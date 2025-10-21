Ngư dân miền Trung “chạy đua” tránh bão số 12, cảng cá Thọ Quang ken đặc tàu thuyền

Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh chậm tiến độ, Bộ Xây dựng yêu cầu nhà thầu tuân thủ những gì?
Bộ Xây dựng cho biết, sau gần 3 tháng khởi công tiến độ dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hàng chục khối đất, bùn và đá từ sườn đồi phía tây bất ngờ đổ ập xuống khu vực an táng tại nghĩa trang Hòa Sơn (phường Hoà Khánh, TP Đà Nẵng) sau đợt mưa lớn kéo dài khiến người dân lo ngại nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng.