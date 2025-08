Vận chuyển 2kg ma tuý nhận từ người lạ ở quán cà phê, nam thanh niên nhận án chung thân

Ngày 2/8, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Kim Hoàn (SN 1972, tỉnh Nghệ An) mức án chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo nội dung cáo trạng, vào khoảng ngày 01/6/2024, Trần Kim Hoàn đến khu vực huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, ghé vào uống cà phê tại 1 quán nước thì gặp 1 nam thanh niên tự nhận là người Lào (không rõ nhân thân, lai lịch). Nam thanh niên này chủ động làm quen và đặt vấn đề nhờ Trần Kim Hoàn vận chuyển một gói đồ chứa ma túy vào TP.Đà Nẵng thì được trả tiền công 20 triệu đồng.

Do bản thân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên Hoàn đồng ý vận chuyển ma tuý. Sau đó, Hoàn điều khiển xe môtô BKS 29D1-272.xx đến nhận hàng tại 1 đoạn đường thuộc huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Sau khi nhận ma tuý, Hoàn mang về cất giấu tại nhà ở xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Bị cáo Trần Kim Hoàn tại toà.

Đến khoảng 18 giờ ngày 5/6/2024, Hoàn bắt xe khách Khanh Quỳnh mang số ma tuý nêu trên vào TP.Đà Nẵng.

Đến khoảng 5 giờ ngày 6/6/2024, khi Trần Kim Hoàn đến bến xe trung tâm Đà Nẵng thì nhận được điện thoại của 1 nam thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch, nói giọng Quảng Nam) yêu cầu Hoàn đến nghỉ tại Phòng 215 khách sạn Quốc Cường, số 322-324 đường Hoàng Diệu, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng để chờ người đến nhận ma túy nên Hoàn bắt xe Grab đến điểm hẹn.

Đến 7 giờ 20 phút ngày 6/6/2024, tại Phòng 215 khách sạn Quốc Cường, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu kiểm tra phát hiện, bắt quả tang Trần Kim Hoàn hành vi vận chuyển trải phép chất ma túy.

Kết quả giám định xác định tổng khối lượng chất ma túy Hoàn vận chuyển lên tới 2.044,949 gam, trong đó gồm 1.000,19 gam ma túy loại Ketamine; 1.044,759 gam ma túy loại Methamphetamine.

Trước Hội đồng xét xử, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lý do tham gia vận chuyển ma túy được Hoàn trình bày là vì hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài. Tuy nhiên, HĐXX nhận định đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, sử dụng thủ đoạn tinh vi để che giấu việc phạm tội, gây nguy hiểm cho xã hội và đe dọa an ninh trật tự.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, tính chất, mức độ hành vi phạm tội, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Trần Kim Hoàn mức án như trên.