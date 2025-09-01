Ukraine thề trả đũa bằng đòn đánh sâu vào lãnh thổ Nga sau khi loạt cơ sở điện bị tấn công

Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh Getty

Hơn ba năm rưỡi kể từ khi chiến tranh nổ ra, cả Nga và Ukraine đều gia tăng các cuộc không kích trong những tuần gần đây. Nga tập trung đánh vào hệ thống năng lượng và giao thông của Ukraine, trong khi Ukraine nhằm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu và đường ống dẫn dầu của Nga.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động một cách tích cực, theo đúng những gì cần thiết cho phòng thủ của Ukraine. Lực lượng và nguồn lực đã được chuẩn bị. Các cuộc tấn công sâu mới cũng đã được lên kế hoạch,” ông Zelensky viết trên X sau cuộc gặp với Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky, song không tiết lộ thêm chi tiết.

Công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, DTEK, cho biết máy bay không người lái Nga đã tấn công bốn cơ sở năng lượng tại khu vực Odessa trong đêm. Chính quyền địa phương báo cáo khoảng 29.000 người bị mất điện.

Thành phố cảng Chornomorsk gần Odessa bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khi nhiều nhà ở và tòa nhà hành chính bị hư hại, theo Thống đốc khu vực Odessa, Oleh Kiper.

“Cơ sở hạ tầng trọng yếu đang phải vận hành bằng máy phát điện”, ông Kiper nói trên Telegram. Ông cho biết một người bị thương trong cuộc tấn công.

Gần cảng chiến lược Chornomorsk, một tàu chở hàng treo cờ Belize bị hư hại nhẹ sau khi va phải thiết bị nổ chưa xác định, theo hai nguồn tin giấu tên của Reuters.

Tại miền bắc, máy bay không người lái Nga cũng tấn công khu vực Chernihiv, làm hỏng hạ tầng năng lượng và khiến 30.000 hộ dân mất điện, trong đó có một phần thành phố Nizhyn, theo Thống đốc Viacheslav Chaus.

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 142 máy bay không người lái trong đêm, lực lượng phòng không bắn hạ được phần lớn, nhưng nhiều khu vực vẫn bị đánh trúng. Nga khẳng định đã nhắm vào “hạ tầng cảng phục vụ mục đích quân sự” của Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine tuyên bố rằng, bất chấp những tuyên bố của Moscow về “chiến dịch mùa hè thành công”, quân đội Nga chưa kiểm soát hoàn toàn bất kỳ thành phố lớn nào và “thổi phồng nghiêm trọng” diện tích lãnh thổ chiếm được.

Điện Kremlin cáo buộc châu Âu đang cản trở nỗ lực hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời khẳng định Nga sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi thấy “dấu hiệu thực sự” cho thấy Kiev sẵn sàng đàm phán.

Trong tuần qua, Moscow hai lần mở các đợt tấn công quy mô lớn, nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng đô thị ở Ukraine được cho là đã bị phá hủy.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục gây áp lực – chính Nga mới là bên cần bị ép buộc”, ông Zelensky nhấn mạnh trong thông điệp tối. “Chúng tôi trông đợi lập trường cứng rắn từ Mỹ, châu Âu và các quốc gia G20. Cuộc chiến này chỉ làm rối loạn các quá trình toàn cầu. Nga phải trả giá – và sẽ phải trả giá".

Đặc phái viên Mỹ tại Ukraine cho rằng các cuộc tấn công qua lại giữa 2 bên đang phá hoại nỗ lực chấm dứt chiến tranh của ông Trump, trong khi Giáo hoàng Leo hôm Chủ nhật kêu gọi ngừng bắn và đối thoại.

“Đã đến lúc những người có trách nhiệm từ bỏ logic của vũ khí và bước lên con đường đàm phán, hòa bình với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế”, Đức Giáo hoàng nói trong buổi cầu nguyện tại Quảng trường Thánh Peter.