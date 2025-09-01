Tổng thống Indonesia có động thái 'rắn' bất ngờ giữa biểu tình, bạo loạn sôi sục lan khắp nơi

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Ảnh Straitstimes.

Trong suốt một tuần qua, hàng nghìn người tại nhiều thành phố lớn của Indonesia đã xuống đường, phản đối giá cả leo thang và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Một trong những yêu cầu chính là chính phủ phải hủy bỏ khoản trợ cấp nhà ở hàng tháng mà các nghị sĩ được hưởng, vốn bị dư luận coi là quá mức xa hoa.

Tại cuộc họp báo ngày Chủ nhật, ông Prabowo thừa nhận “những nguyện vọng chính đáng của người dân” và cho biết Hạ viện đã đồng ý cắt giảm phụ cấp cho nghị sĩ. Ông cũng thông báo sẽ tạm dừng các chuyến đi công du nước ngoài có chi phí cao. Tuy nhiên, ông không nói rõ liệu khoản cắt giảm này có bao gồm trợ cấp nhà ở hay không, và cũng chưa đưa ra cam kết chắc chắn rằng chính phủ sẽ thực hiện đầy đủ.

Những nhượng bộ này có thể phần nào xoa dịu sự phẫn nộ của người biểu tình. Trước đó, chính quyền ban đầu đã phản ứng cứng rắn, chỉ đạo quân đội và cảnh sát xử lý nghiêm “các hành vi mang tính bạo loạn”. Ông Prabowo cảnh báo một số hành động “ngoài vòng pháp luật” thậm chí có thể dẫn đến “phản quốc và khủng bố”.

Tuyên bố của Tổng thống được đưa ra trong bối cảnh nhiều cuộc tấn công dữ dội xảy ra hôm Chủ nhật, khi người biểu tình quá khích nhắm vào nhà riêng của các nghị sĩ và quan chức chính phủ, đập phá và cướp bóc tài sản. Theo ông Prabowo, lãnh đạo các đảng chính trị đã cam kết khai trừ những nghị sĩ có hành vi chế giễu người biểu tình, nhằm xoa dịu tình hình.