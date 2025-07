Ngoại trưởng Mỹ chính thức tuyên bố chấm dứt hoạt động của USAID

Ngoại trưởng Rubio đã tuyên bố chấm dứt các chương trình của USAID. Ảnh: GI.





Từ lâu là phương tiện chính để tài trợ cho các dự án chính trị và phát triển ở nước ngoài, USAID đã "giảm sút" nghĩa vụ của mình trong việc thúc đẩy lợi ích của Mỹ - ông Rubio cho biết trong một tuyên bố vào thứ Ba.

Với hơn 715 tỷ USD chi tiêu đã điều chỉnh theo lạm phát trong nhiều thập kỷ, cơ quan này đã thúc đẩy "các lý tưởng và nhóm chống Mỹ", bao gồm DEI, kiểm duyệt và các hoạt động thay đổi chế độ, đồng thời thúc đẩy một "tổ hợp công nghiệp phi chính phủ" - ông nói thêm.

"Thời đại kém hiệu quả do chính phủ chấp thuận này đã chính thức kết thúc... Kể từ ngày 1 /7, USAID sẽ chính thức ngừng thực hiện viện trợ nước ngoài" - ông Rubio tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng Bộ Ngoại giao đã chính thức tiếp quản các chức năng của cơ quan này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi động quá trình giải thể USAID ngay sau khi trở lại văn phòng vào tháng 1, sau khi cáo buộc tổ chức này do "những kẻ điên cuồng cực đoan" điều hành và tạo điều kiện cho tham nhũng "ở mức độ hiếm thấy trước đây". Phe bảo thủ thường chỉ trích USAID là thúc đẩy các mục tiêu tự do -

Trong sáng kiến ​​cắt giảm lãng phí liên bang của ông Trump, hàng nghìn nhân viên USAID đã bị sa thải hoặc cho nghỉ phép, và hàng tỷ hợp đồng viện trợ đã bị đóng băng hoặc hủy bỏ hoàn toàn. Nỗ lực này do Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) lãnh đạo, một cơ quan mới có nhiệm vụ cắt giảm chi phí hành chính trong các chương trình liên bang.

Hậu quả của việc đóng cửa USAID đã khiến các chuyên gia y tế và những người ủng hộ phát triển lo ngại.

Ngoài việc tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài, USAID còn đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Những người chỉ trích cảnh báo rằng việc giải thể tổ chức này có thể gây ra những tác động lâu dài đến sức khỏe và sự phát triển toàn cầu.

Theo một nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai trên tạp chí The Lancet, việc cắt giảm tài trợ có thể dẫn đến hơn 14 triệu ca tử vong có thể phòng ngừa được vào năm 2030 do các bệnh như HIV/AIDS và sốt rét. Các tác giả lưu ý rằng từ năm 2001 đến năm 2021, các chương trình do USAID hỗ trợ ước tính đã cứu được hơn 91 triệu sinh mạng ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.