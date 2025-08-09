Hai Trung tá công an là diễn viên nổi tiếng trên phim truyền hình Việt

Trung tá công an - Nghệ sĩ Ưu tú Hồ Phong

Trung tá, Nghệ sĩ Ưu tú Hồ Phong tên thật là Hồ Quốc Phong, sinh năm 1972. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ của anh đều là diễn viên của Đoàn Kịch Quảng Ninh. Bố anh là Nghệ sĩ Ưu tú Hồ Tháp - cựu trưởng Đoàn kịch nói Quảng Ninh, em trai út là Nghệ sĩ Ưu tú Hồ Phi Điệp.



Nhắc đến những "gã đểu" hay "trùm phản diện" trên màn ảnh Việt, khán giả chắc chắn sẽ không thể quên Nghệ sĩ Ưu tú Hồ Phong. Anh phủ sóng tên tuổi của mình qua hàng loạt dự án phim truyền hình VTV như: Đất và người, Khi đàn chim trở về, Những ngọn nến trong đêm, Bí mật tam giác vàng, Hương vị tình thân, Đấu trí...

Trung tá, Nghệ sĩ Ưu tú Hồ Phong và vợ. Ảnh: FBNV

Chia sẻ với PV Dân Việt, Nghệ sĩ Ưu túHồ Phong cho biết, ở phim Chúng ta của 8 năm sau anh vừa phải giảm từ 84kg xuống 74kg cho vai diễn của mình được mấy tháng thì lại phải lên cân cho vai Dương "cơ bắp". Anh đã phải gấp rút tập luyện, ăn uống trong vòng 1 tháng trước khi quay để có tạo hình cho nhân vật này. Vì nhân vật phản diện lần này có nhiều điểm tương đồng với vai trước đó nên anh phải tạo điểm nhấn cho vai Dương "cơ bắp" bằng vết sẹo dài trên mặt. Vết sẹo này khiến anh bị đau vì phải dán liên tục chất tạo sẹo trên mặt.

Có lẽ nhân vật này không làm khó được một nghệ sĩ gạo cội như Nghệ sĩ Ưu tú Hồ Phong. Bởi trước đó, anh đã quen mặt với khán giả truyền hình qua các phim: Đất và người, Hương vị tình thân, Đấu trí. Hiện tại, Hồ Phong mang hàm Trung tá và đã đạt được danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2019.

Để có được một Nghệ sĩ Ưu tú Hồ Phong dạng vai gì cũng "cân tất" thì nam nghệ sĩ gạo cội cũng có quá trình rèn luyện và phát triển trong môi trường gia đình nghệ thuật. Lúc nhỏ thấy bố mẹ theo nghề diễn vất vả nên Nghệ sĩ Ưu tú Hồ Phong muốn tìm một nghề khác. Tuy nhiên, sau đó anh vẫn về làm hậu trường trong đoàn kịch Quảng Ninh.

Nghệ sĩ Ưu tú Hồ Phong quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật một cách chuyên nghiệp bằng cách dành 4 năm học Đại học tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Tại đây, cơ duyên anh gặp Nghệ sĩ Nhân dân Trần Nhượng và được nhận vào làm chính thức tại Đoàn kịch Công An nhân dân sau khi tốt nghiệp. Cũng từ đây, sự nghiệp của anh phát triển và có được một Nghệ sĩ Ưu tú Hồ Phong như ngày hôm nay.

Cả quãng đời tuổi trẻ, Nghệ sĩ Ưu tú Hồ Phong quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ khi liên tục vào vai trong phim Đất và Người, Giọt lệ Hạ Long, Đêm ấy có người ra đi, Những ngọn nến trong đêm, Khi đàn chim trở về, Bí mật tam giác vàng... Có lẽ anh sở hữu một khuôn mặt hiếm hoi của làng nghệ thuật khi được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" vào vai phản diện. Sự xuất hiện của Nghệ sĩ Ưu tú Hồ Phong như một làn gió mới cho màn ảnh Việt khi nhập vai kẻ ác. Khán giả càng căm ghét anh bao nhiêu thì vai diễn của anh càng thành công bấy nhiêu.

Trung tá công an Hoàng Công

Hoàng Công là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt trong những bộ phim giờ vàng trên sóng quốc gia. Anh từng góp mặt trong nhiều tác phẩm được yêu thích như Cuộc chiến không giới tuyến, Phố trong làng, Độc đạo, Hương vị tình thân, Không thời gian, Tình yêu và tham vọng, Đấu trí... và mới đây là vai diễn trong bộ phim Có anh nơi ấy bình yên. Dù không phải nhân vật chính, anh luôn để lại dấu ấn đậm nét bởi lối diễn xuất chững chạc, có chiều sâu, góp phần làm trọn vẹn mạch phim.

Không chỉ là diễn viên, Hoàng Công còn là một sĩ quan công an thực thụ. Hiện tại, anh là Trưởng phòng Tổng hợp của Nhà hát Kịch Công an Nhân dân, mang quân hàm Trung tá và đã có 24 năm công tác trong ngành. Sự nghiệp diễn xuất và con đường nghiệp vụ của Hoàng Công có nhiều điểm giao thoa đặc biệt. Trong phim Có anh nơi ấy bình yên, anh không chỉ đảm nhận vai Trung tá Mão mà còn hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn cho đoàn phim, giúp tác phẩm thêm phần chân thực và gần gũi.

Trung tá, diễn viên Hoàng Công thường xuyên được các đạo diễn tin tưởng giao cho những vai lãnh đạo công an. Ảnh: NSX

Nhiều năm qua, Hoàng Công thường xuyên được các đạo diễn tin tưởng giao cho những vai lãnh đạo công an cấp cao – những hình tượng đòi hỏi bản lĩnh, kinh nghiệm sống và sự tinh tế trong diễn xuất. Điều này không chỉ phản ánh thế mạnh cá nhân mà còn là minh chứng cho sự uy tín và khả năng hóa thân linh hoạt của anh.

Sinh năm 1978, Hoàng Công từng là gương mặt nổi bật của truyền hình Việt trong những năm đầu thập niên 2000 với loạt phim như Dưới tán rừng lặng lẽ, Chuyện học đường, Sóng ngầm, Ngày hè sôi động, Ước nguyện hoàng hôn, Vòng xoáy... Tuy nhiên, có một giai đoạn anh ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Anh từng chia sẻ rằng cũng có chút tiếc nuối khi từ chối nhiều lời mời đóng phim, nhưng đời không cho ai tất cả. Với anh, được sống với nghề, được hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau đã là một sự may mắn lớn lao.

Với Hoàng Công, mỗi vai diễn – dù lớn hay nhỏ – đều có giá trị riêng. Bởi vậy, dù chỉ xuất hiện vài giây, anh vẫn cố gắng sống hết mình trong từng khoảnh khắc, hóa thân trọn vẹn vào nhân vật.



Với phong thái điềm đạm, tận tâm trong nghề và cuộc sống, Hoàng Công là một trong những gương mặt đặc biệt của màn ảnh Việt – vừa là nghệ sĩ, vừa là người lính – luôn lặng lẽ cống hiến cho cả nghệ thuật và ngành công an.

