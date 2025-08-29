Ngày 29/8, Sở Công Thương TP.HCM chính thức khai mạc sự kiện Khuyến mãi hàng hiệu City Sale, tại ga metro Bến Thành. Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân và du khách đổ về ga metro Bến Thành để săn hàng hiệu giảm giá.

City Sale tại TP.HCM năm nay quy tụ hơn 500 thương hiệu trong nước và quốc tế, trải rộng ở nhiều ngành hàng từ mỹ phẩm, nước hoa, thời trang, phụ kiện đến đồ gia dụng… với mức khuyến mại lên đến 80%.

Thời trang và phụ kiện có các nhãn hàng Nike, Adidas, Under Armour, Fila, Puma, Columbia, Crocs, An Phước, Pierre Cardin, Casio, Triumph, Citizen, Furla…

Mỹ phẩm và làm đẹp có Whoo, Ohui, Sum, CNP, BeYoung, Kose, L’Oreal, Maybelline, 3CE, Derma, DrTeal’s, Elastine, Essance, Garnier, Happy Bath, On The Body, Yves Rocher…

Nước hoa cao cấp có Gucci, Burberry, Boss, Polo, Versace, Salvatore Ferragamo, Calvin Klein, Lacoste, Moschino, Prada, Armani, Mugler, Paco Rabanne, Ralph Lauren, Tiffany, Trussardi, Tommy Hilfiger, MCM, Missoni, Michael Kors, Marc Jacobs, Jean Paul Gaultier, Dunhill, Elizabeth Arden, Chloe, Chopard, Carolina Herrera…

Nhiều người dân thích thú mua sắm, săn sale vì mức giảm giá của các thương hiệu khá sâu.

Chị Ngọc Thu, ngụ phường Bảy Hiền cho biết năm nào cũng hóng các sự kiện siêu sale hàng hiệu tại TP.HCM vì nhiều hàng khuyến mãi sâu. “Năm nay, ban tổ chức đổi địa điểm ra ga metro, tôi thấy khá thú vị vì được mua sắm dưới lòng đất. Không gian cũng rộng rãi để mua hàng”, chị Thu nói.

Việc tổ chức khuyến mãi hàng hiệu ở ga ngầm metro cũng được nhiều khách đi metro chú ý, dừng lại và mua sắm. Theo đại diện Sở Công Thương TP.HCM, không gian “shopping dưới lòng đất” tại ga Bến Thành (tuyến Metro số 1) được tổ chức lần đầu tiên, vừa là điểm nhấn mới mẻ, vừa mở ra “cung đường mua sắm” thú vị dành cho người dân và du khách.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trực tiếp tham quan các gian hàng khuyến mãi.

Ông Dũng nhận định sau nhiều năm triển khai, City Sale đã trở thành thương hiệu riêng của và có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các tỉnh, thành phố khác. Năm nay, chương trình có nhiều thương hiệu quốc tế và trong nước tham gia hơn, địa điểm, hình thức tổ chức đa dạng, gần gũi hơn với người dân, du khách và có sự đồng hành tích cực của cộng đồng doanh nghiệp.

Không chỉ ga metro Bến Thành, siêu sale hàng hiệu còn được tổ chức tại các trung tâm thương mại Parc Mall, Diamond Plaza, SC VivoCity và Mega Mall Thảo Điền.

Tại Mega Mall Thảo Điền, không khí mua sắm hàng hiệu sáng nay cũng rất sôi nổi. Với việc diễn ra xuyên suốt dịp lễ 2/9, các đơn vị kỳ vọng chương trình sẽ thu hút người dân và du khách mua sắm, kích thích ngành dịch vụ - thương mại - bán lẻ tại TP.HCM.