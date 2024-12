Sáng 7/12, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Quý (37 tuổi, ngụ ấp Hòa Thuận 2, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh T. ( 43 tuổi, ngụ ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) bị chém dã man ngay cổng nhà.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 1/12, đối tượng Quý chạy xe máy từ nhà ở Hiệp Hòa xuống ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để tìm chị Tuyền. Tới nơi đối tượng này đậu xe bên ngoài cánh cổng rồi bước vào bên trong, đứng nói chuyện một lúc bất ngờ đối tượng xông vào đẩy chị T. té ngã xuống cạnh cánh cửa.

Chị Nguyễn Thị Thanh T. ( 43 tuổi, ngụ ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) bị chém dã man ngay cổng nhà. Ảnh: Thiên Long

Ngay sau đó, Quý cầm con dao chém liên tục vào đầu, mặt nạn nhân, miệng la lớn: "Mầy bỏ tao phải không, tại sao mầy bỏ tao?".

Nạn nhân bị thương rất nặng ở mặt, đầu chảy đầy máu van xin tha mạng…

Khi thấy chị T. bất tỉnh, đối tượng đứng dậy bước ra xe máy nhưng bị bắt giữ đưa về công an xã Hòa Khánh Tây. Công an xã đã lập hồ sơ bàn giao công an huyện Đức Hòa. Nạn nhân được đưa Bệnh viện Xuyên Á Củ Chi, TP.HCM cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Quý và chị T. trước đây có quen biết nhau. Sau đó, đối tượng có vợ ở Hiệp Hòa. Không rõ lý do thế nào nay đối tượng tìm tới nhà nạn nhân để gây án.