Không chỉ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn và hành trình làm mẹ lần đầu tiên, "đả nữ" Viêt Ngô Thanh Vân còn thu hút sự chú ý đặc biệt khi trở lại Hollywood với The Old Guard 2 – phần tiếp theo của loạt phim hành động đình đám toàn cầu.

Ngô Thanh Vân vai Quỳnh trong The Old Guard 2. Ảnh: FBNV

Giữa thời điểm The Old Guard 2 vừa chính thức ra mắt và thu hút sự quan tâm từ khán giả quốc tế, Ngô Thanh Vân đã chia sẻ loạt hình ảnh và clip hậu trường phim. Đáng chú ý là đoạn clip ghi lại quá trình nữ diễn viên hóa trang cho một phân cảnh đặc biệt – khi nhân vật Quỳnh trong trạng thái tiều tụy, gương mặt gầy guộc, mắt thâm quầng và đầy máu me. Đây là tạo hình chuẩn bị cho cảnh hồi tưởng đầy ám ảnh: Quỳnh bị nhốt trong chiếc lồng sắt dưới đáy biển.

Chính Ngô Thanh Vân cũng phải liên tục thốt lên vì tạo hình “quá xấu” của mình. Đáng chú ý, mẹ nữ diễn viên – người đồng hành cùng cô trong hành trình làm phim quốc tế – cũng xuất hiện trong clip.

Video hậu trường hóa trang của Ngô Thanh Vân vai Quỳnh. Nguồn: FBNV

Ngô Thanh Vân bước ra từ phòng hóa trang trở về phòng riêng, nữ diễn viên muốn làm cho mẹ đẻ bất ngờ vì bà luôn tưởng tượng con gái mình được đóng các vai như ông chúa. Khi Ngô Thanh Vân bước vào phòng, bà giật mình hoảng sợ, thậm chí phải bật dậy, chạy về phía góc phòng vì tưởng đang nhìn thấy... ma. Bà không giấu nổi sự hoảng hốt: “Trời ơi trời, thấy sợ thiệt”, “Dòm như ma vậy, hết hồn hết vía”, “Không phải con mình”...

Trong The Old Guard 2, nhân vật Quỳnh trở thành trung tâm với tuyến truyện đầy bi kịch. Cô mang nỗi oán hận sâu sắc với nhân loại và người bạn chiến đấu năm xưa – Andy (do Charlize Theron thủ vai), vì bị giam cầm suốt 500 năm trong chiếc hộp thép dưới đáy biển. Không thể chết, không thể sống trọn vẹn, Quỳnh bị đẩy vào vòng lặp tàn nhẫn của cái chết và sự sống lại. Nỗi đau thể xác chưa đủ, điều khiến cô tổn thương nhất là cảm giác bị phản bội – khi Andy không đến cứu sau hàng thế kỷ.

Ngô Thanh Vân và diễn viên Charlize Theron. Ảnh: FBNV

Ban đầu, nhân vật này được xây dựng từ nguyên tác Noriko – người yêu cũ của Andy trong truyện tranh. Tuy nhiên, chính Ngô Thanh Vân là người đề xuất đổi tên thành “Quỳnh” nhằm tôn vinh bản sắc Việt Nam. Đây được xem là nỗ lực đáng ghi nhận của cô trong việc đưa hình ảnh người Việt Nam lên màn ảnh quốc tế.

Một trong những phân cảnh được đánh giá cao nhất trong The Old Guard 2 là màn đối đầu giữa Quỳnh và Andy – trận chiến tay đôi mãn nhãn giữa hai “đả nữ” kỳ cựu. Sự đối lập trong ánh mắt, biểu cảm và chuyển động giúp khắc họa rõ mâu thuẫn nội tâm, biến màn giao đấu thành điểm nhấn không chỉ về hành động mà còn chiều sâu cảm xúc.

Ngoài ra, nhân vật Quỳnh còn có các pha hành động ấn tượng như đấu kiếm với Nile (do KiKi Layne thủ vai) hay đột nhập cơ sở hạt nhân. Với loạt cảnh kịch tính này, Quỳnh trở thành nhân vật nổi bật nhất trong phần phim.

Câu thoại “Đồ phản bội. Ngươi sẽ chết trong cô độc và bóng tối” được Ngô Thanh Vân thốt lên bằng tiếng Việt sau trận chiến cũng để lại ấn tượng mạnh với khán giả trong nước – khiến nhiều người “nổi da gà” vì sự chân thật và sắc lạnh trong từng lời thoại.



Sau thành công vang dội của Dòng máu anh hùng, Hai Phượng, và giờ là The Old Guard 2, Ngô Thanh Vân tiếp tục khẳng định vị thế của một “đả nữ” châu Á có tầm ảnh hưởng quốc tế – không chỉ qua những màn hành động mãn nhãn mà còn nhờ khả năng thể hiện tâm lý nhân vật sâu sắc và khác biệt.