Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Đông Tây - Kim Cổ
Chủ nhật, ngày 12/10/2025 12:32 GMT+7

Người chép Điều lệ Đảng trong nhà lao Phú Quốc là ai?

+ aA -
Phạm Thị Dần (Theo Báo Quân đội Nhân dân) Chủ nhật, ngày 12/10/2025 12:32 GMT+7
Gần 3 năm bị giam cầm ở hai nhà tù khét tiếng của Mỹ-ngụy với bao trận đòn tra tấn dã man, thương binh Phùng Văn Bốn đã dành trọn tấm lòng cho Đảng quang vinh bằng việc chép 5 cuốn Điều lệ Đảng ngay tại sào huyệt của địch.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Người chép Điều lệ Đảng trong nhà lao Phú Quốc: Từ nhà giáo trở thành Dũng sĩ diệt xe cơ giới

Ngày 27/3/2025, tại Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (Hà Nội), các cựu tù đang sinh sống trên mọi miền đất nước tề tựu, gặp mặt nhân kỷ niệm 52 năm Ngày chiến thắng trở về. Gặp chúng tôi, thương binh Phùng Văn Bốn vẫn rưng rưng khi kể về kỷ vật thiêng liêng của mình hiện đang được trưng bày tại đây, đó là cuốn Điều lệ Đảng mà ông đã chép tay trong nhà lao Phú Quốc. Tại Bảo tàng, cuốn Điều lệ Đảng chép tay được trưng bày ở vị trí trang trọng để ai đến tham quan cũng được chiêm ngưỡng, từ đó thêm khâm phục ý chí, niềm tin của các chiến sĩ cách mạng dành cho Đảng quang vinh!

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những trang giấy của cuốn Điều lệ Đảng-tài liệu để các chiến sĩ cộng sản nghiên cứu, học tập trong nhà tù của địch-đã ố màu. Nhớ lại ngày tận tay trao kỷ vật quý giá này cho ông Lâm Văn Bảng, Giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, ông Bốn không khỏi xúc động: “Đây là kỷ vật thiêng liêng nhất của đời tôi, tôi đã gìn giữ bao năm qua, định bụng sẽ mang theo khi về với Bác, với tổ tiên. Nhưng nghĩ lại, chính cuốn Điều lệ Đảng này đã trở thành bảo mệnh giúp anh em bạn tù chúng tôi sát cánh bên nhau giữ tròn khí tiết và niềm tin của người cộng sản, trung với Đảng, hiếu với dân, đồng cam cộng khổ đấu tranh với đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, chờ đến ngày phá bỏ xiềng gông trở về với đồng bào yêu quý. Nay, tôi trao tặng lại cho Bảo tàng truyền thống của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, để các thế hệ sau hiểu thêm về tấm lòng kiên trung của chúng tôi với Đảng quang vinh...”.

Ông Lâm Văn Bảng và ông Phùng Văn Bốn (bên trái) tại Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, tháng 3/2025. Ảnh: DẦN PHẠM

Sinh năm 1947, ở Hà Nội, đang làm giáo viên trường làng thì ngày 22/2/1968, Phùng Văn Bốn gác sách bút, tình nguyện đi bộ đội. Sau gần 2 tháng huấn luyện gấp, ngày 18/4/1968, anh vào Nam chiến đấu.

Ròng rã hơn 3 tháng hành quân, nếm trải bao trận sốt rét rừng, Phùng Văn Bốn vào đến Quảng Nam và được phân công về Đại đội 4, Tiểu đoàn 70, Tỉnh đội Quảng Nam. Đơn vị của Phùng Văn Bốn có nhiệm vụ mở đường để đơn vị phía sau đánh địch. Anh trở thành tay súng cừ khôi bắn cháy 4 xe tăng của Mỹ. Phùng Văn Bốn được cấp trên tặng thưởng danh hiệu Dũng sĩ diệt xe cơ giới. Ngày 9/9/1969, Phùng Văn Bốn được đặc cách kết nạp Đảng, lễ tuyên thệ tổ chức ngay cạnh xác chiếc xe tăng anh vừa bắn cháy.

Nhớ lại niềm vui quá lớn đến với mình năm xưa, thương binh Phùng Văn Bốn rưng rưng kể: “Đó là kỷ niệm suốt đời tôi không thể quên. Lúc tuyên thệ, tôi chỉ mặc... chiếc quần đùi. Trước đó, trong lúc quần nhau với địch, quần áo tôi đã rách tơi tả, mặt mũi lem luốc”.

Cuộc chiến không đơn độc

Ngày 23/7/1970, Đại đội của Phùng Văn Bốn gồm 32 người nhận lệnh từ cấp trên đi công tác đột xuất. Theo đội hình, Đại đội trưởng đi đầu đoàn quân, Phùng Văn Bốn khi đó là Đại đội phó đi cuối. Khi đến Bình Triều (Thăng Bình, Quảng Nam, nay là TP.Đà Nẵng) thì đơn vị bị địch phục kích. Anh Bốn cùng đồng đội vừa rút lui, vừa chống trả quyết liệt. Bị địch bắn gãy bàn chân phải và xương ống chân trái, mảnh đạn cứa vào cổ chân và bụng dưới bên phải, thêm vết thương nặng ở đùi bên trái, Phùng Văn Bốn cố lê lết và tránh được vào một bụi cây.

Đến ngày thứ ba, địch đi tuần, phát hiện thấy vết máu, chúng kêu gọi đầu hàng. Thấy người lính nằm im bất động, chúng gọi dân bắt cáng về đồn. Tại đây, có một nhà báo đến phỏng vấn nên địch không dám thủ tiêu “tù binh cộng sản”, mà đưa về Tổng Y viện Duy Tân (Đà Nẵng) chữa trị. Đây là cơ duyên để Phùng Văn Bốn gặp được “người tốt” (trong đầu anh phỏng đoán là người của ta), bởi ngay phút giây đầu anh đã được người đó nhắc nhủ rằng: “Hãy tin vào ngày chiến thắng...”.

Nằm viện gần một tháng, Phùng Văn Bốn được đưa về giam ở Phòng Nhì Đà Nẵng. Nhớ lời “người tốt” đã dặn, dù bị địch hỏi cung, đánh đập dã man nhưng anh một mực không khai báo. Nếm trải đủ các ngón đòn tra tấn, địch không khai thác được gì liền đưa Phùng Văn Bốn đi biệt giam một tháng. Khi đó, trên người anh chỉ có một chiếc quần đùi, còn chiếc áo, anh đã tặng lại chị em tù.

Viết tiếp bản hùng ca chiến thắng

Hết thời gian ở phòng Nhì, Phùng Văn Bốn bị địch đưa về giam ở nhà tù Đà Nẵng. Biết trước kia anh là thầy giáo, tên Trung tá tâm lý chiến của Mỹ đến gặp và gọi anh là “giáo sư”. Khi địch vặn hỏi về mục tiêu giáo dục của Việt Nam, anh khảng khái trả lời: Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”. Tên Trung tá Mỹ gật đầu thán phục và rút thuốc lá mời anh.

Lặng người hồi lâu khi nhớ về những năm tháng sống trong nhà lao của địch, ông Bốn kể: “Trong tù, tôi được tổ chức đảng phân công dạy học cho các chiến sĩ cùng bị giam cầm. Dù ở trong tù nhưng Đảng có tổ chức rất nghiêm. Chúng tôi học chính trị, triết học dưới mọi hình thức, nhưng vẫn che mắt được bọn cai ngục”.

Trong nhà tù Đà Nẵng khi đó có một Đảng bộ gồm 5 chi bộ. Theo yêu cầu của Đảng ủy, cần có một cuốn Điều lệ Đảng để sinh hoạt nên Đảng ủy quyết tâm phục dựng lại. Bước đầu, Đảng ủy giao cho các chi bộ xây dựng khung của Điều lệ Đảng, sau đó, các chi bộ nhận về tự sưu tầm, ai nhớ gì về Điều lệ Đảng thì viết, rồi trao đổi lẫn nhau để nghiên cứu, bổ sung. “Tai mắt của bọn cai ngục ở khắp nơi. Tìm giấy và bút rất khó. Cuối cùng, tất cả các loại giấy được huy động: Giấy khám bệnh, giấy gói cá, giấy thực đơn nhà bếp, mép của tờ Tin Sáng-tờ báo duy nhất địch cho anh em tù binh đọc-được nhặt nhạnh, giấu giếm, còn bút thì xin của anh nuôi, lấy cắp khi đi khám bệnh”, ông Bốn nhớ lại.

Hai trang của cuốn Điều lệ Đảng chép tay-hiện vật tại Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Ảnh: PHÚ XUYÊN

Gần một năm sau thì tài liệu về Điều lệ Đảng hoàn thành. Đảng ủy tập hợp lại, chính thức giao cho thầy giáo Phùng Văn Bốn chép lại thành một cuốn hoàn chỉnh. Ông Bốn xúc động nói: “Tôi tận dụng mọi lúc, mọi nơi để viết, lính cai ngục sơ hở là tôi viết. Nhiều lần tôi viết Điều lệ Đảng ở tờ giấy dưới, còn tờ trên là những bài toán về hình học. Khi địch hỏi, tôi giấu tờ dưới xuống cát, chỉ còn tờ giải toán ở trên thì đưa ra. Có lần bọn địch bắt tôi, bảo là giải toán cũng phạt. Bọn chúng giam tôi ở ngoài trời 15 ngày, bắt ăn đói, nhịn khát”.

Khi anh Bốn đang chép dở Điều lệ Đảng thì bị chuyển ra Phú Quốc. Rất may, địch cho tất cả anh em của 5 chi bộ ra và vẫn được ở cùng một khu. Anh Bốn lại viết tiếp. Bọn cai ngục phát hiện việc anh “làm toán” liền cho ra ở “két-sô” 15 ngày, không cho ăn muối, chỉ có cơm hẩm và nước. Khi anh kiệt sức thì chúng mới trả về phòng giam.

Vừa hồi tỉnh, anh Bốn lại tìm mọi sơ hở của cai ngục để thực hiện tâm huyết của mình. Cuối cùng, cuốn Điều lệ Đảng đã hoàn thành. Anh Bốn còn chép ra được 5 cuốn, bí mật chuyển cho 5 chi bộ. 5 cuốn Điều lệ Đảng đã trở thành niềm tự hào, là kim chỉ nam, là niềm tin tất thắng của các chiến sĩ cách mạng trong nhà lao Phú Quốc. Những điều lệ của Đảng tỏa sáng trong ngục tù tối tăm, soi đường, chỉ lối cho các chiến sĩ đấu tranh vì một mục tiêu cao cả, vì tấm lòng của một đảng viên chân chính dành cho Tổ quốc, đồng bào thân yêu. Từ khi được chuyền tay cuốn Điều lệ Đảng, mục đích đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng trong nhà lao Phú Quốc có hướng đi rõ ràng. Nhiều cuộc đấu tranh thắng lợi khiến bọn cai ngục phải nhượng bộ trước những yêu cầu về quyền sống, quyền con người tối thiểu của các chiến sĩ bị tù đày.

Tháng 3/1973, trong cuộc trao đổi tù binh, thương binh Phùng Văn Bốn được trở về trong vòng tay đồng bào, trở về với Đảng. Hành trang người cựu tù Phú Quốc mang về quê hương chỉ có duy nhất cuốn Điều lệ Đảng mà anh đã dùng hết tâm huyết, sự mưu trí, lòng dũng cảm để chép lại từ nơi ngục tù.

Theo: Theo Báo Quân đội Nhân dân

Tham khảo thêm

Các điệp viên Liên Xô đánh lừa máy phát hiện nói dối như thế nào?

Các điệp viên Liên Xô đánh lừa máy phát hiện nói dối như thế nào?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Từ Hi Thái hậu thời trẻ dựa vào điều gì để trở thành sủng phi của hoàng đế Hàm Phong?

Ngoài nhan sắc xinh đẹp thì Từ Hi Thái hậu còn sở hữu đặc điểm đặc biệt khiến vua Hàm Phong vô cùng si mê.

Vì sao đế chế Hung Nô thất bại dưới tay Hán Vũ Đế?

Đông Tây - Kim Cổ
Vì sao đế chế Hung Nô thất bại dưới tay Hán Vũ Đế?

Bàng Đức và Từ Hoảng, ai là người mạnh hơn?

Đông Tây - Kim Cổ
Bàng Đức và Từ Hoảng, ai là người mạnh hơn?

Nếu Quách Tử Hưng - bố vợ Chu Nguyên Chương sống thọ, nhà Minh liệu có có bước lên vũ đài?

Đông Tây - Kim Cổ
Nếu Quách Tử Hưng - bố vợ Chu Nguyên Chương sống thọ, nhà Minh liệu có có bước lên vũ đài?

Công năng của “cửa tò vò” ở biệt thự cổ Hà Nội?

Đông Tây - Kim Cổ
Công năng của “cửa tò vò” ở biệt thự cổ Hà Nội?

Đọc thêm

HLV Patrick Kluivert nói gì khi ĐT Indonesia “vỡ mộng” World Cup 2026?
Thể thao

HLV Patrick Kluivert nói gì khi ĐT Indonesia “vỡ mộng” World Cup 2026?

Thể thao

HLV Patrick Kluivert đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc sau khi ĐT Indonesia để thua 0-1 trước ĐT Iraq tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Hơn 20 con cá heo bất ngờ xuất hiện, bơi tung tăng gần biển Hòn Cau của tỉnh Lâm Đồng
Nhà nông

Hơn 20 con cá heo bất ngờ xuất hiện, bơi tung tăng gần biển Hòn Cau của tỉnh Lâm Đồng

Nhà nông

Trưa 12/10, trao đổi với Dân Việt, chị Phi Phi (hiện đang công tác ở Khu Bảo tồn biển Hòn Cau, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, khoảng 9h30 sáng nay, một đàn cá heo hơn 20 con bất ngờ xuất hiện bơi trên biển, cách Hòn Cau khoảng 1km.

Show sống còn “Tân binh toàn năng” thu hút giới trẻ, lên top rating giờ vàng
Chuyển động Sài Gòn

Show sống còn “Tân binh toàn năng” thu hút giới trẻ, lên top rating giờ vàng

Chuyển động Sài Gòn

Ngay khi mới lần đầu lên sóng, "Tân binh toàn năng" đã nhanh chóng dẫn đầu rating khung giờ vàng VTV3, đánh dấu bước khởi động cho hành trình tìm kiếm nhóm nhạc nam thế hệ mới tại Việt Nam.

Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I họp phiên trù bị bầu Đoàn Chủ tịch
Tin tức

Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I họp phiên trù bị bầu Đoàn Chủ tịch

Tin tức

Sáng 12/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên trù bị.

Siêu đô thị TP.HCM có những “ngôi sao” HTX nông nghiệp nào mới được nêu tên?
Chuyển động Sài Gòn

Siêu đô thị TP.HCM có những “ngôi sao” HTX nông nghiệp nào mới được nêu tên?

Chuyển động Sài Gòn

Sau sáp nhập, TP.HCM mở rộng không gian phát triển nông nghiệp, quy tụ hàng loạt HTX nông nghiệp tiêu biểu, tạo nên mạng lưới sản xuất hiện đại, gắn kết chuỗi giá trị nông sản bền vững.

Quốc gia thành viên quyết liệt 'tuyên chiến' với kế hoạch tài trợ chiến tranh Ukraine của EU
Thế giới

Quốc gia thành viên quyết liệt "tuyên chiến" với kế hoạch tài trợ chiến tranh Ukraine của EU

Thế giới

Hungary tuyên chiến với “kế hoạch chiến tranh của Brussels”, cáo buộc châu Âu đang biến Ukraine thành công cụ để làm kiệt quệ nước Nga – trong khi người dân Hungary phải trả giá.

Loại thịt có sắt cao hơn thịt gà và cá, giàu protein hơn thịt heo, đem nấu món này chuẩn ngon cho ngày mưa
Gia đình

Loại thịt có sắt cao hơn thịt gà và cá, giàu protein hơn thịt heo, đem nấu món này chuẩn ngon cho ngày mưa

Gia đình

Loại thịt này chứa sắt heme dễ hấp thu, kẽm, vitamin B12 và các vitamin nhóm B khác, hàm lượng sắt cao hơn thịt gà hoặc cá.

Xe khách va chạm xe máy ở Gia Lai, 2 vợ chồng tử vong, 3 phương tiện hư hỏng
Tin tức

Xe khách va chạm xe máy ở Gia Lai, 2 vợ chồng tử vong, 3 phương tiện hư hỏng

Tin tức

Sáng 12/10, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A cũ (đường Quang Trung) qua xã Phù Mỹ khiến hai người tử vong tại chỗ, ba phương tiện bị hư hỏng nặng.

2 môn võ công kỳ lạ nào khiến Lệnh Hồ Xung và Đoàn Dự suýt mất mạng?
Đông Tây - Kim Cổ

2 môn võ công kỳ lạ nào khiến Lệnh Hồ Xung và Đoàn Dự suýt mất mạng?

Đông Tây - Kim Cổ

Hấp tinh đại pháp và Bắc minh thần công là 2 môn võ công thượng thừa với khả năng hút nội lực đối phương, nhưng cũng ẩn chứa nguy cơ chết người với chính người luyện được là Lệnh Hồ Xung và Đoàn Dự.

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng: “Xem khó khăn của doanh nghiệp là của chính mình và người thân của mình”
Kinh tế

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng: “Xem khó khăn của doanh nghiệp là của chính mình và người thân của mình”

Kinh tế

Ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, địa phương xem khó khăn của doanh nghiệp là của chính mình và người thân của mình, sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển bền vững.

TP.HCM tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM đã tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Tại buổi lễ, 105 doanh nghiệp có sản phẩm - dịch vụ tiêu biểu năm 2025 của TP.HCM cũng đã được vinh danh.

Trọng tài Trung Quốc mắc sai lầm khiến Indonesia vỡ mộng World Cup 2026?
Thể thao

Trọng tài Trung Quốc mắc sai lầm khiến Indonesia vỡ mộng World Cup 2026?

Thể thao

Đỉnh điểm là ở phút 90+11, trọng tài người Trung Quốc thổi phạt Diks của ĐT Indonesia trong vòng cấm, dù tình huống cho thấy chính Zaid Tahseen (Iraq) đã có hành động đánh nguội với cầu thủ đối phương. Ông Ma Ning rút thẻ vàng thứ hai cho Tahseen, đồng nghĩa với một thẻ đỏ, nhưng ĐT Indonesia vẫn không được hưởng phạt đền.

Nhà sản xuất “Em xinh say hi” xin lỗi vì sự cố pháo hoa rơi về phía khán giả
Văn hóa - Giải trí

Nhà sản xuất “Em xinh say hi” xin lỗi vì sự cố pháo hoa rơi về phía khán giả

Văn hóa - Giải trí

Tối 11/10, concert "Em xinh say hi" đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình. Nhà sản xuất “Em xinh say hi” cho biết đây là sự việc không mong muốn và xin lỗi khán giả.

Bãi đá cổ Nấm Dẩn – “Cuốn sử đá” bí ẩn ở Tuyên Quang
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Bãi đá cổ Nấm Dẩn – “Cuốn sử đá” bí ẩn ở Tuyên Quang

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Ẩn mình giữa những dãy núi trùng điệp của xã vùng cao phía Tây tỉnh Tuyên Quang, Bãi đá cổ Nấm Dẩn là một trong những di chỉ khảo cổ đặc biệt, mang trong mình nhiều bí ẩn chưa được giải mã hết. Những phiến đá khắc đầy hình vẽ cổ xưa nằm rải rác bên suối, trên triền đồi, như những trang sử bằng đá kể lại câu chuyện về một nền văn hóa cổ xưa của cư dân vùng núi phía Bắc.

TS.Đặng Kim Sơn: Nông dân Việt Nam có công tạo nên lợi thế cho nông nghiệp Việt
Nhà nông

TS.Đặng Kim Sơn: Nông dân Việt Nam có công tạo nên lợi thế cho nông nghiệp Việt

Nhà nông

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2025), TS.Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, chuyên gia hàng đầu về chính sách nông nghiệp đã có cuộc trao đổi với phóng viên Dân Việt về vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân Việt Nam trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Đảng.

240 vận động viên tham gia Giải Bóng chuyền hơi nữ Agribank Lai Vung Đồng Tháp mở rộng
Doanh nghiệp

240 vận động viên tham gia Giải Bóng chuyền hơi nữ Agribank Lai Vung Đồng Tháp mở rộng

Doanh nghiệp

Sáng 12/10, Agribank Chi nhánh Lai Vung Đồng Tháp khai mạc Giải Bóng chuyền hơi nữ Agribank Lai Vung mở rộng lần I, năm 2025.

Một nước láng giềng bất ngờ phong tỏa biên giới với Nga, báo động đỏ ở vùng Baltic giữa căng thẳng leo thang
Thế giới

Một nước láng giềng bất ngờ phong tỏa biên giới với Nga, báo động đỏ ở vùng Baltic giữa căng thẳng leo thang

Thế giới

Quan hệ căng thẳng giữa Estonia và Nga không ngừng leo thang vì hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine và hàng loạt sự cố biên giới tại khu vực Baltic. Mới đây, Estonia đã quyết định đóng cửa khẩu biên giới với Nga vì các hoạt động bất thường của lực lượng biên phòng Nga.

Hà Nội: Bé trai kháu khỉnh nặng 3,3kg bị bỏ rơi ở bãi đất trống giữa đêm khuya
Xã hội

Hà Nội: Bé trai kháu khỉnh nặng 3,3kg bị bỏ rơi ở bãi đất trống giữa đêm khuya

Xã hội

Đêm khuya, người dân phường Hà Đông (Hà Nội) phát hiện một bé trai mới chào đời khoảng 7 ngày tuổi, nặng 3,3kg bị bỏ rơi ở bãi đất trống, xung quanh có nhiều ô tô đỗ.

“Chị em ruột” Hòa Minzy và Đức Phúc đều phát biểu điều này khi được trao danh hiệu Thanh niên sống đẹp 2025
Văn hóa - Giải trí

“Chị em ruột” Hòa Minzy và Đức Phúc đều phát biểu điều này khi được trao danh hiệu Thanh niên sống đẹp 2025

Văn hóa - Giải trí

Cả Hòa Minzy và Đức Phúc chia sẻ điều xúc động khi được trao danh hiệu "Thanh niên sống đẹp 2025" và "Gương thanh niên sống đẹp 2025".

Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm An Giang bác thông tin có 4 con khỉ trắng xuất hiện tại Hòn Sơn
Nhà nông

Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm An Giang bác thông tin có 4 con khỉ trắng xuất hiện tại Hòn Sơn

Nhà nông

Sáng 12/10, ông Trần Thành Được, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa có kết quả xác minh, làm rõ thông tin cá thể khỉ trắng xuất hiện tại Hòn Sơn, đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang).

Giá vàng hôm nay 12/10 tăng tiếp, giá bạc nóng hừng hực, Phú Quý báo ngưng bán bạc
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 12/10 tăng tiếp, giá bạc nóng hừng hực, Phú Quý báo ngưng bán bạc

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 12/10 tiếp tục tăng ở nhóm nữ trang. Bạc miếng, bạc thỏi cũng tăng theo giá vàng. Phú Quý - doanh nghiệp chủ lực phân phối bạc hiện nay cũng báo ngưng nhận đơn mới.

Mở quầy bán vé sớm trận ĐT Nepal và ĐT Việt Nam tại sân Thống Nhất, dân phe vé gom sạch, NHM bức xúc
Thể thao

Mở quầy bán vé sớm trận ĐT Nepal và ĐT Việt Nam tại sân Thống Nhất, dân phe vé gom sạch, NHM bức xúc

Thể thao

Sáng 12/10, quầy bán vé trận ĐT Nepal và ĐT Việt Nam bất ngờ mở bán sớm, nhờ đó dân phe gom sạch vé chỉ sau 30 phút khiến NHM bức xúc lầm lũi ra về.

Hiệp hội bất động sản TP.HCM đề xuất giải pháp tránh việc người dân phải 'mua lại đất của mình'
Chuyển động Sài Gòn

Hiệp hội bất động sản TP.HCM đề xuất giải pháp tránh việc người dân phải "mua lại đất của mình"

Chuyển động Sài Gòn

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa đề xuất nhiều nội dung quan trọng nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người dân, doanh nghiệp và đảm bảo tính công bằng khi xác định nghĩa vụ tiền sử dụng đất.

Màn trình diễn đặc biệt của phu nhân Đại sứ Mỹ, Nhật Bản, Cộng hòa Séc, Ukraine tại đêm thời trang “Bước chân di sản”
Văn hóa - Giải trí

Màn trình diễn đặc biệt của phu nhân Đại sứ Mỹ, Nhật Bản, Cộng hòa Séc, Ukraine tại đêm thời trang “Bước chân di sản”

Văn hóa - Giải trí

Trong chiếc áo dài thiết kế kết hợp với nét văn hóa đặc trưng của mỗi quốc gia, 4 vị phu nhân Đại sứ Mỹ, Nhật Bản, Cộng hòa Séc, Ukraine đã có màn trình diễn đặc biệt trong đêm thời trang “Bước chân di sản” diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội tối 11/10.

Bứt phá từ công nghệ và hạ tầng: TP.HCM hướng tới siêu đô thị quốc tế giai đoạn 2026-2030
Chuyển động Sài Gòn

Bứt phá từ công nghệ và hạ tầng: TP.HCM hướng tới siêu đô thị quốc tế giai đoạn 2026-2030

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đặt mục tiêu tận dụng bước tiến của khoa học - công nghệ, kết hợp chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo để tạo cú hích phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030, hướng tới trở thành trung tâm tài chính – công nghệ – đổi mới sáng tạo tầm cỡ châu Á.

Chi tiết mức phí sát hạch lái xe vừa được Bộ Tài chính đề xuất
Kinh tế

Chi tiết mức phí sát hạch lái xe vừa được Bộ Tài chính đề xuất

Kinh tế

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Khắc phục hậu quả sau lũ lụt ở Thái Nguyên, Thùng Tiếp Sức là nguồn động viên quý giá
Nhân ái

Khắc phục hậu quả sau lũ lụt ở Thái Nguyên, Thùng Tiếp Sức là nguồn động viên quý giá

Nhân ái

Trong trận lũ vừa qua, thầy cô ở Trung tâm GDTX Thái Nguyên "ba lần kê cao đồ đạc lên mà vẫn bị ngập". Báo NTNN/Dân Việt đã kịp thời có mặt, trao những phần quà thiết thực của bạn đọc, nhà hảo tâm đến người dân ở Thái Nguyên để hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt.

Bộ Công Thương quyên góp gần 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ
Kinh tế

Bộ Công Thương quyên góp gần 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ

Kinh tế

Theo thông tin mới nhất từ Ban Tuyên giáo Dân vận Đảng ủy Bộ Công Thương, sau một ngày phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, tính đến chiều tối ngày 11/10/2025, Bộ Công Thương đã quyên góp được gần 1 tỷ đồng. Số tiền ủng hộ vẫn đang được Bộ Công Thương tiếp nhận để gửi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hình ảnh Bí thư Trần Lưu Quang và các đại biểu TP.HCM tham quan metro số 1, dâng hương các Vua Hùng trước thềm Đại hội
Chuyển động Sài Gòn

Hình ảnh Bí thư Trần Lưu Quang và các đại biểu TP.HCM tham quan metro số 1, dâng hương các Vua Hùng trước thềm Đại hội

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 12/10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn đại biểu TP.HCM bắt đầu chương trình tham quan các công trình, địa danh tiêu biểu trước thềm Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cô gái hủy đám cưới, đòi 'phí ôm' 4.200 USD vì tổn thương tinh thần
Xã hội

Cô gái hủy đám cưới, đòi "phí ôm" 4.200 USD vì tổn thương tinh thần

Xã hội

Gia đình chú rể yêu cầu hoàn lại tiền sính lễ sau khi cô dâu đổi ý, hủy hôn và yêu cầu bồi thường “chi phí tinh thần”. Cuối cùng, hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa giải.

Tin đọc nhiều

1

Chuyện kể về chuyến đi của chuyên gia nông nghiệp Việt Nam sang Triều Tiên và 17 giống lúa được gửi sang canh tác

Chuyện kể về chuyến đi của chuyên gia nông nghiệp Việt Nam sang Triều Tiên và 17 giống lúa được gửi sang canh tác

2

Mô hình hợp tác trồng lúa giữa doanh nghiệp Việt Nam với nông dân Cuba

Mô hình hợp tác trồng lúa giữa doanh nghiệp Việt Nam với nông dân Cuba

3

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam kiến nghị cho phép các trường đại học nông nghiệp được kiểm định giống, phân bón

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam kiến nghị cho phép các trường đại học nông nghiệp được kiểm định giống, phân bón

4

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh vẫn "trực chiến" chống ngập lụt dù đang đi công tác nước ngoài

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh vẫn 'trực chiến' chống ngập lụt dù đang đi công tác nước ngoài

5

Làng quê đáng sống này ở Hưng Yên, toàn nhà to đẹp, tuyến đường hoa nông thôn mới

Làng quê đáng sống này ở Hưng Yên, toàn nhà to đẹp, tuyến đường hoa nông thôn mới