Ngày 2/8, mạng xã hội lan truyền bài viết cầu cứu của người dân phố Nguyễn Chính (phường Hoàng Mai, Hà Nội), tố cáo một người đàn ông tên Hoạt thường xuyên đe dọa, chửi bới, hành hung và gây rối trật tự khu vực.

Bài viết đính kèm clip ghi cảnh người này dùng búa đánh vào đầu một nam thanh niên. Theo phản ánh, ông Hoạt có nhiều tiền án, tiền sự và gần đây liên tục “khủng bố tinh thần” cư dân quanh khu.

Trước tình hình này, ngày 20/7, hơn 10 hộ dân đã gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng.

Hình ảnh người đàn ông tên Hoạt hành hung nạn nhân. Ảnh: Chụp từ clip.

Lãnh đạo Công an phường Hoàng Mai cho biết đã tiếp nhận thông tin và tổ chức xác minh ngay trong đêm 1/8, sau khi bài đăng xuất hiện. Đoạn clip trên được người dân trích xuất từ camera an ninh, ghi lại vụ việc xảy ra hôm 7/6/2024. Nạn nhân từng thuê trọ tại ngõ 143/145 Nguyễn Chính, song không trình báo công an.

"Sau khi xác minh, chúng tôi nhận định nạn nhân có thể sợ hãi nên không trình báo sự việc", lãnh đạo Công an phường nói.

Sáng 2/8, Công an phường Hoàng Mai phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội triệu tập ông Hoạt đến làm việc, đồng thời mời bị hại đến để làm rõ vụ việc.

Theo cơ quan chức năng, ông Hoạt có 2 tiền án liên quan đến ma túy và trộm cắp, là đối tượng có nhân thân xấu và đang nằm trong danh sách theo dõi.

Về lá đơn của hơn 10 hộ dân, Công an phường cho biết đang xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được PC02 và Công an phường Hoàng Mai tiếp tục làm rõ.