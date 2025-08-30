Ngoại trưởng Mỹ ra tuyên bố quan trọng về USAID

Ông Rubio nói USAID chính thức bước vào giai đoạn đóng cửa. Ảnh: GI.

Mỹ đã bắt đầu tiến trình đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID). Một số chương trình của cơ quan này đã được chuyển sang quyền quản lý của Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ngày 29/8.

“Kể từ tháng 1, chúng tôi đã tiết kiệm cho người nộp thuế hàng chục tỷ USD. Và với một nhóm nhỏ các chương trình cốt lõi được chuyển sang Bộ Ngoại giao, USAID chính thức bước vào giai đoạn đóng cửa” - ông Rubio viết trên X.

Ông nói rõ rằng tiến trình đóng cửa cơ quan này do Russell Vought, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Bộ Ngoại giao Mỹ, phụ trách.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, USAID từ lâu đã "đi chệch hướng"

USAID là một cơ quan độc lập của chính phủ Mỹ được thành lập năm 1961, có nhiệm vụ cung cấp viện trợ kinh tế, nhân đạo và kỹ thuật trên toàn thế giới. Sứ mệnh cốt lõi của cơ quan này là thúc đẩy phát triển quốc tế, củng cố các thể chế dân chủ, hỗ trợ y tế, giáo dục và tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia đối tác.

Ukraine trở thành một trong những nước nhận viện trợ lớn nhất của USAID cuộc chiến bùng phát năm 2022. Kể từ đó, cơ quan này đã rót hàng tỷ USD để hỗ trợ cơ sở hạ tầng trọng yếu, chi trả phúc lợi xã hội, tài trợ giáo dục và y tế, cũng như các chương trình nhân đạo cho người dân phải di dời trong nước.

Trước đó, hôm 2/7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo Washington dừng toàn bộ các dự án của USAID. Ông giải thích rằng kết quả hoạt động của cơ quan này sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc là vô cùng hạn chế.

Ngay sau khi trở lại nắm quyền vào tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi động quá trình giải thể cơ quan này, vốn từ lâu đã là kênh tài trợ chính của Washington cho các dự án chính trị ở nước ngoài. Ông cáo buộc tổ chức này bị điều hành bởi "những kẻ điên cuồng cực đoan" và dung túng cho tham nhũng "ở mức độ chưa từng thấy trước đây". Tổ chức này thường bị phe bảo thủ chỉ trích là thúc đẩy các lý tưởng tự do

Kể từ đó, hàng ngàn nhân viên của USAID đã bị sa thải hoặc cho nghỉ việc tạm thời, trong khi hàng tỷ USD hợp đồng đã bị đóng băng hoặc hủy bỏ theo sáng kiến cắt giảm rác thải liên bang rộng lớn hơn của Trump. Chính quyền đang phải đối mặt với các vụ kiện từ những nhân viên bị sa thải và các tổ chức phi chính phủ phản đối việc đóng cửa chính phủ.

Các hoạt động của USAID từ lâu đã vấp phải sự chỉ trích từ một số nhà lãnh đạo nước ngoài. Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã lên tiếng lo ngại về những gì ông mô tả là "sự can thiệp thô bạo" tiềm ẩn vào chính trị nước mình. Thủ tướng Hungary Viktor Orban kêu gọi loại bỏ "những mạng lưới nước ngoài" can thiệp vào chính trị trong nước.

Tuần này, cựu giám đốc USAID, Samantha Power, đã thừa nhận trong một cuộc gọi với những kẻ chuyên gây rối người Nga rằng cơ quan này đã đầu tư hàng chục triệu USD vào Moldova để ủng hộ Tổng thống thân EU Maia Sandu. Bà nói rằng số tiền này được rút từ quỹ của USAID tại Ukraine, trong đó có một phần được dành riêng cho Moldova.