Tại họp báo cung cấp thông tin của ngành sáng 21/8, Sở Công Thương TP.HCM cho biết Sở và các đơn vị sẽ tổ chức chuỗi sự kiện Khuyến mại hàng hiệu - Citysale. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm nay là được triển khai liên hoàn và nhiều đợt.

Đợt 1 đang diễn ra tại trung tâm thương mại Parc Mall từ ngày 14 - 24/8.

Đợt 2 - Khuyến mại hàng hiệu - Citysale sẽ diễn ra bùng nổ xuyên lễ Quốc khánh tại ga metro Bến Thành, Vincom Mega Mall Thảo Điền, Diamond Plaza và SC VivoCity từ ngày 28/8 - 7/9.

Khách mua sắm tại sự kiện Khuyến mại hàng hiệu ở TP.HCM các năm trước, được tổ chức tại các trung tâm thương mại. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Trưởng phòng quản lý thương mại thuộc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết chương trình năm nay có khoảng 500 nhãn hàng uy tín, nhiều thương hiệu quốc tế, phân phối chính hãng, khuyến mãi hấp dẫn lên đến 80%.

Nổi bật ở nhóm nước hoa cấp cấp có các nhãn hiệu Gucci, Burberry, Boss, Polo, Versace, Salvatore Ferragamo, Calvin Klein, Lacoste, Moschino, Prada…

Mỹ phẩm và làm đẹp có Whoo, Ohui, Sum, CNP, BeYoung, Kose, L’Oreal, Maybelline, 3CE…

Thời trang và phụ kiện có Nike, Adidas, Under Armour, Fila, Puma, Columbia, Crocs, An Phước, Pierre Cardin, Casio, Triumph, Citizen, Furla…

Theo ông Hùng, đặc biệt, không gian “shopping dưới lòng đất” tại ga Bến Thành (tuyến metro số 1) được tổ chức lần đầu tiên, vừa là điểm nhấn mới mẻ, vừa mở ra “cung đường mua sắm” kết nối trực tiếp với trung tâm thương mại lớn Vincom Mega Mall Thảo Điền, hay chợ Bến Thành.

Điều này không chỉ góp phần gia tăng trải nghiệm mua sắm cho người dân, du khách, mà còn gắn kết hoạt động thương mại với giao thông đô thị hiện đại.

TP.HCM tổ chức khuyến mãi hàng hiệu tới 80% ở ga ngầm metro Bến Thành. Ảnh: Diệu Bình

Chương trình Khuyến mại hàng hiệu được kỳ vọng thu hút thêm 30 - 50% lượng khách đến các trung tâm thương mại tham quan, mua sắm.

Siêu sale hàng hiệu năm nay sẽ tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm mang đến ưu đãi mua sắm giảm giá chồng giảm giá cho khách hàng.

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết bên cạnh sự đồng hành tham gia của nhiều ví điện tử, lần đầu tiên chương trình có sự tham gia của 2 ngân hàng là HDBank, Vikki Bank...

Các đơn vị này không chỉ triển khai nhiều chính sách ưu đãi như giảm giá thêm, tặng voucher, hoàn tiền, quà tặng giá trị khi khách hàng thanh toán không tiền mặt.

Khách hàng thanh toán bằng thẻ HDBank, Vikki Bank hoặc mở thẻ mới để chi tiêu tại sự kiện sẽ được tặng voucher giảm giá trực tiếp trên hóa đơn, hoàn tiền 10 - 20%.

Khách hàng thanh toán hóa đơn bằng mã QR qua VNPay hoặc ZaloPay sẽ được giảm thêm 5 - 10% giá trị hóa đơn và nhận nhiều quà tặng hấp dẫn.

Khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển Xanh SM được hỗ trợ giảm giá khi di chuyển đến 5 địa điểm tổ chức sự kiện.

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết sự kiện Khuyến mại hàng hiệu là một trong những sự kiện trọng điểm, góp phần khẳng định vai trò của TP.HCM như một điểm đến mua sắm hấp dẫn trong khu vực.

Trải qua nhiều năm triển khai, Khuyến mại hàng hiệu đã trở thành sự kiện thường niên, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ trong nội đô mà còn lan tỏa đến các tỉnh, thành trên cả nước, đồng thời góp phần thu hút khách du lịch quốc tế, đặc biệt là phân khúc khách hàng quan tâm đến mua sắm hàng hiệu.