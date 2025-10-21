Ngư dân miền Trung “chạy đua” tránh bão số 12, cảng cá Thọ Quang ken đặc tàu thuyền

Văn hóa - Giải trí

Hà Nội đang nóng hơn bao giờ hết khi khán giả sẵn sàng “cháy” hết mình cùng Alicia Keys - huyền thoại âm nhạc sở hữu 17 giải Grammy, giọng hát thiên thần Dimash và dàn nghệ sĩ cực chất: Văn Mai Hương, HIEUTHUHAI, Maydays tại đại nhạc hội Symphony of Stars. Không chỉ quy tụ những tên tuổi đình đám, 8Wonder Winter 2025 còn mang đến trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao ở mọi vị trí - từ Skybox sang trọng, VVIP cực chill, VIP view siêu đẹp đến GA Zone cuồng nhiệt. Mỗi tấm vé sẽ đưa khán giả bước vào thế giới âm nhạc đẳng cấp, nơi ánh sáng, giai điệu và cảm xúc hoà làm một.