Nhà vườn có bố cục chữ H bao bọc khoảng sân, ngoại thất đơn giản nhưng giàu chiều sâu

Ngôi nhà vườn được bố trí theo hình chữ H, bao quanh một khoảng sân xanh, biến nơi này thành tâm điểm của đời sống sinh hoạt. Sân trong không chỉ là không gian thư giãn, mà còn giúp mọi khu vực trong nhà đều có tầm nhìn và nguồn sáng tự nhiên. Điều này tạo cảm giác thông thoáng, dễ chịu và gắn kết con người với cây xanh ở bất kỳ góc nào.

Toàn cảnh mặt tiền ngôi nhà vườn với thiết kế tối giản, đường nét vuông vắn và khoảng sân rộng thoáng, nổi bật trên nền xanh của vườn cây. Ảnh: 24/7 Home

Góc chụp từ trên cao cho thấy rõ bố cục chữ H bao quanh sân trong, cùng gara ô tô và lối đi uốn cong dẫn vào nhà. Ảnh: 24/7 Home

Lối vào chính với mái che rộng và mảng tường ốp kẻ dọc tạo điểm nhấn tinh tế, cây xanh được bố trí hài hòa trước hiên. Ảnh: 24/7 Home

Mặt sau của ngôi nhà với tường bông gió vừa tạo sự riêng tư vừa đảm bảo thông gió, ánh sáng tỏa ra ấm áp khi lên đèn. Ảnh: 24/7 Home

Mặt tiền sử dụng gạch bông gió và mảng tường trắng phẳng, kết hợp đường kẻ dọc tinh tế, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa đảm bảo sự riêng tư. Hệ thống bông gió cho phép luồng không khí lưu thông tự nhiên, giữ cho không gian luôn mát mẻ. Lối vào bắt đầu từ gara ô tô, dẫn thẳng tới hiên chính với tông màu trắng tinh khôi và cây xanh điểm xuyết, tạo cảm giác chào đón ngay từ bước chân đầu tiên.

Ngôi nhà khi hoàng hôn buông, ánh sáng nội thất hắt ra qua mảng kính lớn, tạo khung cảnh ấm cúng và hiện đại. Ảnh: 24/7 Home

Hiên nhà rộng với bậc tam cấp dẫn lên cửa chính, được bao quanh bởi cây cảnh và tiểu cảnh đá sỏi nhẹ nhàng. Ảnh: 24/7 Home

Không gian mở - ánh sáng và thiên nhiên là một phần của nội thất

Bên trong, phòng khách, khu bếp và bàn ăn được bố trí liên hoàn, giúp dòng chảy sinh hoạt diễn ra mượt mà. Các bức tường kính lớn trải dọc theo chiều dài ngôi nhà đưa ánh sáng tự nhiên tràn vào và “đóng khung” khung cảnh cây cối bên ngoài như những bức tranh sống động.

Phòng khách sử dụng tông màu trắng - xám, điểm nhấn là bộ sofa thấp và bàn trà dáng mềm mại. Thiết kế nội thất rời cho phép gia chủ linh hoạt thay đổi bố cục. Trong khi đó, bếp và khu pantry lại chọn phong cách tương phản mạnh mẽ với tủ bếp đen - trắng kết hợp đảo bếp ốp đá đen vân trắng, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn hài hòa với tổng thể.

Phòng khách tràn ngập ánh sáng tự nhiên từ hệ cửa kính lớn, kết nối trực tiếp với khoảng sân cây xanh. Ảnh: 24/7 Home

Góc nhìn khác của phòng khách, mở ra tầm nhìn hướng về sân trong với cây xanh làm điểm nhấn trung tâm. Ảnh: 24/7 Home

Không gian bếp dài, hiện đại, thiết kế mở với đảo bếp lớn và nhiều cửa kính, giúp đón sáng tối đa. Ảnh: 24/7 Home

Khu bếp nhìn từ trong ra ngoài, tủ bếp âm tường tông đen - trắng kết hợp đảo bếp ốp đá sang trọng và bàn ăn nối liền. Ảnh: 24/7 Home

Khu bếp dài hiện đại với tủ đen - trắng đối lập, đảo bếp ốp đá sẫm màu và tầm nhìn trực tiếp ra khoảng sân cây xanh. Ảnh: 24/7 Home

Góc bếp tông trắng chủ đạo, thiết kế gọn gàng với bếp từ, tủ âm tường và bàn ăn dài sát cửa kính lớn. Ảnh: 24/7 Home

Sân trong với cây lớn làm điểm nhấn, bao quanh là các mảng kính kết nối liền mạch các không gian sinh hoạt. Ảnh: 24/7 Home

Phòng khách mở thẳng ra sân trong, ngập ánh sáng tự nhiên, liền kề khu bếp - bàn ăn tạo không gian sinh hoạt chung thoáng đãng. Ảnh: 24/7 Home

Phòng khách tối giản với sofa trắng thấp, trần cao và mảng kính lớn hướng ra sân trước. Ảnh: 24/7 Home

Phòng ngủ chính tối giản nội thất, ưu tiên diện tích trống và ánh sáng tự nhiên. Cửa kính cỡ lớn mở ra mảng tường bông gió bên ngoài, vừa chắn nắng vừa tạo hiệu ứng ánh sáng thú vị. Phòng làm việc sử dụng chất liệu gỗ ấm áp, kết hợp cửa sổ ngang cao sát trần để đảm bảo sự riêng tư nhưng vẫn đón sáng.

Phòng ngủ chính tông trắng tinh khôi, giường thấp sát sàn, cửa kính lớn mở ra mảng tường bông gió. Ảnh: 24/7 Home

Phòng ngủ phụ ấm áp với ánh sáng tràn qua cửa kính lớn, kết hợp kệ treo tường tạo điểm nhấn hình khối. Ảnh: 24/7 Home

Góc bàn trang điểm nhỏ gọn đặt cạnh cửa kính lớn, kết hợp kệ âm tường trưng bày đồ lưu niệm, hướng nhìn ra mảng xanh bên ngoài. Ảnh: 24/7 Home

Bệ ngồi dài sát cửa kính với tầm nhìn thẳng ra sân trong và cây lớn, khung cảnh thoáng đãng và thư giãn. Ảnh: 24/7 Home

Phòng làm việc tông trắng - gỗ, tối giản nội thất, kết hợp cửa sổ ngang cao sát trần để đảm bảo ánh sáng và riêng tư. Ảnh: 24/7 Home

Từ bàn làm việc nhìn ra cửa sổ ô lớn có bệ ngồi, view hướng về mảng tường bông gió và cây xanh bên ngoài. Ảnh: 24/7 Home

Lối vào phòng riêng với hệ tủ kịch trần màu trắng, tay nắm đen nổi bật và sàn gỗ ấm áp. Ảnh: 24/7 Home

Phòng tắm sáng sủa với tông xám - trắng, thiết kế đôi bồn rửa dài, khu tắm kính và cây xanh trang trí. Ảnh: 24/7 Home