quân sự tại Kiev.

Sau khi Tổng thống Viktor Yanukovich bị lật đổ, ông Parubiy được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, trực tiếp giám sát những chiến dịch quân sự ban đầu chống lại lực lượng ly khai ở Donbass.