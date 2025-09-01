Ngô Kinh mất ngôi “vua phòng vé” sau loạt phim thất bại

Từ đỉnh cao sự nghiệp đến áp lực kỳ vọng không hồi kết

Tên tuổi của anh gắn với cụm từ “bảo chứng phòng vé”, được khán giả đại lục ưu ái tin tưởng mỗi khi xuất hiện. Tính đến năm 2023, tổng doanh thu các phim có Ngô Kinh tham gia đã vượt mốc 33 tỷ nhân dân tệ. Mặc dù ngôi vị dẫn đầu doanh thu từng bị Thẩm Đằng vượt qua, nhưng trong tâm thức công chúng, Ngô Kinh vẫn là người định hình dòng phim thương mại Trung Quốc hiện đại.

Tuy nhiên, chính chuỗi thành công đó đã tạo nên áp lực ngược. Bất kỳ dự án nào gắn với tên Ngô Kinh đều gánh trên vai kỳ vọng lớn. Không chỉ khán giả mà cả nhà phát hành, truyền thông cũng ngầm mặc định rằng mỗi lần anh xuất hiện là một lần phòng vé “bùng nổ”. Trong khi thị hiếu công chúng thay đổi nhanh, sự kỳ vọng quá cao vô tình tạo nên rào cản khiến Ngô Kinh khó thoát khỏi những khuôn mẫu thành công trước đó.



Thành công vang dội với một loạt phim, Ngô Kinh đang tìm cách làm mới mình. IG.

Nhiều nhà phê bình nhận định hình ảnh anh hùng mạnh mẽ, hy sinh vì chính nghĩa – vốn là đặc trưng trong các vai diễn của Ngô Kinh – đang dần trở nên nhàm chán. Trong loạt phim từ “Chiến lang” đến “Lưu lạc địa cầu”, anh đóng đinh hình tượng người hùng quốc gia, khiến nhân vật mất đi chiều sâu cá nhân. Sự lặp lại này khiến khán giả khó đồng cảm, nhất là khi họ kỳ vọng một bước ngoặt mới trong diễn xuất của người từng là “kẻ điên” dám bán nhà để làm phim.

Chuỗi thất bại nối tiếp và câu hỏi về tương lai sự nghiệp

Năm 2024, Ngô Kinh thử bước ra khỏi vùng an toàn với bộ phim “Snow Dance”. Nhưng chỉ sau 17 ngày công chiếu, phim chỉ thu về 430.000 nhân dân tệ, thua lỗ nặng nề. Trước đó, dự án “Tạm biệt Lý Khả Lạc” cũng nhận phản hồi tiêu cực. Cú sảy chân liên tiếp khiến danh tiếng của anh giảm sút rõ rệt, đồng thời mất vị trí dẫn đầu phòng vé vào tay Thẩm Đằng.

Gần đây nhất, tác phẩm “Goodbye, bad guy” do Ngô Kinh đầu tư sản xuất và ra mắt ngày 22/8 đã thất bại thảm hại. Sau sáu ngày, phim chỉ đạt doanh thu vỏn vẹn 267.000 nhân dân tệ. Nhà phát hành buộc phải rút phim khỏi rạp vào ngày 28/8 vì tỷ lệ bán vé thấp và suất chiếu giảm mạnh. Với kinh phí 10 triệu nhân dân tệ, trong đó Ngô Kinh góp một nửa, đây có thể là cú ngã ngựa lớn nhất trong sự nghiệp của anh.

Không chỉ dừng ở vấn đề doanh thu, nhiều khán giả cho rằng họ bị “dắt mũi” bởi chiến dịch tiếp thị lợi dụng tên tuổi của Ngô Kinh. Trong khi anh chỉ xuất hiện vài phân cảnh ngắn, tên tuổi lại được tận dụng để quảng bá như diễn viên chính. Điều này làm nảy sinh khoảng cách lớn giữa kỳ vọng và trải nghiệm thực tế, khiến người xem cảm thấy bị phản bội.

Giới chuyên môn cho rằng Ngô Kinh đang rơi vào trạng thái mất định hướng. Sina.

Một thất bại khác cũng khiến tên tuổi Ngô Kinh chịu ảnh hưởng là dự án “Phiêu nhân: Phong khởi đại mạc”, hợp tác cùng Lý Liên Kiệt. Phim từng được kỳ vọng cao với dàn sao hành động kỳ cựu và mức đầu tư hơn 500 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, ngay trước khi phát hành, một diễn viên trong dàn cast bị phát hiện gian lận thi cử, khiến phim bị tẩy chay trên diện rộng. Với thời lượng xuất hiện lớn của diễn viên này, đoàn phim không thể ghi hình lại, đẩy dự án vào tình thế gần như bị đóng băng. Dù không phải lỗi trực tiếp từ Ngô Kinh, nhưng hình ảnh cá nhân của anh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Giới chuyên môn cho rằng Ngô Kinh đang rơi vào trạng thái mất định hướng. Những lựa chọn gần đây cho thấy anh vẫn có đam mê điện ảnh, vẫn dám thử nghiệm, nhưng thiếu đi sự tính toán chiến lược từng giúp anh tạo nên các bom tấn một thời. Sự khác biệt giữa một dự án mạo hiểm và một quyết định vội vàng rất mong manh. Khi không có kịch bản đủ mạnh hoặc đội ngũ sáng tạo phù hợp, mọi nỗ lực tái định vị bản thân đều có nguy cơ phản tác dụng.

Để không lặp lại con đường của Thành Long hay gần nhất là Chân Tử Đan – những người từng bị cho là “hết thời” vì giữ mãi hình tượng cũ – Ngô Kinh buộc phải làm mới mình một cách thực chất. Điều đó đòi hỏi anh không chỉ chọn kịch bản kỹ càng, mà còn sẵn sàng lùi một bước để đầu tư chiều sâu nhân vật, từ bỏ những vai diễn “anh hùng toàn năng” vốn đã quen thuộc.