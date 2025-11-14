Người lao động phấn khởi vì được dùng “Bữa cơm Công đoàn” chất lượng

Lao động hồ hởi đón nhận “Bữa cơm Công đoàn”

Tại Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố cho biết nhiều công đoàn cơ sở đã tổ chức những bữa ăn công đoàn nhằm chăm lo, cải thiện đời sống cho công nhân.

Đại diện Công đoàn Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam cho biết, Bữa cơm Công đoàn được tổ chức cho hơn 4.000 đoàn viên và người lao động. Riêng tại Nhà máy ở Khu công nghiệp Nội Bài, khoảng 3.000 suất ăn được chuẩn bị cho tất cả các ca làm việc. Thực đơn trong ngày tổ chức cũng phong phú và chất lượng hơn thường lệ, cả về số lượng món lẫn giá trị dinh dưỡng, với các món như tôm chiên xù, đùi gà chiên, bê tái chanh, cá lăng rang muối...

Mỗi suất ăn trị giá 80.000 đồng, trong đó Công đoàn cơ sở hỗ trợ 50.000 đồng nhằm góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn và động viên người lao động.

Ngày thường, thời gian cho bữa ăn ca là 30 phút, nhưng đối với Bữa cơm Công đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp đã quyết định tăng thêm 10 phút để anh chị em công nhân có thời gian thưởng thức trọn vẹn các món ăn.

Anh Trần Huy Hoàn – công nhân bộ phận vận chuyển của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Namcho biết, thông thường anh ăn cơm tại công ty với giá mỗi suất 30.000 đồng. Tuy nhiên, lần này được mời dùng “Bữa cơm Công đoàn”, anh cảm nhận rõ sự chu đáo vì suất ăn có giá trị cao hơn, món ăn phong phú và rất ngon. Thích thú với thực đơn, anh Hoàn chỉ ăn thức ăn mà không dùng cơm. Cũng như nhiều công nhân khác, anh bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều “Bữa cơm Công đoàn” được tổ chức trong thời gian tới.

“Đặc biệt, tại bữa cơm chúng tôi còn được ngồi ăn và giao lưu cùng với các lãnh đạo công đoàn, lãnh đạo công ty. Không khí thân tình ấm áp như người một nhà”, anh Hoàn chia sẻ thêm.

Các cấp công đoàn tổ chức “Bữa cơm Công đoàn”. Ảnh: N.H

Không chỉ tại Hà Nội, mà tại nhiều địa phương trên cả nước, công đoàn các cấp ở cơ sở cũng đang tổ chức những bữa cơm công đoàn để chăm lo cho đoàn viên và người lao động.

Ông Nguyễn Phong Nhã - công nhân hơn 4 năm làm việc tại Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam (FAS) - cho biết, Bữa cơm Công đoàn không chỉ là bữa ăn ca mà còn là sự quan tâm thiết thực, giúp công nhân thêm gắn bó. Những bữa cơm này luôn mang đến cảm giác ấm áp, thân tình đồng nghiệp.

Theo ông Nhã, nhờ sự đồng hành tích cực của Công đoàn, chất lượng bữa ăn ngày càng được nâng cao, thực đơn đa dạng hơn, chế biến bảo đảm vệ sinh an toàn. Đây là sự thay đổi thiết thực giúp công nhân thêm yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài.

"Công nhân chúng tôi cảm thấy mình được tôn trọng, được chăm lo chu đáo, không chỉ trong bữa ăn mà còn ở nhiều phúc lợi khác. Đó là động lực để tập thể nỗ lực, cống hiến nhiều hơn", ông Nhã cho biết thêm.

Kết quả ấn tượng trong việc triển khai chương trình

Chia sẻ với báo chí, ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện "Bữa cơm Công đoàn" trên cả nước có 5.132 công đoàn cơ sở tổ chức với 2.171.450 đoàn viên, người lao động tham dự, thụ hưởng. Số tiền Tổng LĐLĐ cấp hỗ trợ cho các địa phương không đủ nguồn thu chi cân đối trong năm là 686,5 triệu đồng; số tiền LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương chi hỗ trợ trực tiếp cho công đoàn cơ sở là trên 2,8 tỷ đồng; số tiền chi hỗ trợ từ các nguồn hỗ trợ khác (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động, các nguồn tài trợ, xã hội hóa) là trên 60,9 tỷ đồng...



Qua số liệu thống kê cho thấy, năm 2025, số công đoàn cơ sở tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” giảm nhưng số tiền bình quân chi cho một suất ăn lại cao hơn (68.500 đồng/suất; năm 2024 là 50.300 đồng/suất), giá trị và chất lượng bữa cơm được cải thiện đáng kể.



“Bữa cơm Công đoàn” năm 2025 tiếp tục đi vào thực chất hơn, hướng tới số đoàn viên, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp. Đặc biệt, tập trung vào các doanh nghiệp lớn, đông lao động và có bếp ăn tập thể hàng ngày. Phần lớn công đoàn cơ sở cũng đã phát huy tốt vai trò trong việc vận động, thương lượng người sử dụng lao động dành nguồn lực cho hoạt động “Bữa cơm Công đoàn”, ông Ngọ Duy Hiểu nói.



Chương trình “Bữa cơm Công đoàn” năm 2025 đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, mô hình tốt, tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện. Một số “Bữa cơm Công đoàn” có quy mô lớn, triển khai ở nhiều công đoàn cơ sở với số lượng người thụ hưởng lớn. Bên cạnh nguồn kinh phí Công đoàn, nhiều địa phương, ngành đã nhận được sự hỗ trợ của doanh nghiệp, đơn vị, người sử dụng lao động, nguồn xã hội hóa, tài trợ trong việc tổ chức “Bữa cơm Công đoàn”.



Hầu hết các công đoàn cơ sở tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại địa điểm tổ chức ăn ca cho người lao động. Một số đơn vị không có bếp ăn đã tổ chức tại địa điểm thuận lợi để người lao động tham gia, một số đơn vị tổ chức ngay trên công trường lao động, lán trại; có đơn vị tổ chức kết hợp nghỉ dưỡng ở khu du lịch. Năm 2025, không xảy ra trường hợp mất an toàn, ngộ độc thực phẩm trong các “Bữa cơm Công đoàn”.



Cùng với việc tổ chức bữa ăn, các cấp công đoàn đã lồng ghép, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác cho đoàn viên, người lao động như: tặng quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tặng bánh trung thu cho đoàn viên, người lao động; chúc mừng, tặng quà sinh nhật cho đoàn viên công đoàn có sinh nhật trong tháng; kết nạp đảng viên, đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; trao tặng “Mái ấm Công đoàn”...



Thông qua Chương trình “Bữa cơm Công đoàn”, một bầu không khí gắn kết và thấu hiểu giữa người lao động với người sử dụng lao động được hình thành. Qua đó, công tác tuyên truyền, vận động cũng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động để họ tiếp tục quan tâm, chăm lo và cải thiện chất lượng dinh dưỡng trong bữa ăn ca cho người lao động.