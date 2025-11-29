Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Bạn đọc
Thứ bảy, ngày 29/11/2025 18:00 GMT+7

Người dân xây dựng trên đất chưa có sổ đỏ có được xem xét bồi thường khi thu hồi không?

+ aA -
Nguyễn Đức Thứ bảy, ngày 29/11/2025 18:00 GMT+7
Theo luật sư, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Luật Đất đai 2024 thì được bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc bằng tiền hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở...
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Câu hỏi

Bà Hoàng Thị Lan ở xã Vật Lại, TP. Hà Nội thắc mắc về trường hợp người dân xây dựng trên đất chưa có sổ đỏ có được xem xét bồi thường khi thu hồi không?

Trả lời

Luật sư Ma Văn Giang, Văn phòng luật sư Nam Hồng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết, Điều 91 Luật Đất đai 2024 quy định về nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định của pháp luật; vì lợi ích chung, sự phát triển bền vững, văn minh và hiện đại của cộng đồng, của địa phương; quan tâm đến đối tượng chính sách xã hội, đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Việc bồi thường về đất được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, trường hợp không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng đất, bằng nhà ở mà có nhu cầu được bồi thường bằng tiền thì được bồi thường bằng tiền theo nguyện vọng đã đăng ký khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với người có đất thu hồi nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở thì được xem xét bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở. Chủ sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật dân sự mà bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường thiệt hại; chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh phải ngừng sản xuất, kinh doanh do Nhà nước thu hồi đất thì được xem xét hỗ trợ.


Nhà xây trên đất chưa có sổ đỏ vẫn được cơ quan chức năng xem xét bồi thường nếu đó là tài sản hợp pháp của người dân. Việc xác định đất có phải là hợp pháp hay không căn cứ vào nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất, các giấy tờ pháp lý liên quan theo từng trường hợp cụ thể. Ảnh: N.Đ.

Nhà nước có trách nhiệm hỗ trợ cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản để tạo điều kiện cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản có việc làm, có thu nhập, ổn định đời sống, sản xuất. Khu tái định cư phải hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời phải phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư nơi có đất thu hồi. Khu tái định cư có thể bố trí cho một hoặc nhiều dự án.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư để bảo đảm chủ động trong việc bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi. Việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất.

Khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 78 và Điều 79 của Luật này mà phần diện tích còn lại của thửa đất sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu tại khoản 2 Điều 220 của Luật này, nếu người sử dụng đất đồng ý thu hồi đất thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, quản lý diện tích đất này theo quy định của pháp luật.

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ trong trường hợp thu hồi đất quy định tại khoản này được tính vào kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đầu tư.

Ngoài ra theo luật sư Giang, Điều 96 quy định cụ thể hơn về việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân như sau:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 95 của Luật này thì được bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc bằng tiền hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì việc bồi thường về đất nông nghiệp được quy định như sau: Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức quy định tại Điều 176 và Điều 177 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì việc bồi thường được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, theo luật sư Giang, nhà xây trên đất chưa có sổ đỏ vẫn được cơ quan chức năng xem xét bồi thường nếu đó là tài sản hợp pháp của người dân. Việc xác định đất có phải là hợp pháp hay không căn cứ vào nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất, các giấy tờ pháp lý liên quan theo từng trường hợp cụ thể.

Tham khảo thêm

ĐBQH nhắc vụ thu hồi đất ở Thủ Thiêm khi bàn về Luật Đất đai

ĐBQH nhắc vụ thu hồi đất ở Thủ Thiêm khi bàn về Luật Đất đai

Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng nêu các chính sách mới để gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng nêu các chính sách mới để gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Đất bị lấn chiếm, tranh chấp, quy trình hòa giải và khởi kiện theo Luật Đất đai 2024 như thế nào?

Đất bị lấn chiếm, tranh chấp, quy trình hòa giải và khởi kiện theo Luật Đất đai 2024 như thế nào?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vén màn bí ẩn đằng sau những doanh nghiệp “ma” ở Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh)

Sau hai tháng tìm hiểu, PV Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã tìm được đường đi của các hóa đơn VAT có dấu hiệu lập khống, đến từ các doanh nghiệp "ma" ở Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh).

Bí ẩn đằng sau những doanh nghiệp “ma” ở đặc khu Vân Đồn: Theo dấu những hóa đơn VAT dấu hiệu lập "khống" (Bài 2)

Bạn đọc
Bí ẩn đằng sau những doanh nghiệp “ma” ở đặc khu Vân Đồn: Theo dấu những hóa đơn VAT dấu hiệu lập 'khống' (Bài 2)

Vụ mượn đường làng thi công cao tốc ở Quảng Trị: Chủ đầu tư phản ứng “nóng”

Bạn đọc
Vụ mượn đường làng thi công cao tốc ở Quảng Trị: Chủ đầu tư phản ứng “nóng”

Mùi lạ “tấn công” khu dân cư sống gần Nhà máy gạch ở Sóc Sơn (Hà Nội)

Bạn đọc
Mùi lạ “tấn công” khu dân cư sống gần Nhà máy gạch ở Sóc Sơn (Hà Nội)

Vụ xe tải né trạm BOT chạy vào đường chưa hoàn thành ở Quảng Trị: Đã cắm biển cấm và biển hạn chế tốc độ

Bạn đọc
Vụ xe tải né trạm BOT chạy vào đường chưa hoàn thành ở Quảng Trị: Đã cắm biển cấm và biển hạn chế tốc độ

Đọc thêm

Cháy lớn tại thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM, khói đen cuồn cuộn
Chuyển động Sài Gòn

Cháy lớn tại thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM, khói đen cuồn cuộn

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ cháy bùng phát từ tầng hầm của một thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3 cũ) vào chiều 29/11. Toàn bộ khách và nhân viên đã kịp thời thoát ra an toàn.

Chuyên gia lý giải tâm lý 'nhờn luật' dẫn đến hậu quả đáng tiếc khi tham gia giao thông
Chuyển động Sài Gòn

Chuyên gia lý giải tâm lý "nhờn luật" dẫn đến hậu quả đáng tiếc khi tham gia giao thông

Chuyển động Sài Gòn

Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu phân tích nhiều hành vi mất an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện xuất phát từ tâm lý "nhờn luật". Ông cảnh báo, một phút sơ sẩy có thể khiến người vi phạm đối diện với mức án hình sự nghiêm trọng.

5 thói quen buổi sáng ngày lạnh khiến huyết áp tăng vọt, nhiều người Việt mắc phải
Xã hội

5 thói quen buổi sáng ngày lạnh khiến huyết áp tăng vọt, nhiều người Việt mắc phải

Xã hội

Mở điện thoại khi vừa thức giấc là thói quen của nhiều người, nhưng thói quen này kích hoạt hormone căng thẳng, làm tim đập nhanh, mạch máu co lại và là nguyên nhân gây tăng huyết áp.

Khuất Văn Khang nhận vinh dự đặc biệt ở U22 Việt Nam
Thể thao

Khuất Văn Khang nhận vinh dự đặc biệt ở U22 Việt Nam

Thể thao

Sáng nay (29/11), ĐT U22 Việt Nam đã bầu ban cán sự. Theo đó, tiền vệ Khuất Văn Khang làm đội trưởng, trong lúc đội phó là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương cầu quốc thái dân an tại đền Chợ Củi
Tin tức

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương cầu quốc thái dân an tại đền Chợ Củi

Tin tức

Ngày 29/11, tại đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân), lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Hoàng Mười, cầu cho quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Nông thôn Tây Bắc: Những mái nhà mới trên vùng cao Nà Bủng
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Những mái nhà mới trên vùng cao Nà Bủng

Điện Biên Hôm Nay

Những ngày cuối năm, con đường vào xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên như sáng thêm bởi sắc màu mới của những ngôi nhà Đại đoàn kết vừa hoàn thành. Trên sườn núi những mái tôn xanh, mái ngói đỏ nổi bật lên giữa dãy nhà trước kia vốn cũ kỹ, xiêu vẹo. Người dân bảo rằng, chưa năm nào bản làng lại có nhiều nụ cười đến thế.

Người đàn ông giữ một cục đá nhiều năm vì tưởng là vàng, hóa ra nó còn quý hơn cả vàng
Thế giới

Người đàn ông giữ một cục đá nhiều năm vì tưởng là vàng, hóa ra nó còn quý hơn cả vàng

Thế giới

Năm 2015, David Hole đi dò kim loại tại Công viên Khu vực Maryborough, gần Melbourne (Úc). Mang theo máy dò, ông phát hiện một vật thể khác thường - một cục đá màu đỏ sậm, cực kỳ nặng, nằm trong lớp đất sét vàng.

Rộn ràng lễ hội Đua mảng ở Hà Giang
Văn hóa - Giải trí

Rộn ràng lễ hội Đua mảng ở Hà Giang

Văn hóa - Giải trí

Sáng 29/11, xã Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, đã tổ chức lễ hội Đua mảng lần thứ I, năm 2025, một trong những lễ hội lớn nhất của bà con vùng núi phía Bắc.

Lộ diện đám tang “ngốn của” nhất triều Thanh: Từ Hi Thái hậu được đưa tiễn như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Lộ diện đám tang “ngốn của” nhất triều Thanh: Từ Hi Thái hậu được đưa tiễn như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa mùa đông ở Bắc Kinh năm 1908, đoàn người đưa tiễn kéo dài vô tận, quan tài gắn đầy châu báu và nghi trượng dát vàng đã biến lễ tang của “bà hoàng quyền lực nhất Thanh triều” thành một trong những sự kiện tốn kém và choáng ngợp nhất lịch sử Trung Hoa. Được hiện lên một cách vô cùng chân thực qua ống kính của phóng viên người Hà Lan - Henri Borel.

Sau tiếng nổ lớn ở TP.HCM, một người đàn ông tử vong
Chuyển động Sài Gòn

Sau tiếng nổ lớn ở TP.HCM, một người đàn ông tử vong

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ lớn tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi (cũ) TP.HCM, khiến một người đàn ông tử vong.

Tin bão mới nhất: Áp thấp sau bão số 15 dự báo sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trên biển Đông
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Áp thấp sau bão số 15 dự báo sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trên biển Đông

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp sau bão số 15 sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trên biển Đông.

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt
Pháp luật

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Pháp luật

Công an xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên cảnh báo khẩn cấp tới nhân dân về “Tài liệu 88 trang” đang được lan truyền. Đơn vị này cũng đang phối hợp xác minh nhân thân anh Nguyễn Xuân Đạt – một người đã rời khỏi địa phương khá lâu.

2 cựu Bí thư Vĩnh Phúc cũ và loạt cựu quan chức sắp hầu tòa phúc thẩm trong vụ án Phúc Sơn
Pháp luật

2 cựu Bí thư Vĩnh Phúc cũ và loạt cựu quan chức sắp hầu tòa phúc thẩm trong vụ án Phúc Sơn

Pháp luật

Hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc là bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Phạm Văn Vọng cùng các bị cáo sẽ hầu tòa phúc thẩm trong vụ án đưa, nhận hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn.

Tòa chung cư gặp thảm họa cháy ở Hong Kong có giá bán lên tới 20 tỷ đồng/căn
Nhà đất

Tòa chung cư gặp thảm họa cháy ở Hong Kong có giá bán lên tới 20 tỷ đồng/căn

Nhà đất

Vụ cháy cấp độ 5 tại chung cư Wang Fuk Court khiến hơn trăm người thiệt mạng, phơi bày nghịch lý nhà ở Hong Kong: Căn hộ trợ giá nhưng có giá bán và giá thuê thuộc nhóm đắt đỏ nhất đặc khu.

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?
Thể thao

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

Thể thao

ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn? Sergio Ramos muốn dự World Cup cùng Tây Ban Nha; ĐT Futsal nữ Việt Nam tập huấn tại Hàng Châu (Trung Quốc) chuẩn bị cho SEA Games 33; Viktor Gyokeres nguy cơ bỏ lỡ trận thứ 5 liên tiếp; Vợ chồng Đặng Văn Lâm đưa con trai sang Nga thăm nhà nội.

Phú Thọ: Xã Mường Bi tạo đà bứt phá kinh tế nông - lâm nghiệp gắn với du lịch bản địa
Hòa Bình thi đua yêu nước

Phú Thọ: Xã Mường Bi tạo đà bứt phá kinh tế nông - lâm nghiệp gắn với du lịch bản địa

Hòa Bình thi đua yêu nước

Trong năm 2025, xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ ghi nhận nhiều gam màu sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội. Địa phương này đang từng bước chuyển dịch từ sản xuất nhỏ lẻ sang nông nghiệp hàng hóa, gắn với phát triển du lịch văn hóa bản địa.

Quyền lực và sự thật bị che giấu: Chiến lược nguy hiểm của châu Âu khiến Ukraine trả giá đắt
Thế giới

Quyền lực và sự thật bị che giấu: Chiến lược nguy hiểm của châu Âu khiến Ukraine trả giá đắt

Thế giới

Khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các lãnh đạo châu Âu đã chủ động xây dựng một “câu chuyện chiến lược” coi Moscow là mối đe dọa thường trực và mang tính tồn vong. Điều này nhằm giúp các chính phủ củng cố quyền lực, dập tắt bất đồng và đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề chưa được giải quyết như tham nhũng hay quản trị yếu kém, Eurasiareview bình luận.

Ca sĩ Ngọc Ánh mất hoàn toàn cảm giác trên khuôn mặt, không thể khép được miệng khi làm răng sứ ở thập niên 90
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Ngọc Ánh mất hoàn toàn cảm giác trên khuôn mặt, không thể khép được miệng khi làm răng sứ ở thập niên 90

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, ca sĩ Ngọc Ánh đã kể lại câu chuyện không thể khép được miệng, mất hoàn toàn cảm giác trên khuôn mặt khi làm răng sứ vào năm 1999.

Bên cạnh Giáo sư giàu nhất Việt Nam với gần 9.000 tỷ đồng, ngành này đón thêm một Giáo sư 7X mới tại TP.HCM
Xã hội

Bên cạnh Giáo sư giàu nhất Việt Nam với gần 9.000 tỷ đồng, ngành này đón thêm một Giáo sư 7X mới tại TP.HCM

Xã hội

Ở tuổi 47, GS.TS Đặng Thành Trung – giảng viên cao cấp Khoa Cơ khí Động lực (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM – HCMUTE) – đã có gần 22 năm miệt mài giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ Nhiệt lạnh.

Ông Trịnh Tuấn Sinh tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tin tức

Ông Trịnh Tuấn Sinh tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tin tức

Ngày 29/ 11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Trịnh Tuấn Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy được tín nhiệm tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hiệp hội Thương mại Mỹ trao 900 triệu đồng học bổng cho sinh viên TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Hiệp hội Thương mại Mỹ trao 900 triệu đồng học bổng cho sinh viên TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) hôm nay trao 60 phần học bổng thuộc Chương trình Học bổng AmCham 2025 cho các sinh viên TP.HCM xuất sắc có thành tích cao nhất sau 3 vòng thi tuyển của chương trình.

Bà Âu Thị Mai giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Bà Âu Thị Mai giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Sáng nay 29/11, tại Hội trường lớn trụ sở Tỉnh ủy Hà Giang cũ, đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại Đại hội, bà Âu Thị Mai đã được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang.

Khởi tố đối tượng livestream bán hàng online doanh thu gần hơn 50 tỷ đồng nhưng trốn thuế
Pháp luật

Khởi tố đối tượng livestream bán hàng online doanh thu gần hơn 50 tỷ đồng nhưng trốn thuế

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.X.A. (SN 1983), trú tại xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang về tội “trốn thuế” quy định tại Điều 200, Bộ luật hình sự.

Nhiều xã phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về tình trạng thiếu công chức so với biên chế được giao
Tin tức

Nhiều xã phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về tình trạng thiếu công chức so với biên chế được giao

Tin tức

Nhiều địa phương phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, tình trạng thiếu công chức so với biên chế được giao. Nhà công vụ còn thiếu hoặc chưa có, trong khi nhiều cán bộ không phải người bản địa, đi làm xa phải ở lại công sở.

Tiền đạo Huỳnh Như bật mí về thời khắc khó khăn nhất sự nghiệp
Thể thao

Tiền đạo Huỳnh Như bật mí về thời khắc khó khăn nhất sự nghiệp

Thể thao

Huỳnh Như chia sẻ rằng, khoảng thời gian khó khăn nhất với cô là khi thi đấu những trận chính thức đầu tiên, lúc còn đá ở đội U19. Khi ấy, Như thật sự đã từng muốn bỏ cuộc. Đó là thời điểm cô cảm thấy rằng nếu lúc đó mình buông bỏ, thì bây giờ sẽ không có một Huỳnh Như như hiện tại.

Người đàn ông quyền lực thứ 2 ở Ukraine bất ngờ trượt ngã rồi sụp đổ thế nào?
Thế giới

Người đàn ông quyền lực thứ 2 ở Ukraine bất ngờ trượt ngã rồi sụp đổ thế nào?

Thế giới

Ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky - từng được coi là người quyền lực thứ hai ở Ukraine - đã trở nên nguy hiểm và gây khó chịu đến mức bị một nghị sĩ trong chính đảng của ông Zelensky gọi là “một nhân vật không thể cứu vãn được”.

Loại rau dân dã chỉ mùa đông mới có, dưỡng phổi, tăng cường miễn dịch, xào thịt bò giòn ngọt, thơm ngon
Gia đình

Loại rau dân dã chỉ mùa đông mới có, dưỡng phổi, tăng cường miễn dịch, xào thịt bò giòn ngọt, thơm ngon

Gia đình

Hãy ăn nhiều loại rau này vào mùa đông nhé. Nó là đặc sản vùng núi, có tác dụng nuôi dưỡng phổi, làm sảng khoái tinh thần và tăng cường hệ miễn dịch.

Bí mật sới bạc giữa sông Hồng: Khi thuyền trở thành 'sới bạc bất khả xâm phạm'
Pháp luật

Bí mật sới bạc giữa sông Hồng: Khi thuyền trở thành "sới bạc bất khả xâm phạm"

Pháp luật

Rạng sáng 28/11, Công an TP Hà Nội triệt phá ổ nhóm đánh bạc trên sông Hồng, bắt 20 đối tượng. Các "con bạc" chơi trực tiếp trên thuyền, thay đổi vị trí liên tục để tránh bị phát hiện.

Đến bao giờ thể thao Việt Nam thôi ra chỉ tiêu tổng số huy chương ở SEA Games?
Thể thao

Đến bao giờ thể thao Việt Nam thôi ra chỉ tiêu tổng số huy chương ở SEA Games?

Thể thao

Trong số 47 môn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games, môn nào được coi là trọng điểm? Môn nào có thể tranh đấu ở châu lục, thế giới?

Tin đọc nhiều

1

Kế hoạch cứu Ukraine: Châu Âu đòi Nga bỏ thứ quan trọng nhất

Kế hoạch cứu Ukraine: Châu Âu đòi Nga bỏ thứ quan trọng nhất

2

"Con tỷ đồng" này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

'Con tỷ đồng' này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (28/11) bật tăng mạnh: Nhà vàng bán "mạnh tay", người dân đổ xô đi mua

Giá vàng hôm nay mới nhất (28/11) bật tăng mạnh: Nhà vàng bán 'mạnh tay', người dân đổ xô đi mua

4

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

5

Vợ chồng Mailisa giao nộp 300 tỷ đồng, cảnh sát thu thêm 300 lượng vàng và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Vợ chồng Mailisa giao nộp 300 tỷ đồng, cảnh sát thu thêm 300 lượng vàng và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất