Đà Nẵng khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Sáng 19/8, tại phường Điện Bàn Bắc, UBND TP. Đà Nẵng khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
Ngôi nhà vườn được bố trí theo hình chữ H, bao quanh một khoảng sân xanh, biến nơi này thành tâm điểm của đời sống sinh hoạt. Sân trong không chỉ là không gian thư giãn, mà còn giúp mọi khu vực trong nhà đều có tầm nhìn và nguồn sáng tự nhiên. Điều này tạo cảm giác thông thoáng, dễ chịu và gắn kết con người với cây xanh ở bất kỳ góc nào.
Mặt tiền sử dụng gạch bông gió và mảng tường trắng phẳng, kết hợp đường kẻ dọc tinh tế, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa đảm bảo sự riêng tư. Hệ thống bông gió cho phép luồng không khí lưu thông tự nhiên, giữ cho không gian luôn mát mẻ. Lối vào bắt đầu từ gara ô tô, dẫn thẳng tới hiên chính với tông màu trắng tinh khôi và cây xanh điểm xuyết, tạo cảm giác chào đón ngay từ bước chân đầu tiên.
Bên trong, phòng khách, khu bếp và bàn ăn được bố trí liên hoàn, giúp dòng chảy sinh hoạt diễn ra mượt mà. Các bức tường kính lớn trải dọc theo chiều dài ngôi nhà đưa ánh sáng tự nhiên tràn vào và “đóng khung” khung cảnh cây cối bên ngoài như những bức tranh sống động.
Phòng khách sử dụng tông màu trắng - xám, điểm nhấn là bộ sofa thấp và bàn trà dáng mềm mại. Thiết kế nội thất rời cho phép gia chủ linh hoạt thay đổi bố cục. Trong khi đó, bếp và khu pantry lại chọn phong cách tương phản mạnh mẽ với tủ bếp đen - trắng kết hợp đảo bếp ốp đá đen vân trắng, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn hài hòa với tổng thể.
Phòng ngủ chính tối giản nội thất, ưu tiên diện tích trống và ánh sáng tự nhiên. Cửa kính cỡ lớn mở ra mảng tường bông gió bên ngoài, vừa chắn nắng vừa tạo hiệu ứng ánh sáng thú vị. Phòng làm việc sử dụng chất liệu gỗ ấm áp, kết hợp cửa sổ ngang cao sát trần để đảm bảo sự riêng tư nhưng vẫn đón sáng.
Xã Cam Lâm (Khánh Hòa) vừa thông báo thu hồi đất để triển khai hai khu đô thị của Vinhomes trên địa bàn. Đây được xem là một trong những dự án đô thị lớn nhất miền Trung hiện nay.