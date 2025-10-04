Người dân chờ cả tiếng đồng hồ, đặt dép, mang đồ ăn đến “xí chỗ” mua bánh Trung thu

Người dân chờ cả tiếng đồng hồ mua bánh trung thu

Cận Tết trung thu, Hoàng Thị Hồng (22 tuổi, sinh viên Trường Đại học Thuỷ Lợi) tranh thủ được nghỉ đến xếp hàng chờ mua bánh trung thu Bảo Phương trên phố Thuỵ Khuê, Hà Nội. Vào dịp này, hai cơ sở bánh trung thu hơn 70 năm tuổi luôn đông nghịt người. Chờ suốt từ 13h đến 14h30, Hồng mới mua được 5 hộp bánh, toát mồ hôi ra về.

Cảnh người dân xếp hàng dài mua bánh chiều ngày 2/10. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, nữ sinh cho biết, đây là năm đầu tiên cô đứng xếp hàng chờ mua bánh trung thu. Ngoài mua cho gia đình, Hồng còn mua giúp cho người thân, bạn bè.

“Em ra mọi người đã xếp hàng dài hàng chục mét, mặc dù chờ hơn 1 tiếng nhưng em không thấy mệt mỏi mà vô cùng háo hức. Giờ có nhiều loại bánh trung thu nhưng là người trẻ em muốn trải nghiệm hương vị truyền thống”, Hồng chia sẻ.

Sau 1,5 tiếng chờ đợi, Hoàng Thị Hồng cuối cùng cũng mua được bánh trung thu. Ảnh: Gia Khiêm

Mặc dù đi lại khó khăn nhưng bà Dung (73 tuổi, ở phố Đội Cấn, Hà Nội) quyết định bắt xe grab ra chống gậy xếp hàng chờ mua bánh trung thu. Bà Dung chia sẻ, mọi năm con cháu thường lui tới đây mua bánh trung thu nhưng năm nay mọi người bận nên bà ra chờ.

Tiệm bánh trung thu Bảo Phương luôn đông nghịt người, phải chia thành 6 cửa bán. Ảnh: Gia Khiêm

“Dù phải chống gậy nhưng tôi không muốn nhờ mọi người cho mua trước. Tôi muốn mình cùng hoà chung không khí xếp hàng chờ như thời bao cấp trước đây. Dù ngoài thị trường có nhiều loại bánh với đủ mẫu mã nhưng hương vị bánh trung thu cổ xưa vẫn là điều gì đó khiến tôi nhớ mãi. Ngày Tết trung thu sau khi thắp hương cúng tổ tiên cùng con cháu trong gia đình được quây quần bên nhau thưởng thức miếng bánh, uống ngụm nước trà thì còn gì vui hơn”, bà Dung chia sẻ.

Nhiều tài xế xe ôm được người dân thuê xếp hàng mua giúp. Ảnh: Gia Khiêm

Đứng trong dòng người xếp hàng chờ, anh Nguyễn Văn Dũng, một tài xế xe ôm cho biết, anh được một người quen thuê xếp hàng mua giúp 6 hộp bánh. Tuy nhiên, do lượng người quá đông, anh Dũng phải chờ 1,5 tiếng mới mua được theo yêu cầu của khách hàng đặt.

“Người quen do công việc bận rộn nên thuê tôi ra đứng mua giúp. Thôi tranh thủ coi như mình vẫn đang đi chở khách để kiếm thêm thu nhập”, anh Dũng cười nói.

Các nhân viên hoạt động liên tục. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Phạm Hải Đăng, người nối nghiệp đời thứ 3 tiệm bánh Trung thu Bảo Phương cho hay, lượng khách mua bánh trung thu đông kể từ đầu tháng 7. Càng những ngày cận Tết trung thu càng đông. Đặc biệt vài ngày gần đây khách xếp hàng từ sáng kéo dài cho tới tận 23-24h đêm.

Cảnh mua bán tấp nập từ sáng tới tận đêm khuya. Ảnh: Gia Khiêm

“Mấy ngày nay, đến gần 12h vẫn có khách xếp hàng chờ mua, dù nhân viên đã hoạt động gần như hết công suất cả ngày nhưng vẫn tất bật để mọi người không phải chờ đợi. Hôm nay, lượng khách tăng đột biến, tuy nhiên, lượng bánh vẫn đủ bán cho khách. Có thời điểm không có bánh bán vì làm không kịp”, anh Đăng chia sẻ.

Tại một số tiệm bánh trung thu truyền thống khác trên tuyến phố Thuỵ Khuê thưa vắng người mua hơn. Ảnh: Gia Khiêm

Theo anh Đăng, bánh nướng thập cẩm được bán với giá 60 nghìn đồng/chiếc, bánh đậu xanh giá 50 nghìn đồng/chiếc. Thời điểm trước lượng nhân viên duy trì ở mức 50-60 nhân công làm thì sát ngày Tết Trung thu tăng lên 120-130 nhân lực. Mọi người làm đến tối muộn nghỉ ngơi lấy sức phục vụ khách.

"Thực phẩm làm bánh được chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng, kiểm soát chặt chẽ khâu đầu vào, đầu ra và đặc biệt không dùng chất bảo quản nên đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bánh dẻo hạn sử dụng 5 ngày, bánh nướng hạn sử dụng 7 ngày và dán công khai ngay trước cửa", anh Đăng nói thêm.

Đặt dép, mang cả đồ ăn đến để “xí chỗ” chờ mua bánh Trung thu

Tương tự như ở Hải Phòng, ngay từ 3 giờ sáng, rất nhiều người dân đặt dép, bìa giấy… giữ chỗ như một cách “đánh dấu chủ quyền” trong khi chờ đợi mua được bánh Trung thu cổ truyền tại phố Cầu Đất (TP. Hải Phòng).

Người dân xếp hàng chờ mua bánh trung thu Đông Phương. Ảnh: NVCC

Ra đời đến nay tròn 75 năm, bánh trung thu Đông Phương đã trở thành món quà quen thuộc mỗi dịp trăng rằm của nhiều thế hệ người dân Hải Phòng. Trải qua 3/4 thế kỷ, bánh trung thu Đông Phương vẫn giữ nguyên công thức truyền thống, đó là: lớp bánh mỏng, vàng thơm, ôm trọn phần nhân truyền thống thập cẩm, đậu xanh,.... với vị ngọt vừa phải, được chế biến cùng những nguyên liệu tươi ngon, mang đến hương vị tinh tế và cảm giác ấm áp như ký ức Trung thu xưa.

Hình ảnh người dân xếp hàng đông kín đợi mua bánh Đông Phương. Ảnh: NVCC

Bên cạnh hương vị truyền thống, bánh trung thu Đông Phương còn được khách hàng tin tưởng bởi sự chỉn chu trong sản xuất, từ chọn nguyên liệu, đổi mới công nghệ, nghiên cứu sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách hàng đến tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm với quy trình giám sát chặt chẽ để mỗi chiếc bánh khi ra lò đều đạt chất lượng tốt nhất.

Từ tờ mờ sáng, nhiều người dân đã đến xếp hàng trước cửa tiệm, có người mang cả ghế đến ngồi, thậm chí, mang cả đồ ăn đến cầm chừng. Ảnh: NVCC

Mỗi chiếc bánh được sản xuất mỗi ngày, có mức giá dao động từ 80.000 đồng đến 150.000 đồng/1 chiếc tùy loại nhân và kích cỡ, vừa giữ gìn những giá trị truyền thống, vừa phù hợp với điều kiện nhiều gia đình.

Ngay từ khi trời còn tờ mờ sáng, trước cửa tiệm đã có đông đảo người dân đến xếp hàng để mua bánh. Có người tranh thủ trước khi đi làm ghé mua, có người đội mưa đến xếp hàng, có người nhà gần đặt dép, đặt bìa giữ chỗ,... Tất cả chỉ để chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội mua bánh Đông Phương.



Nhiều người dân mặc dù là hàng xóm ở xung quanh tiệm bánh, nhưng để có được hộp bánh trung thu cũng phải xếp hàng từ sớm. Chị Kim Liên (Phố Cầu Đất, Hải Phòng) chia sẻ: “Mình ra đây xếp hàng từ 3h sáng, ở sát vách nhưng không ra xếp hàng sớm là cũng không còn bánh mua”.

Anh Mạnh Hùng (người bán hàng tại tiệm bánh Đông Phương) cho biết: “Có nhiều khách đến mua số lượng lớn, nhưng bên mình để có thể phục vụ được nhiều khách hàng nhất trong một ngày nên có quy định, mỗi lượt chỉ bán tối đa 30 cái bánh lẻ cho 1 khách”.

