Ngôi nhà vườn có khoản sân xanh chữ H độc đáo, tối giản nhưng tràn đầy hơi thở thiên nhiên

Thứ ba, ngày 19/08/2025 10:56 GMT+7
Nhà vườn chữ H với khoảng sân xanh trung tâm không chỉ thoáng mát mà còn ẩn chứa nhiều bất ngờ trong cách bố trí ánh sáng, không gian và sự kết nối với thiên nhiên.
Nhà vườn có bố cục chữ H bao bọc khoảng sân, ngoại thất đơn giản nhưng giàu chiều sâu

Ngôi nhà vườn được bố trí theo hình chữ H, bao quanh một khoảng sân xanh, biến nơi này thành tâm điểm của đời sống sinh hoạt. Sân trong không chỉ là không gian thư giãn, mà còn giúp mọi khu vực trong nhà đều có tầm nhìn và nguồn sáng tự nhiên. Điều này tạo cảm giác thông thoáng, dễ chịu và gắn kết con người với cây xanh ở bất kỳ góc nào.

Toàn cảnh mặt tiền ngôi nhà vườn với thiết kế tối giản, đường nét vuông vắn và khoảng sân rộng thoáng, nổi bật trên nền xanh của vườn cây. Ảnh: 24/7 Home
Góc chụp từ trên cao cho thấy rõ bố cục chữ H bao quanh sân trong, cùng gara ô tô và lối đi uốn cong dẫn vào nhà. Ảnh: 24/7 Home
Lối vào chính với mái che rộng và mảng tường ốp kẻ dọc tạo điểm nhấn tinh tế, cây xanh được bố trí hài hòa trước hiên. Ảnh: 24/7 Home
Mặt sau của ngôi nhà với tường bông gió vừa tạo sự riêng tư vừa đảm bảo thông gió, ánh sáng tỏa ra ấm áp khi lên đèn. Ảnh: 24/7 Home

Mặt tiền sử dụng gạch bông gió và mảng tường trắng phẳng, kết hợp đường kẻ dọc tinh tế, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa đảm bảo sự riêng tư. Hệ thống bông gió cho phép luồng không khí lưu thông tự nhiên, giữ cho không gian luôn mát mẻ. Lối vào bắt đầu từ gara ô tô, dẫn thẳng tới hiên chính với tông màu trắng tinh khôi và cây xanh điểm xuyết, tạo cảm giác chào đón ngay từ bước chân đầu tiên.

Ngôi nhà khi hoàng hôn buông, ánh sáng nội thất hắt ra qua mảng kính lớn, tạo khung cảnh ấm cúng và hiện đại. Ảnh: 24/7 Home
Hiên nhà rộng với bậc tam cấp dẫn lên cửa chính, được bao quanh bởi cây cảnh và tiểu cảnh đá sỏi nhẹ nhàng. Ảnh: 24/7 Home

Không gian mở - ánh sáng và thiên nhiên là một phần của nội thất

Bên trong, phòng khách, khu bếp và bàn ăn được bố trí liên hoàn, giúp dòng chảy sinh hoạt diễn ra mượt mà. Các bức tường kính lớn trải dọc theo chiều dài ngôi nhà đưa ánh sáng tự nhiên tràn vào và “đóng khung” khung cảnh cây cối bên ngoài như những bức tranh sống động.

Phòng khách sử dụng tông màu trắng - xám, điểm nhấn là bộ sofa thấp và bàn trà dáng mềm mại. Thiết kế nội thất rời cho phép gia chủ linh hoạt thay đổi bố cục. Trong khi đó, bếp và khu pantry lại chọn phong cách tương phản mạnh mẽ với tủ bếp đen - trắng kết hợp đảo bếp ốp đá đen vân trắng, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn hài hòa với tổng thể.

Phòng khách tràn ngập ánh sáng tự nhiên từ hệ cửa kính lớn, kết nối trực tiếp với khoảng sân cây xanh. Ảnh: 24/7 Home
Góc nhìn khác của phòng khách, mở ra tầm nhìn hướng về sân trong với cây xanh làm điểm nhấn trung tâm. Ảnh: 24/7 Home
Không gian bếp dài, hiện đại, thiết kế mở với đảo bếp lớn và nhiều cửa kính, giúp đón sáng tối đa. Ảnh: 24/7 Home
Khu bếp nhìn từ trong ra ngoài, tủ bếp âm tường tông đen - trắng kết hợp đảo bếp ốp đá sang trọng và bàn ăn nối liền. Ảnh: 24/7 Home
Khu bếp dài hiện đại với tủ đen - trắng đối lập, đảo bếp ốp đá sẫm màu và tầm nhìn trực tiếp ra khoảng sân cây xanh. Ảnh: 24/7 Home
Góc bếp tông trắng chủ đạo, thiết kế gọn gàng với bếp từ, tủ âm tường và bàn ăn dài sát cửa kính lớn. Ảnh: 24/7 Home
Sân trong với cây lớn làm điểm nhấn, bao quanh là các mảng kính kết nối liền mạch các không gian sinh hoạt. Ảnh: 24/7 Home
Phòng khách mở thẳng ra sân trong, ngập ánh sáng tự nhiên, liền kề khu bếp - bàn ăn tạo không gian sinh hoạt chung thoáng đãng. Ảnh: 24/7 Home
Phòng khách tối giản với sofa trắng thấp, trần cao và mảng kính lớn hướng ra sân trước. Ảnh: 24/7 Home

Phòng ngủ chính tối giản nội thất, ưu tiên diện tích trống và ánh sáng tự nhiên. Cửa kính cỡ lớn mở ra mảng tường bông gió bên ngoài, vừa chắn nắng vừa tạo hiệu ứng ánh sáng thú vị. Phòng làm việc sử dụng chất liệu gỗ ấm áp, kết hợp cửa sổ ngang cao sát trần để đảm bảo sự riêng tư nhưng vẫn đón sáng.

Phòng ngủ chính tông trắng tinh khôi, giường thấp sát sàn, cửa kính lớn mở ra mảng tường bông gió. Ảnh: 24/7 Home
Phòng ngủ phụ ấm áp với ánh sáng tràn qua cửa kính lớn, kết hợp kệ treo tường tạo điểm nhấn hình khối. Ảnh: 24/7 Home
Góc bàn trang điểm nhỏ gọn đặt cạnh cửa kính lớn, kết hợp kệ âm tường trưng bày đồ lưu niệm, hướng nhìn ra mảng xanh bên ngoài. Ảnh: 24/7 Home
Bệ ngồi dài sát cửa kính với tầm nhìn thẳng ra sân trong và cây lớn, khung cảnh thoáng đãng và thư giãn. Ảnh: 24/7 Home
Phòng làm việc tông trắng - gỗ, tối giản nội thất, kết hợp cửa sổ ngang cao sát trần để đảm bảo ánh sáng và riêng tư. Ảnh: 24/7 Home
Từ bàn làm việc nhìn ra cửa sổ ô lớn có bệ ngồi, view hướng về mảng tường bông gió và cây xanh bên ngoài. Ảnh: 24/7 Home
Lối vào phòng riêng với hệ tủ kịch trần màu trắng, tay nắm đen nổi bật và sàn gỗ ấm áp. Ảnh: 24/7 Home
Phòng tắm sáng sủa với tông xám - trắng, thiết kế đôi bồn rửa dài, khu tắm kính và cây xanh trang trí. Ảnh: 24/7 Home
Phòng tắm sang trọng với bồn tắm đặt cạnh ô cửa lớn nhìn ra vườn cây, mang lại cảm giác gần gũi thiên nhiên. Ảnh: 24/7 Home

Khánh Hòa thu hồi gần 9.400 ha đất, “dọn đường” cho siêu đô thị 11 tỷ USD của Vinhomes

Xã Cam Lâm (Khánh Hòa) vừa thông báo thu hồi đất để triển khai hai khu đô thị của Vinhomes trên địa bàn. Đây được xem là một trong những dự án đô thị lớn nhất miền Trung hiện nay.

Bộ Công Thương áp thuế chống bán phá giá thép mạ Trung Quốc tới 37,13%

Nhà đất
Bộ Công Thương áp thuế chống bán phá giá thép mạ Trung Quốc tới 37,13%

Cổ phiếu CII 'phi nước đại', tài sản của tỷ phú kín tiếng Lê Vũ Hoàng lên như diều gặp gió

Nhà đất
Cổ phiếu CII 'phi nước đại', tài sản của tỷ phú kín tiếng Lê Vũ Hoàng lên như diều gặp gió

Lợi nhuận bất động sản quý 2 'lội ngược dòng': Vinhomes dẫn đầu nhưng chưa phải ấn tượng

Nhà đất
Lợi nhuận bất động sản quý 2 'lội ngược dòng': Vinhomes dẫn đầu nhưng chưa phải ấn tượng

Bất động sản nghỉ dưỡng 'bừng tỉnh' sau chính sách miễn thị thực

Nhà đất
Bất động sản nghỉ dưỡng 'bừng tỉnh' sau chính sách miễn thị thực

Đà Nẵng khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Nhà đất

Đà Nẵng khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Nhà đất

Sáng 19/8, tại phường Điện Bàn Bắc, UBND TP. Đà Nẵng khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Hà Nội triển khai hơn 1.000 nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân dịp đại lễ 2/9
Tin tức

Hà Nội triển khai hơn 1.000 nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân dịp đại lễ 2/9

Tin tức

Nhằm đảm bảo vệ sinh, mỹ quan và tiện ích cho hàng vạn người tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, TP Hà Nội đã triển khai hơn 1.000 nhà vệ sinh công cộng, kết hợp giữa nhà vệ sinh lưu động và cố định, được bố trí tại các điểm trung tâm, Quảng trường Ba Đình và tuyến đường diễu binh.

Dân nộp 3 con chim công xanh, 1 con rùa hộp trán vàng miền Bắc, ngành chức năng Hà Tĩnh tiếp nhận, chăm sóc
Nhà nông

Dân nộp 3 con chim công xanh, 1 con rùa hộp trán vàng miền Bắc, ngành chức năng Hà Tĩnh tiếp nhận, chăm sóc

Nhà nông

Chiều 18/8, Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) tiếp nhận ba con chim công xanh và một con rùa hộp trán vàng miền Bắc từ người dân xã Sơn Tây. Đây là việc làm ý nghĩa nhằm bảo tồn các loài động vật quý hoang dã quý hiếm có tên trong sách Đỏ thuộc nhóm IB, hoặc động vật rừng thuộc nhóm IIB Các nhóm này được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm săn bắt và khai thác.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài chính thức khởi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027
Chuyển động Sài Gòn

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài chính thức khởi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027

Chuyển động Sài Gòn

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có tổng mức đầu tư 19.617 tỷ đồng vừa chính thức khởi công sáng nay, 19/8. Tuyến đường dài 51 km này được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc trên quốc lộ 22 và thúc đẩy kinh tế vùng Đông Nam Bộ.

Quan Vũ trúng tên do Bàng Đức hay ai bắn dẫn đến tích cạo xương trị thương?
Đông Tây - Kim Cổ

Quan Vũ trúng tên do Bàng Đức hay ai bắn dẫn đến tích cạo xương trị thương?

Đông Tây - Kim Cổ

Theo nhiều nguồn, việc Quan Vũ từng trúng tên là có thật, nhưng không phải do bị Bàng Đức bắn như trong phim Tam Quốc diễn nghĩa 2010.

TP.HCM hợp nhất các hiệp hội xây dựng, bất động sản, kiến trúc sư, tiếp tục tinh gọn bộ máy
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM hợp nhất các hiệp hội xây dựng, bất động sản, kiến trúc sư, tiếp tục tinh gọn bộ máy

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị tổng hợp ý kiến, đề xuất của các hiệp hội, để UBND TP ban hành các quyết định phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp.

Khát vọng hùng cường nhìn từ mùa thu 1945
Tin tức

Khát vọng hùng cường nhìn từ mùa thu 1945

Tin tức

Mùa thu 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời khơi lại ước vọng ngàn đời của người Việt, được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc. Từ đây, Hồ Chủ tịch mong muốn xây dựng đất nước hùng cường “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Đưa vợ đi phá thai, chồng bàng hoàng khi biết vợ ngoại tình với hàng xóm
Xã hội

Đưa vợ đi phá thai, chồng bàng hoàng khi biết vợ ngoại tình với hàng xóm

Xã hội

Một người đàn ông ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã dùng dao tấn công hàng xóm sau khi phát hiện đứa con mà vợ mình mang thai thực chất là con của người này.

Nông dân vùng cao Thái Nguyên thoát nghèo, khá giả nhờ làm nông nghiệp tuần hoàn
Giảm nghèo nông thôn

Nông dân vùng cao Thái Nguyên thoát nghèo, khá giả nhờ làm nông nghiệp tuần hoàn

Giảm nghèo nông thôn

Trong bối cảnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, mô hình nông nghiệp tuần hoàn đang ngày càng được chú trọng và triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại các thôn, bản vùng cao, vùng khó khăn của tỉnh Thái Nguyên, phong trào này đã và đang mở ra hướng đi mới cho bà con nông dân, giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập và quan trọng hơn, hướng đến thoát nghèo bền vững.

Vingroup có 6 dự án lớn trong 250 công trình chào mừng Quốc khánh
Nhà đất

Vingroup có 6 dự án lớn trong 250 công trình chào mừng Quốc khánh

Nhà đất

Sáng 19/8, 250 công trình trị giá 1,28 triệu tỷ đồng đồng loạt khởi công, khánh thành trên cả nước, trong đó Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được hé lộ như “siêu biểu tượng” mới của Hà Nội.

Sun Yingsha: Báu vật của bóng bàn Trung Quốc và câu chuyện về những thất bại
Thể thao

Sun Yingsha: Báu vật của bóng bàn Trung Quốc và câu chuyện về những thất bại

Thể thao

Đối với đa phần người hâm mộ Trung Quốc, tay vợt bóng bàn số một thế giới Sun Yingsha giống như một báu vật chứ không đơn thuần là nhân vật thể thao.

Ông Zelensky tuyên bố táo bạo về các đảm bảo an ninh của Ukraine từ Mỹ
Thế giới

Ông Zelensky tuyên bố táo bạo về các đảm bảo an ninh của Ukraine từ Mỹ

Thế giới

Sau cuộc họp tại Nhà Trắng, Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết các đảm bảo an ninh cho Ukraine có thể được đưa ra trên giấy tờ trong vòng 7-10 ngày tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thường trực Ban Bí thư dự Lễ bàn giao Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước
Tin tức

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thường trực Ban Bí thư dự Lễ bàn giao Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước

Tin tức

Sáng 19/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các lãnh đạo dự Lễ bàn giao Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước.

Đây chính là 2 cây cầu hoành tráng, kết nối TPHCM với dãy đất phía Đông, đưa ĐBSCL cất cánh
Nhà nông

Đây chính là 2 cây cầu hoành tráng, kết nối TPHCM với dãy đất phía Đông, đưa ĐBSCL cất cánh

Nhà nông

Cầu Rạch Miễu 2, cầu Đại Ngãi 2 là biểu tượng rõ nét cho sự chuyển mình của ĐBSCL trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông, kết nối thông suốt với TPHCM. Đây là những công trình góp phần xóa “vùng trũng” hạ tầng giao thông, nối dài ước mơ và niềm tin vào một vùng đồng bằng châu thổ Cửu Long không ngừng vươn mình phát triển bền vững cùng cả nước.

Cập nhật: Đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1,28 triệu tỷ đồng
Kinh tế

Cập nhật: Đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1,28 triệu tỷ đồng
21

Kinh tế

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), sáng nay (19/8), 250 dự án trên khắp cả nước được đồng loạt khởi công, khánh thành với tổng vốn đầu tư hơn 1,28 triệu tỷ đồng.

Bộ Tài chính đề xuất đơn giản hóa quản lý tài chính đầu tư công, tránh mất 'thời cơ vàng'
Kinh tế

Bộ Tài chính đề xuất đơn giản hóa quản lý tài chính đầu tư công, tránh mất "thời cơ vàng"

Kinh tế

Nguyên nhân quản lý tài chính đầu tư công chậm đến từ việc cập nhật và báo cáo phải thực hiện thủ công, dẫn tới kéo dài thời gian tham mưu.

Hà Nội: Lý do có tới 40% người thất nghiệp học nghề rồi bỏ dở
Xã hội

Hà Nội: Lý do có tới 40% người thất nghiệp học nghề rồi bỏ dở
20

Xã hội

Tỷ lệ lao động thất nghiệp đăng ký học nghề tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tăng lên 23% so với cùng kỳ năm trước. Con số tuy chưa cao nhưng đây là tín hiệu tích cực cho thấy những nỗ lực trong việc hoàn thiện chính sách, thúc đẩy lao động học nghề.

Chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất: Những tiêu chí, điều kiện bắt buộc
Bạn đọc

Chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất: Những tiêu chí, điều kiện bắt buộc

Bạn đọc

Muốn chuyển đất rừng sản xuất sang mục đích khác, người dân trước hết phải có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Đây là một trong nhiều điều kiện quan trọng được Luật Đất đai 2024 quy định nhằm quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất.

Chỉ định ông Huỳnh Ngọc Bá giữ chức Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng
Tin tức

Chỉ định ông Huỳnh Ngọc Bá giữ chức Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng

Tin tức

Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng đã có Nghị quyết chỉ định ông Huỳnh Ngọc Bá - Phó Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phú, giữ chức Chủ tịch UBND phường Quảng Phú nhiệm kỳ 2021 - 2026 và có hiệu lực từ ngày 18/8/2025.

Thị trường tài sản số hôm nay 19/8: Bitcoin, ETH, XRP, SOL giảm đồng loạt, điều gì đang xảy ra?
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 19/8: Bitcoin, ETH, XRP, SOL giảm đồng loạt, điều gì đang xảy ra?

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 19/8 chứng kiến màu đỏ với hàng trăm triệu USD bị thanh lý, khi kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất yếu hơn.

Một quốc gia EU đe doạ cắt nguồn cung cấp điện cho Ukraine
Thế giới

Một quốc gia EU đe doạ cắt nguồn cung cấp điện cho Ukraine

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Peter Szijjarto cho biết Hungary có thể cắt nguồn cung cấp điện cho Ukraine để đáp trả vụ tấn công gần đây vào đường ống dẫn dầu của Nga tới quốc gia EU này.

Truy bắt nhanh đối tượng đánh đập, hiếp dâm bé gái ở An Giang
Pháp luật

Truy bắt nhanh đối tượng đánh đập, hiếp dâm bé gái ở An Giang

Pháp luật

Sáng 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Thạch Thanh Tuấn (SN 2000, thường trú huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng (cũ); chỗ ở hiện tại: ấp Hưng Thạnh, xã Phú Tân, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Cố ý gây thương tích”.

Người dân nông thôn có thể trải nghiệm mua sắm hiện đại như ở thành phố không?
Nhà nông

Người dân nông thôn có thể trải nghiệm mua sắm hiện đại như ở thành phố không?

Nhà nông

Với hiệu quả kinh doanh cải thiện rõ rệt và tiềm năng tăng trưởng dài hạn, WinCommerce tiếp tục từng bước hiện đại hóa bán lẻ Việt Nam, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng hai con số và tăng tốc mở rộng quy mô trong 7 tháng đầu năm nay.

Cuối tháng 8, 3 con giáp có công việc tiến triển ổn định, gặt hái thành quả mỹ mãn
Gia đình

Cuối tháng 8, 3 con giáp có công việc tiến triển ổn định, gặt hái thành quả mỹ mãn
4

Gia đình

Cuối tháng 8, vận trình của 3 con giáp nổi bật với sự ổn định và tiến triển vượt bậc trong công việc, mở ra cơ hội thăng tiến, tăng thu nhập.

Hơn 4.000 người vô gia cư, đang cai nghiện ở TP.HCM được cấp căn cước công dân
Chuyển động Sài Gòn

Hơn 4.000 người vô gia cư, đang cai nghiện ở TP.HCM được cấp căn cước công dân

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM vừa cấp căn cước công dân và mã số định danh cho hơn 4.000 người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ, người đang cai nghiện. Đây là kết quả của kế hoạch phối hợp liên ngành triển khai từ tháng 4/2023 đến nay.

Xe khách chở 46 người lật nghiêng tại Đắk Lắk, nhiều hành khách bị thương
Tin tức

Xe khách chở 46 người lật nghiêng tại Đắk Lắk, nhiều hành khách bị thương
9

Tin tức

Một vụ lật xe khách chở 46 người xảy ra rạng sáng 19/8 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Krông Búk (Đắk Lắk), làm nhiều hành khách bị thương.

Tin sáng (19/8): 6 ngôi sao U23 Việt Nam tỏa sáng ở vòng 1 V.League 2025/2026, gồm những ai?
Thể thao

Tin sáng (19/8): 6 ngôi sao U23 Việt Nam tỏa sáng ở vòng 1 V.League 2025/2026, gồm những ai?

Thể thao

6 ngôi sao U23 Việt Nam tỏa sáng ở vòng 1 V.League 2025/2026, gồm những ai?; Chelsea muốn đẩy đi 9 cầu thủ; Jadon Sancho không muốn đến AS Roma; Napoli quyết tâm chiêu mộ Rasmus Hojlund; Cristiano Ronaldo bị tố kiêu ngạo.

Trồng sầu riêng kiểu mới Lâm Đồng, ban đầu chỉ làm 'nho nhỏ', thấy hay, dân bất ngờ làm tới 300ha
Nhà nông

Trồng sầu riêng kiểu mới Lâm Đồng, ban đầu chỉ làm "nho nhỏ", thấy hay, dân bất ngờ làm tới 300ha

Nhà nông

Mô hình thâm canh sầu riêng kiểu mẫu, chất lượng cao, quy mô lớn ở tỉnh Lâm Đồng được xây dựng nhằm nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng.

Công an nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
Tin tức

Công an nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, lực lượng Công an nhân dân đã làm tốt công tác tham mưu, dự báo về chính sách đối nội, đối ngoại, tích cực tham mưu với Đảng, Quốc hội, Chính phủ để giữ vững thế chủ động chiến lược...

Những nghệ sĩ tên tuổi nào được chọn tham gia diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình dịp A80?
Văn hóa - Giải trí

Những nghệ sĩ tên tuổi nào được chọn tham gia diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình dịp A80?

Văn hóa - Giải trí

Có khoảng 160 nghệ sĩ, diễn viên được chọn tham gia diễu binh, diễu hành đại diện Khối 54 dân tộc Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình dịp A80.

1

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

2

Loại thịt bổ dưỡng hơn thịt lợn, ngon hơn thịt gà, giúp trẻ cao lớn, khỏe mạnh, xào tỏi thơm phức

Loại thịt bổ dưỡng hơn thịt lợn, ngon hơn thịt gà, giúp trẻ cao lớn, khỏe mạnh, xào tỏi thơm phức

3

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

4

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới

5

Loài “cọp nước” sông Đà, đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ (mới), thực ra là con gì mà lắm người kỳ công tìm bắt?

Loài “cọp nước” sông Đà, đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ (mới), thực ra là con gì mà lắm người kỳ công tìm bắt?